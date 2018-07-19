У газеты The Independent появится русскоязычная версия
Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
У газеты The Independent появится русскоязычная версия Статьи переведут с английского, оригинального контента не будет
VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See
Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары
VisionLabs проведет онлайн-саммит об искусственном интеллекте Machines Can See Ученые расскажут про распознавание изображений, автономное вождение и анимированные человеческие аватары
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон
Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
От БГ до «Хадн Дадн»: Независимые книжные проведут музыкальный онлайн-марафон Событие пройдет 31 мая, выступления продлятся с 13:00 до 23:00
В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции
Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие
В Ленобласти открывают онлайн-музей самоизоляции Экспонаты для этого проекта могут прислать все желающие
Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит
Художники переосмыслили известные произведения искусства
Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит Художники переосмыслили известные произведения искусства
Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты
Виртуальная сцена расписана до середины мая
Фейс, «Хадн дадн», «СБПЧ» и другие ближайшие онлайн-концерты Виртуальная сцена расписана до середины мая
Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате
Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»
Лекции, спектакли и паблик-токи: «Библионочь» впервые пройдет в онлайн-формате Брусникинцы, Электротеатр и «Зулейха открывает глаза»
Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь»
Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса
Спасать страну, а не менять Конституцию: В YouTube пройдет онлайн-митинг «За жизнь» Организаторы требуют отказаться от обнуления сроков Путина и помочь людям во время эпидемии коронавируса
«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий»
Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие
«Гараж» запустил виртуальный тур по выставке Atelier E.B «Прохожий» Прогуляться по выставке из закрытого музея могут все желающие
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета
Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
«Стрелка» анонсировала публичную онлайн-программу до конца лета Лекции о космосе, хакатон по урбанистике и саммит зуммеров
«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте»
Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору
Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте» Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору
Лучшие приложения для онлайн-консультаций с врачом
Альтернатива похода в больницу на карантине
Лучшие приложения для онлайн-консультаций с врачом Альтернатива похода в больницу на карантине
Порно и онлайн-концерты: Чем заняться дома в выходные Разбираемся, что делать в вынужденной самоизоляции
Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн
Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте
Экскурсию по дому архитектора Мельникова впервые проведут онлайн Зрителям расскажут об истории строительства здания и его быте
«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)
Площадку создали для поддержки артистов во время карантина
«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено) Площадку создали для поддержки артистов во время карантина
«Карантиндер» — онлайн-свидания в самоизоляции
Найти свою любовь в Skype и помочь благотворительным фондам
«Карантиндер» — онлайн-свидания в самоизоляции Найти свою любовь в Skype и помочь благотворительным фондам
Kinky Party проведут первую виртуальную вечеринку Теперь подглядывать можно легально
ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами
Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет