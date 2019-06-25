На этой неделе в Москве испортится погода. Горожан 27 и 28 июня ожидают сильные дожди и грозы, рассказали в Гидрометцентре.

В четверг дневная температура составит 19–21 градус, а ночная опустится до 12–14. При этом порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В пятницу также ожидается сильный ветер, но будет еще холоднее: 16–18 градусов днем и 6–11 ночью.

Похолодание сохранится и в выходные — дневная температура составит всего 12–17 градусов тепла. Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что москвичей ждет мощное ультраполярное вторжение, которое принесет в город настоящую осень.