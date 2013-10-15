Акция «Ночь искусств 2018» объявила программу
Специальная программа пройдет на шести площадках, включая Московский планетарий и Останкинскую башню
Акция «Ночь искусств 2018» объявила программу Специальная программа пройдет на шести площадках, включая Московский планетарий и Останкинскую башню
Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве
Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября
Сколько человек посетили «Ночь искусств» в Москве Культурно-образовательная акция состоялась 4 ноября
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства
Третьяковская галерея будет работать бесплатно в «Ночь искусств»
В музее пройдут экскурсии, театральные представления, мастер-классы и концерты живой музыки
Третьяковская галерея будет работать бесплатно в «Ночь искусств» В музее пройдут экскурсии, театральные представления, мастер-классы и концерты живой музыки
В Москве сделали карту с маршрутами по мероприятиям «Ночи искусств»
В рамках акции пройдет более 350 бесплатных мероприятий
В Москве сделали карту с маршрутами по мероприятиям «Ночи искусств» В рамках акции пройдет более 350 бесплатных мероприятий
В «Ночь искусств» Oligarkh выступят на вокзале, а в «Царицыно» будут танцы под Горбачеву
Всего в программе — более 350 бесплатных мероприятий
В «Ночь искусств» Oligarkh выступят на вокзале, а в «Царицыно» будут танцы под Горбачеву Всего в программе — более 350 бесплатных мероприятий
Объявлены даты проведения «Ночи искусств» в 2017 году
Точная программа мероприятий еще разрабатывается
Объявлены даты проведения «Ночи искусств» в 2017 году Точная программа мероприятий еще разрабатывается
Чем заняться на «Ночи искусств» в Москве
В акции примут участие более 270 музеев, библиотек, выставочных залов и концертных площадок
Чем заняться на «Ночи искусств» в Москве В акции примут участие более 270 музеев, библиотек, выставочных залов и концертных площадок
В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек
Каждая из них представит свою собственную программу
В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек Каждая из них представит свою собственную программу
В «Ночи искусства» примут участие «Мастерская Брусникина» и группа Glintshake
По случаю «Ночи искусств» 4 ноября актеры и музыканты выступят в метро и на МЦК, а режиссеры проведут мастер-классы
В «Ночи искусства» примут участие «Мастерская Брусникина» и группа Glintshake По случаю «Ночи искусств» 4 ноября актеры и музыканты выступят в метро и на МЦК, а режиссеры проведут мастер-классы
Самые посещаемые площадки «Ночи искусств»
Наиболее популярным оказался Дарвиновский музей
Самые посещаемые площадки «Ночи искусств» Наиболее популярным оказался Дарвиновский музей
За «Ночью искусств» можно будет наблюдать через сервис «Окно в город»
Наблюдать за происходящим можно будет в режиме реального времени
За «Ночью искусств» можно будет наблюдать через сервис «Окно в город» Наблюдать за происходящим можно будет в режиме реального времени
В Москве 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
В акции примут участие более 270 культурных учреждений Москвы
В Москве 3 ноября пройдёт «Ночь искусств»
В акции примут участие более 270 культурных учреждений Москвы
В Москве пройдёт «Ночь искусств»
Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке
В Москве пройдёт «Ночь искусств» Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке
«Яндекс» выпустил интерактивную карту по «Ночи искусств»
Специально для участников «Ночи искусств» «Яндекс» разработал интерактивную карту по всем мероприятиям фестиваля.
«Яндекс» выпустил интерактивную карту по «Ночи искусств» Специально для участников «Ночи искусств» «Яндекс» разработал интерактивную карту по всем мероприятиям фестиваля.
Планы на выходные: 1−3 ноября Фестиваль британского кино, открытие мужской парикмахерской, выступления Grimes и These New Puritans, «Ночь искусств» и вечеринки по случаю Хеллоуина среди приметных событий выходных.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
«Ночь искусств» пройдёт в Москве 3 ноября
Первая акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в музеях, культурных и торговых центрах, а также в парках Москвы.