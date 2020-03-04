«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
Парк развлечений «Остров мечты» не проработал еще даже неделю, но на него уже обрушилась волна критики. Больше всего первых гостей и пользователей соцсетей разочаровала внутренняя отделка, которую обычно описывают строчкой из песни — «пластмассовый мир победил». Многих возмутили и затраты на строительство «Острова мечты» (столько же, сколько и на знаменитый небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае), и цены на билеты, и архитектура входной группы, и совмещенный с парком аттракционов торговый центр. Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев, который и придумал концепцию парка, работал над проектом более 10 лет и лично побывал в самых известных мировых парках — Диснейлендах в Париже и Осаке, Lotte Park в Сеуле, Universal Park в Голливуде. Муцоев рассказал, какие идеи для «Острова мечты» он там почерпнул, почему в московском парке нет персонажей русских сказок, а гостей на входе встречают не аниматоры в костюмах мультгероев, а полицейские.
Бетонный мир
— Наверное, больше всего критикуют именно отделку. В соцсетях сразу же пошли шутки про «пластмассовый мир победил».
— Я воспринимаю это все очень близко к сердцу. Только восемь лет я проектировал этот парк — и только потом приступил к строительству. Когда я читаю, что люди пишут неправду, меня это шокирует. Например, пишут, что на променаде у нас пластиковые фасады. Но на самом деле здесь нет ничего пластикового! Все сделано из бетона или натурального камня! Можно подойти к любому фасаду и потрогать его. Сразу понятно, что это бетон. Внутри него металлический каркас. Мы сделали из бетона все 120 фасадов.
Многие, наоборот, мне говорили, что не нужно делать фасады из бетона, потому что это дорого и намного сложнее в эксплуатации. За бетоном нужен уход, просто протереть его влажной тряпкой нельзя: он испортится. Нужно пылесосить, продувать, использовать специальные средства. Фасад сложной формы, например «Дом костей» Гауди, обошелся в три раза дороже, чем если бы мы его сделали из пластика. В «зоне Лондона» фасады отделали клинкерной плиткой, а не просто нарисовали кирпичи на штукатурке. Балясины у нас из натурального камня, водоемы отделаны гранитом. У нас даже урны из металла и дерева. Пусть те, кто пишет, что у нас пластик, поедут в Диснейленд. Там пластика намного больше.
— Почему тогда фасады сделали такими, чтобы они выглядели пластиковыми?
— Если они выглядят пластиковыми, значит строители, которые оформляли фасады, сделали свою работу хорошо. Это сложная, кропотливая работа. Мы делали декоративные элементы на заводе два года, стали над ними работать, когда здесь еще только начали рыть котлован. Хотя правильный строитель как раз сделал бы все из пластика. Это внутренняя часть, здесь всегда температура — 18–21 градус. Но пластик и выглядит совсем по-другому.
— А почему входную группу сделали именно такой? Она больше похожа на бизнес-центр нулевых, а не на сказочный замок.
— Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина. Фасад и проект здания делало архитектурное бюро Chapman Taylor, одно из крупнейших в мире и лучшее в Европе. У нас с вами нет архитектурного образования, а тут работали специалисты в этой сфере, и перед ними стояла сложная задача. Просто парк развлечений — это уже неинтересно, нужно было создать место, где каждый член семьи найдет, чем заняться. Можно сходить на концерт поп-звезды, в кино, по магазинам, с ребенком в парк развлечений. Но из-за погодных условий я не мог отделить городской променад с кафе и магазинами от парка. Людям пришлось бы одеваться, выходить на улицу из парка, проходить 20–30 метров, заходить в помещение к магазинам, снова раздеваться. А тут мы создали зону, в которой можно свободно перемещаться.
— А какие-нибудь еще варианты входной группы вам предлагали?
— Я хотел, чтобы центральные башни были более округлые. Но в жизни я совершал много ошибок, когда лез туда, куда не нужно. Над проектом работали профессионалы, а я могу только задать образ, детально прописать техническое задание, но дать возможность архитектору сделать так, как он считает нужным. Не нужно было строить парк, максимально похожий на Диснейленд. Стояла задача сделать проект, где должна присутствовать и сказка, и строгость, потому что у нас здесь еще и городской променад. Поскольку парк находится в самой Москве, мы ориентировались на ее архитектуру, на здания разных эпох — ГУМ, ЦУМ, сталинские высотки. Я отношусь философски к тому, что многим не нравится. Со временем люди увидят красоту в этом здании. Проводились же целые демонстрации, чтобы Эйфелеву башню разобрали, а теперь это символ Парижа. Когда строили колесо обозрения в Лондоне, все говорили, что это некрасиво и что оно портит исторический центр, а теперь это символ Лондона.
