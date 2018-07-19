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У газеты The Independent появится русскоязычная версия

Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

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Новости

У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет

Новости

VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See

Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары

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VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары

Новости

От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон

Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00

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От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00

Новости

В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции

Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие

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В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие

Новости

Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит

Художники переосмыслили известные произведения искусства

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Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит Художники переосмыслили известные произведения искусства

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Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты

Виртуальная сцена расписана до середины мая

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Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты Виртуальная сцена расписана до середины мая

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Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате

Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»

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Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»

Новости

Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь»

Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса

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Новости

Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь» Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса

Новости

«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»

Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие

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Новости

«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий» Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие

Новости

«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета

Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

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«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров

«Мы поженились онлайн»
Личный опыт
«Мы поженились онлайн»Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
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«Мы поженились онлайн»
Личный опыт

«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате

Новости

Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте»

Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору

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Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте» Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору

Новости

Лучшие приложения для онлайн-консультаций с врачом

Альтернатива похода в больницу на карантине

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Лучшие приложения для онлайн-консультаций с врачом Альтернатива похода в больницу на карантине

Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные
Выходные дома
Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходныеРазбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции
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Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные
Выходные дома

Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные Разбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции

Новости

Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн

Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте

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Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте

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«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)

Площадку создали для поддержки артистов во время карантина

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«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено) Площадку создали для поддержки артистов во время карантина

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«Карантиндер» — онлайн-свидания в самоизоляции

Найти свою любовь в Skype и помочь благотворительным фондам

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«Карантиндер» — онлайн-свидания в самоизоляции Найти свою любовь в Skype и помочь благотворительным фондам

Новости

Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку

Теперь подглядывать можно легально

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Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку Теперь подглядывать можно легально

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ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами

Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет

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ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет

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Экспонаты почти 50 московских музеев станут доступны онлайн

Сейчас для бесплатного просмотра представлены коллекции семи институций

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Экспонаты почти 50 московских музеев станут доступны онлайн Сейчас для бесплатного просмотра представлены коллекции семи институций

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