Non/fiction отказалась от презентации книги Киры Ярмыш. Несмотря на это, на ярмарке роман раскупили за час
Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
Ярмарка non/fiction проведет онлайн-встречу с писателем Ю Несбё
Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч
MIEFF и Биеннале молодого искусства проведут серию онлайн-кинопремьер
На книжную ярмарку Non/fiction начали продавать билеты. Она пройдет в Гостином Дворе 24–28 марта
Документальный сериал о насилии от лица жертв