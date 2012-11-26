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12 книг, которые стоит купить на Non/fiction — или после нее
12 книг, которые стоит купить на Non/fiction — или после нее И самые интересные события ярмарки
12 книг, которые стоит купить на Non/fiction — или после нее

12 книг, которые стоит купить на Non/fiction — или после нее
И самые интересные события ярмарки

18 новых детских книг
18 новых детских книг Которые можно купить на ярмарке Non/fiction
18 новых детских книг

18 новых детских книг
Которые можно купить на ярмарке Non/fiction

На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты

Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь

На фестивале польской культуры пройдут кинопоказы, спектакли и органные концерты
Более 30 мероприятий будут идти весь декабрь

«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг

Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»

«Искусство кино» и «Подписные издания» выпустят собственную серию книг
Первой в ней станет книга режиссера Ингмара Бергмана «Рабочие тетради. 1955 — 1974»

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction

Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря

В ЦДХ на Крымском Валу откроется юбилейная ярмарка Non/fiction
Лекции и презентации литературных новинок пройдут с 28 ноября по 2 декабря

Концерт для диджея с оркестром, перформанс Инги Коупленд и ярмарка Non/fiction
Концерт для диджея с оркестром, перформанс Инги Коупленд и ярмарка Non/fiction Что делать в Москве в эти выходные
Концерт для диджея с оркестром, перформанс Инги Коупленд и ярмарка Non/fiction

Концерт для диджея с оркестром, перформанс Инги Коупленд и ярмарка Non/fiction
Что делать в Москве в эти выходные

В воскресенье на ярмарке Non/fiction расскажут о будущем Политеха

Гости смогут узнать, каким музей будет после открытия

В воскресенье на ярмарке Non/fiction расскажут о будущем Политеха
Гости смогут узнать, каким музей будет после открытия

«Эксмо Non/fiction» издаст книги с элементами дополненной реальности

Выпуск запланирован на следующий год

«Эксмо Non/fiction» издаст книги с элементами дополненной реальности
Выпуск запланирован на следующий год

«Стрелка» и «Горький» запускают школу книжной рецензии

Участников школы научат писать про нон-фикшн и биографическую литературу

«Стрелка» и «Горький» запускают школу книжной рецензии
Участников школы научат писать про нон-фикшн и биографическую литературу

В ЦДХ откроется временный документальный кинотеатр

Он будет работать одновременно с книжной ярмаркой non/fictio№ 18

В ЦДХ откроется временный документальный кинотеатр
Он будет работать одновременно с книжной ярмаркой non/fictio№ 18

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы

Почетным гостем ярмарки станет Великобритания

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы
Почетным гостем ярмарки станет Великобритания

28 — 29 ноября
28 — 29 ноября На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое
28 — 29 ноября

28 — 29 ноября
На протяжении всех выходных корреспондент The Village отслеживает самое интересное: новости, фотографии с фестивалей, вечеринок и многое другое

Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий

Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий
Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»

В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction

Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября

В ЦДХ открылась литературная ярмарка Non/fiction
Ярмарка работает с 14:00 до 19:00 25 ноября и с 11:00 до 19:00 26–29 ноября

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.

Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram
Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.

Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря

Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря
Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction

События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction
Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Woodkid, предновогодняя ярмарка Seasons и Non/fictio№
События недели: Woodkid, предновогодняя ярмарка Seasons и Non/fictio№ Дайджест городских событий недели: открытие Музея экранных искусств в «Манеже», Гастрономический фестиваль в Гостином Дворе и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Woodkid, предновогодняя ярмарка Seasons и Non/fictio№

События недели: Woodkid, предновогодняя ярмарка Seasons и Non/fictio№
Дайджест городских событий недели: открытие Музея экранных искусств в «Манеже», Гастрономический фестиваль в Гостином Дворе и ещё несколько событий из календаря The Village.

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