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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик»

Раньше в сети говорили, что органическая продукция — уловка маркетологов

«Вкусвилл» начал продавать товары с пометкой «Органик»

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов

Это может случиться в 2020 году, когда вступят в силу новые правила маркировки органики

Бизнес предупредил о риске исчезновения импортной органической продукции из магазинов

В парке Горького пройдёт экологическая очистка земли 15 сентября в парке специальным препаратом очистят почву от токсинов — в рамках проекта «Живая земля в парке Горького».

В парке Горького пройдёт экологическая очистка земли

Slow Food: Здоровое питание против фастфуда
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food
Slow Food: Здоровое питание против фастфуда

Slow Food: Здоровое питание против фастфуда
В сентябре в Москве пройдет первый фермерский фестиваль, организованный всемирной некоммерческой организацией Slow Food

Новое место: «Лавка»
Новое место: «Лавка» На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».
Новое место: «Лавка»

Новое место: «Лавка»
На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».

Эко невидаль
Эко невидаль Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов
Эко невидаль

Эко невидаль
Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов