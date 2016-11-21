Правительство купило контрольный пакет Сбербанка заметно дешевле, чем предполагалось (обновлено)
Доля обошлась в 2,1 триллиона рублей
Правительство купило контрольный пакет Сбербанка заметно дешевле, чем предполагалось (обновлено) Доля обошлась в 2,1 триллиона рублей
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин
Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Сколько составляет разница в зарплатах мужчин и женщин Причина в том, что женщины якобы не достигают такого же уровня образования и карьерного роста
Россияне поставили рекорд по посещению театров
По словам вице-премьера Ольги Голодец, таких результатов не было даже в советское время
Россияне поставили рекорд по посещению театров По словам вице-премьера Ольги Голодец, таких результатов не было даже в советское время
Путин поддержал идею создать аналог Fan ID для посещения других мероприятий
С такой инициативой выступила вице-премьер Ольга Голодец
Путин поддержал идею создать аналог Fan ID для посещения других мероприятий С такой инициативой выступила вице-премьер Ольга Голодец
Голодец предсказала десятикратное увеличение числа долгожителей в России
Таких показателей ожидается достигнуть к 2026 году
Голодец предсказала десятикратное увеличение числа долгожителей в России Таких показателей ожидается достигнуть к 2026 году
Голодец призвала заменить неэффективных работников машинами
По ее мнению, сейчас самое подходящее для этого время
Голодец призвала заменить неэффективных работников машинами По ее мнению, сейчас самое подходящее для этого время
Усилить безопасность в школах после поножовщины в Перми
Росгвардия проверит охранников и системы оповещения в образовательных учреждениях
Усилить безопасность в школах после поножовщины в Перми Росгвардия проверит охранников и системы оповещения в образовательных учреждениях
На сколько зарплаты женщин в России меньше, чем у мужчин
Наименьшая разница в зарплатах оказалась в сфере образования
На сколько зарплаты женщин в России меньше, чем у мужчин Наименьшая разница в зарплатах оказалась в сфере образования
В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров
Они будут заниматься лечением пожилых людей
В России за три года планируют подготовить 3,5 тысячи врачей-гериатров Они будут заниматься лечением пожилых людей
Перевести онкологических пациентов из больниц в поликлиники
Это позволит сэкономить на сеансах химиотерапии
Перевести онкологических пациентов из больниц в поликлиники Это позволит сэкономить на сеансах химиотерапии
ФАС разрабатывает систему поддержки продаж дешевых лекарств
Сейчас аптеки не заинтересованы в реализации недорогих препаратов
ФАС разрабатывает систему поддержки продаж дешевых лекарств Сейчас аптеки не заинтересованы в реализации недорогих препаратов
Ольга Голодец — об уникальном типе бедности в России
По данным экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности в покупке одежды и еды испытывали 41 % россиян
Ольга Голодец — об уникальном типе бедности в России По данным экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности в покупке одежды и еды испытывали 41 % россиян
Сделать школьные кабинеты квадратными
Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает прямоугольные классы пережитком
Сделать школьные кабинеты квадратными Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает прямоугольные классы пережитком
Вице-премьер заявила о дискриминации женщин по уровню зарплат
По ее словам, в России больше женщин с высшим образованием, чем мужчин
Вице-премьер заявила о дискриминации женщин по уровню зарплат По ее словам, в России больше женщин с высшим образованием, чем мужчин
Сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Ольга Голодец заявила, что «сегодня минимальный уровень оплаты труда ниже прожиточного минимума»
Сколько россиян получают зарплату на уровне МРОТ Ольга Голодец заявила, что «сегодня минимальный уровень оплаты труда ниже прожиточного минимума»
Отменить подоходный налог для минимальных зарплат
В правительстве предполагают, что это позволило бы преодолеть бедность части населения
Отменить подоходный налог для минимальных зарплат В правительстве предполагают, что это позволило бы преодолеть бедность части населения
Сколько высококвалифицированных россиян работают за границей
Вице-премьер Ольга Голодец назвала отток кадров за рубеж опасным для страны
Сколько высококвалифицированных россиян работают за границей Вице-премьер Ольга Голодец назвала отток кадров за рубеж опасным для страны
Ольга Голодец — о труде мигрантов и замедленном развитии страны
Трудовая деятельность мигрантов, по ее мнению, приводит к большим расходам
Ольга Голодец — о труде мигрантов и замедленном развитии страны Трудовая деятельность мигрантов, по ее мнению, приводит к большим расходам
Медведев обещал сохранить плоскую шкалу НДФЛ
Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что власти работают над прогрессивной шкалой налога рассказала