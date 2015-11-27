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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Что это значит для брендов и покупателей

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Вход бесплатный

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Сотрудники «Острова Мечты» пожаловались на невыплату зарплаты

«Вам не нравится, а мне нравится»

Сотрудники «Острова Мечты» пожаловались на невыплату зарплаты

«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка

«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка
Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом

«Зона отдыха»: Пользователи соцсетей — о полиции на входе в парк «Остров мечты»

«Рискни-ка улыбнуться»

«Зона отдыха»: Пользователи соцсетей — о полиции на входе в парк «Остров мечты»

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»
Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму

В Москве открылся «Остров мечты». Пользователи соцсетей — о заоблачных ценах и дизайне в стиле ТЦ

«Какие мечты, такой и остров»

В Москве открылся «Остров мечты». Пользователи соцсетей — о заоблачных ценах и дизайне в стиле ТЦ

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Автобусы будут ходить от метро и МЦК

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Владельцы J’Pan откроют три заведения в парке «Остров мечты»

Азиатские бургеры, хиты китайской кухни и семейный ресторан

Владельцы J’Pan откроют три заведения в парке «Остров мечты»

Тематический парк «Остров мечты» не откроют в этом году (обновлено)

Запуск перенесли с сентября на 2020 год

Тематический парк «Остров мечты» не откроют в этом году (обновлено)

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»Ждем запуск самого большого тематического парка в России

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»
Ждем запуск самого большого тематического парка в России

«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы

Точное время открытия назовут в середине лета

«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы

Каким будет ландшафтный парк рядом с «Островом мечты»

Около парка обустроят зеленую зону с открытым кинотеатром, водоемом, экстрим-парком и спортивными площадками

Каким будет ландшафтный парк рядом с «Островом мечты»

Часть парка «Остров мечты» планируют открыть ко Дню города

Пока что инвестор успевает в сроки

Часть парка «Остров мечты» планируют открыть ко Дню города

В парке «Остров мечты» построят копию «Дома костей» Гауди

«Дом костей» появится в парке среди других достопримечательностей

В парке «Остров мечты» построят копию «Дома костей» Гауди

Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя

Парк развлечений должен открыться в 2019 году

Nickelodeon откроет в парке «Остров мечты» тематическую зону черепашек-ниндзя

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

Открытие парка планируют на 2019 год

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах

Их посвятят героям сказок «Снежная королева», «Буратино» и «Маугли»

Парк «Остров мечты» рассказал о новых тематических зонах

«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)

Киностудия посчитала соглашение невыгодным

«Союзмультфильм» расторг соглашение с парком «Остров мечты» (обновлено)

В парке «Остров мечты» создадут газон площадью 220 тысяч квадратных метров

Для каждой территории подберут более подходящие сорта растений

В парке «Остров мечты» создадут газон площадью 220 тысяч квадратных метров

В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели

Аттракцион появится в тематической зоне, посвященной динозаврам

В парке «Остров мечты» установят самые большие в Москве качели

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов

Во всех заведениях по периметру крытой части проекта установят панорамные окна с видом на ландшафтный парк

В парке «Остров мечты» появится более 50 ресторанов и около 250 магазинов

В парке «Остров мечты» появятся холмы для лечебных прогулок

До конца года в парк завезут 80 тысяч кубометров земли

В парке «Остров мечты» появятся холмы для лечебных прогулок

Сколько Москва потратит на благоустройство парков

Больше, чем на программу «Моя улица»

Сколько Москва потратит на благоустройство парков

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

Они расположатся на территории в 32 гектара

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений
Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме

Как будет выглядеть «Остров мечты» в Нагатинской пойме
Рассказываем, чем можно будет заняться в самом большом в мире крытом парке развлечений

На транспортную инфраструктуру «Острова мечты» потратят 30 миллиардов рублей

Деньги предоставят власти

На транспортную инфраструктуру «Острова мечты» потратят 30 миллиардов рублей

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

В парке «Остров мечты» появятся герои «Монстров на каникулах»

Владельцем прав на анимационный фильм является фирма Sony

В парке «Остров мечты» появятся герои «Монстров на каникулах»

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»

Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom

В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»

Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме

Парк должен стать российским аналогом Диснейленда

Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме

В парк развлечений «Остров мечты» вложат больше 1,5 миллиарда долларов

Парк в Нагатинской пойме обещают открыть к 2018 году

В парк развлечений «Остров мечты» вложат больше 1,5 миллиарда долларов