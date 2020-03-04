«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка

Для детей и туристов

— Почему выбрали именно такое название? В Instagram, если вбить хештег «островмечты», прежде чем доберешься до фотографий парка, нужно пролистать десятки пляжей, коктейлей, загорающих людей.

— Это потому что мы только открылись. Парк еще будет набирать популярность, и найти его станет легче. Название выбирал не лично я, принимали участие и арт-директор, и маркетолог. Мы думали, устраивали конкурсы среди сотрудников и выбрали «Остров мечты», потому что мы все же находимся на полуострове. Мы ориентировались не только на россиян, а на английском красиво звучит и легко произносится — Dream Island. Я же не назвал «Парк Амирана» или «Амиранленд», как Диснейленд. А я считаю, что я такой же творческий человек, как Уолт Дисней.

— Чем парк может быть интересен туристам?

— Большинство туристов приезжает не из-за парков, а из-за самого города, но за счет строительства тематического парка категория туристов поменяется. Родители, которые хотят посмотреть Москву, теперь возьмут с собой детей. Им же неинтересно только гулять по Красной площади, смотреть на Кремль, они хотят еще и развлекаться. Также увеличится время пребывания туристов: вместо двух или трех дней они останутся на неделю. Если сейчас сюда летают в основном бизнес-туристы или просто взрослые, то теперь появится еще и категория родителей с детьми.

— То есть вы считаете, что аттракционы все же ориентированы на детей?

— Для кого-то аттракцион «Летная школа» — очень экстремальный. Половина наших сотрудников, которым по 30–40 лет, туда не садятся, потому что считают его страшным. Зато дети десятилетние на него садятся с удовольствием. Экстремальными считаются аттракционы, куда не пускают детей ниже 130 сантиметров ростом. У нас в парке больше 40 % аттракционов предназначены минимум для тинейджеров, маленьких детей туда просто не пустят. Это «Храм огня», «Летная школа», горка с мертвой петлей, «Молот судьбы», «Заброшенный дом». Вот видите, сколько взрослых аттракционов, а вы говорите, что они не страшные.

Еще где-то пишут, что динозавры у нас такие, как были в 90-х, что аттракционы советские. Динозавры у нас сложнейшие, каждого производили полтора года. Там не просто установлен аниматроник, чтобы шевелилась голова, у наших динозавров шевелятся глаза, рот, язык, голова, лапы и хвост. Чем больше движений, тем он сложнее и дороже. Обезьяна на дереве ручной сборки, она выглядит как настоящая. Таких аттракционов, как наша «Летная школа», в мире несколько: в Миннесоте, в Нью-Джерси, у нас. Никогда в России ничего подобного не было. Аттракционов, как «Полет над миром динозавров», всего четыре во всем мире. Еще один аттракцион откроется через два месяца, потому что к нему мы создаем сложнейший видеоконтент. Мы его заказали у студии, которая делала эффекты для «Парка Юрского периода», «Игры престолов».

Еще 28 марта откроется уникальный аттракцион — темная катальная горка, очень большая, занимает территорию около полутора гектаров. Пока мы ее не открываем, потому что нужно кое-что допрограммировать. Изюминка темной горки в том, что здесь ничего вообще не видно. Когда ты катаешься на обычных горках и видишь, что перед тобой «мертвая петля», ты психологически готовишься — «сейчас я перевернусь». А тут не видишь даже своих рук, просто катаешься — и в определенный момент оказываешься вверх ногами. Многие пытаются сделать такие темные горки, но не могут: надо все закрасить, чтобы не было ни одного белого пятна. Интересен будет не только сам аттракцион, но и все, что можно увидеть, пока стоишь в очереди. Здесь все сделано, как в мультфильме, как в подземелье, где живут черепашки-ниндзя.