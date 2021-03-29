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Non/fiction отказалась от презентации книги Киры Ярмыш. Несмотря на это, на ярмарке роман раскупили за час
обновлено29 марта 2021

Non/fiction отказалась от презентации книги Киры Ярмыш. Несмотря на это, на ярмарке роман раскупили за час

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года
16 марта 2021

Встречи с писателями и семинар о гендерных исследованиях: Non/fiction объявила программу этого года

Ярмарка non/fiction проведет онлайн-встречу с писателем Ю Несбё
10 декабря 2020

Ярмарка non/fiction проведет онлайн-встречу с писателем Ю Несбё

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч
1 декабря 2020

Книжная ярмарка Non/fiction пройдет в формате онлайн-встреч

MIEFF и Биеннале молодого искусства проведут серию онлайн-кинопремьер
25 ноября 2020

MIEFF и Биеннале молодого искусства проведут серию онлайн-кинопремьер

обновлено5 февраля 2021

На книжную ярмарку Non/fiction начали продавать билеты. Она пройдет в Гостином Дворе 24–28 марта

«Хватит!»
5 августа 2020

Документальный сериал о насилии от лица жертв