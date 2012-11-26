12 книг, которые стоит купить на Non/fiction — или после нее И самые интересные события ярмарки
На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты
Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь
На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь
«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг
Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»
«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»
В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction
Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря
В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря
Концерт для диджея с оркестром, перформанс Инги Коупленд и ярмарка Non/fiction Что делать в Москве в эти выходные
В воскресенье на ярмарке Non/fiction расскажут о будущем Политеха
Гости смогут узнать, каким музей будет после открытия
В воскресенье на ярмарке Non/fiction расскажут о будущем Политеха Гости смогут узнать, каким музей будет после открытия
«Эксмо Non/fiction» издаст книги с элементами дополненной реальности
Выпуск запланирован на следующий год
«Эксмо Non/fiction» издаст книги с элементами дополненной реальности Выпуск запланирован на следующий год
«Стрелка» и «Горький» запускают школу книжной рецензии
Участников школы научат писать про нон-фикшн и биографическую литературу
«Стрелка» и «Горький» запускают школу книжной рецензии
Участников школы научат писать про нон-фикшн и биографическую литературу
В ЦДХ откроется временный документальный кинотеатр
Он будет работать одновременно с книжной ярмаркой non/fictio№ 18
В ЦДХ откроется временный документальный кинотеатр Он будет работать одновременно с книжной ярмаркой non/fictio№ 18
В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы
Почетным гостем ярмарки станет Великобритания
В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы Почетным гостем ярмарки станет Великобритания
28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»
В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction
Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября
В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.