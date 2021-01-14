Роспотребнадзор опечатал ночной клуб District 27 из-за жалоб местных жителей
Это уже второй подобный случай за месяц после ситуации с кафе «Сюр»
В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»
Ее хедлайнером станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер
«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир» Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Клуб 7 Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек.