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Новости13 апреля 2017

ФАС разрабатывает систему поддержки продаж дешевых лекарств Сейчас аптеки не заинтересованы в реализации недорогих препаратов

РедакторРоман Чернянский

Федеральная антимонопольная служба разрабатывает новую систему надбавок на жизненно важные лекарства, которая должна помочь стимулировать аптеки продавать дешевые препараты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарью Старых.

Отпускная цена на лекарства складывается из стоимости и региональной надбавки. Сейчас надбавки устанавливаются в процентах для трех ценовых категорий: до 50 рублей, до 500 рублей и свыше 500 рублей. Представитель ведомства отметила, что из-за процентной надбавки аптеки не заинтересованы в реализации недорогих препаратов. Согласно же разрабатываемой ФАС системе, надбавки на важные препараты будут устанавливаться в рублях, что поможет стимулировать аптеки продавать недорогие лекарства.

Поручение разработать систему, которая вернет дешевые препараты на аптечные полки, дала министерству здравоохранения вице-премьер Ольга Голодец.

Сейчас ФАС занимается анализом оптимальной концепции регулирования надбавок, которая будет учитывать транспортировку, хранение и географические особенности распространения лекарств.

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