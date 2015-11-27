Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Сотрудники «Острова Мечты» пожаловались на невыплату зарплаты
«Вам не нравится, а мне нравится»
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
«Зона отдыха»: Пользователи соцсетей — о полиции на входе в парк «Остров мечты»
«Рискни-ка улыбнуться»
«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму
«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты» Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму
В Москве открылся «Остров мечты». Пользователи соцсетей — о заоблачных ценах и дизайне в стиле ТЦ
«Какие мечты, такой и остров»
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл
Автобусы будут ходить от метро и МЦК
Владельцы J’Pan откроют три заведения в парке «Остров мечты»
Азиатские бургеры, хиты китайской кухни и семейный ресторан
Тематический парк «Остров мечты» не откроют в этом году (обновлено)
Запуск перенесли с сентября на 2020 год
Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»Ждем запуск самого большого тематического парка в России
Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты» Ждем запуск самого большого тематического парка в России
«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы
Точное время открытия назовут в середине лета
Каким будет ландшафтный парк рядом с «Островом мечты»
Около парка обустроят зеленую зону с открытым кинотеатром, водоемом, экстрим-парком и спортивными площадками
В парке «Остров мечты» построят копию «Дома костей» Гауди
«Дом костей» появится в парке среди других достопримечательностей
Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя
Парк развлечений должен открыться в 2019 году
В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью
Открытие парка планируют на 2019 год
Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах
Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»
«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)
Киностудия посчитала соглашение невыгодным
В парке «Остров мечты» создадут газон площадью 220 тысяч квадратных метров
Для каждой территории подберут более подходящие сорта растений
В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели
Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов
Во всех заведениях по периметру крытой части проекта установят панорамные окна с видом на ландшафтный парк
В парке «Остров мечты» появятся холмы для лечебных прогулок
До конца года в парк завезут 80 тысяч кубометров земли
В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев
Они расположатся на территории в 32 гектара
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений
На транспортную инфраструктуру «Острова мечты» потратят 30 миллиардов рублей
Деньги предоставят власти
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары
В парке «Остров мечты» появятся герои «Монстров на каникулах»
Владельцем прав на анимационный фильм является фирма Sony
В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»
Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom
Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме
Парк должен стать российским аналогом Диснейленда
В парк развлечений «Остров мечты» вложат больше 1,5 миллиарда долларов
Парк в Нагатинской пойме обещают открыть к 2018 году