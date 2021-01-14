Клуб 7 Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек.