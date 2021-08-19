Осень не за горами! Утепляемся — скоро в Москву придет холодный северный ветер
Самые ожидаемые альбомы осени Kanye West, Woodkid, Хаски и еще пара десятков классных артистов
«Случайный мусор»: Сколько денег мэрия Москвы потратила на вывоз листвы этой осенью
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По его словам, убирать листья нужно, чтобы поддерживать санитарное состояние города
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На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и сильные дожди
При этом октябрь начнется с потепления
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На следующей неделе Москву ждут скачки атмосферного давления и первый снег
Синоптики предупредили, что на европейскую часть страны надвигается циклон из Арктики
Что вы будете носить этой осенью: 8 тенденций и 30+ вещей Которые без труда можно адаптировать к своему гардеробу
На этой неделе в Москву придут сильные дожди с грозами
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Из Внукова открыли рейсы по 25 новым направлениям
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На следующей неделе в Москве ожидается предзимняя погода без солнца
Горожан ждут осадки в виде дождя и снега и минусовые температуры
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Отопление вернут на полную мощность с приходом холодов
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14 октября воздуха прогрелся до 17,6 градуса тепла
В Москву на этой неделе снова вернутся дожди
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Температура воздуха ночью и в предутренние часы может опуститься до минус 3 градусов
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