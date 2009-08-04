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Роспотребнадзор опечатал ночной клуб District 27 из-за жалоб местных жителей

Это уже второй подобный случай за месяц после ситуации с кафе «Сюр»

Роспотребнадзор опечатал ночной клуб District 27 из-за жалоб местных жителей
Это уже второй подобный случай за месяц после ситуации с кафе «Сюр»

Клуб «Бессонница» анонсировал последнюю вечеринку

Причину закрытия клуба не называют

Клуб «Бессонница» анонсировал последнюю вечеринку
Причину закрытия клуба не называют

В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»

Ее хедлайнером станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер

В «Газгольдере» пройдет первая вечеринка проекта «Маятник»
Ее хедлайнером станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»

«Сегодня „Рабица“ — завтра весь мир»
Из чего создавали главный рейв-клуб Москвы

Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse

Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse
На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.

Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.
Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ

Смешарики: Кто пустил в Москве веселящий газ
Шарики с веселящим газом всё чаще встречаются на московских вечеринках — корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, кто продаёт и покупает их и почему Госнаркоконтроль не спешит с запретом.

Jesus Club Jesus: "Will no one stay awake with me?"

Jesus Club
Jesus: "Will no one stay awake with me?"

Клуб 7
Клуб 7 Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек. 
Клуб 7

Клуб 7
Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек. 