— Вы советовались с архитектурным советом Москвы? Как-то на Маросейке здание оформили в стиле фахверк без согласования, и пришлось потом это все убирать.
— Задача нашего архитектора была подробно и детально рассказать на архитектурном совете, почему он видит здание именно таким. Все делали специалисты.
Для детей и туристов
— Почему выбрали именно такое название? В Instagram, если вбить хештег «островмечты», прежде чем доберешься до фотографий парка, нужно пролистать десятки пляжей, коктейлей, загорающих людей.
— Это потому что мы только открылись. Парк еще будет набирать популярность, и найти его станет легче. Название выбирал не лично я, принимали участие и арт-директор, и маркетолог. Мы думали, устраивали конкурсы среди сотрудников и выбрали «Остров мечты», потому что мы все же находимся на полуострове. Мы ориентировались не только на россиян, а на английском красиво звучит и легко произносится — Dream Island. Я же не назвал «Парк Амирана» или «Амиранленд», как Диснейленд. А я считаю, что я такой же творческий человек, как Уолт Дисней.
— Чем парк может быть интересен туристам?
— Большинство туристов приезжает не из-за парков, а из-за самого города, но за счет строительства тематического парка категория туристов поменяется. Родители, которые хотят посмотреть Москву, теперь возьмут с собой детей. Им же неинтересно только гулять по Красной площади, смотреть на Кремль, они хотят еще и развлекаться. Также увеличится время пребывания туристов: вместо двух или трех дней они останутся на неделю. Если сейчас сюда летают в основном бизнес-туристы или просто взрослые, то теперь появится еще и категория родителей с детьми.
— То есть вы считаете, что аттракционы все же ориентированы на детей?
— Для кого-то аттракцион «Летная школа» — очень экстремальный. Половина наших сотрудников, которым по 30–40 лет, туда не садятся, потому что считают его страшным. Зато дети десятилетние на него садятся с удовольствием. Экстремальными считаются аттракционы, куда не пускают детей ниже 130 сантиметров ростом. У нас в парке больше 40 % аттракционов предназначены минимум для тинейджеров, маленьких детей туда просто не пустят. Это «Храм огня», «Летная школа», горка с мертвой петлей, «Молот судьбы», «Заброшенный дом». Вот видите, сколько взрослых аттракционов, а вы говорите, что они не страшные.
Еще где-то пишут, что динозавры у нас такие, как были в 90-х, что аттракционы советские. Динозавры у нас сложнейшие, каждого производили полтора года. Там не просто установлен аниматроник, чтобы шевелилась голова, у наших динозавров шевелятся глаза, рот, язык, голова, лапы и хвост. Чем больше движений, тем он сложнее и дороже. Обезьяна на дереве ручной сборки, она выглядит как настоящая. Таких аттракционов, как наша «Летная школа», в мире несколько: в Миннесоте, в Нью-Джерси, у нас. Никогда в России ничего подобного не было. Аттракционов, как «Полет над миром динозавров», всего четыре во всем мире. Еще один аттракцион откроется через два месяца, потому что к нему мы создаем сложнейший видеоконтент. Мы его заказали у студии, которая делала эффекты для «Парка Юрского периода», «Игры престолов».
Еще 28 марта откроется уникальный аттракцион — темная катальная горка, очень большая, занимает территорию около полутора гектаров. Пока мы ее не открываем, потому что нужно кое-что допрограммировать. Изюминка темной горки в том, что здесь ничего вообще не видно. Когда ты катаешься на обычных горках и видишь, что перед тобой «мертвая петля», ты психологически готовишься — «сейчас я перевернусь». А тут не видишь даже своих рук, просто катаешься — и в определенный момент оказываешься вверх ногами. Многие пытаются сделать такие темные горки, но не могут: надо все закрасить, чтобы не было ни одного белого пятна. Интересен будет не только сам аттракцион, но и все, что можно увидеть, пока стоишь в очереди. Здесь все сделано, как в мультфильме, как в подземелье, где живут черепашки-ниндзя.
— А почему в парке нет Колобка, Бабы-Яги, Змея Горыныча и вообще ничего русского? Это и туристам было бы интересно, и в России сказки и персонажей знают и любят.
— Да кто сказал, что это любят? Если бы это любили, то игрушка Баба-яга была бы самой популярной, все бы ее производили, а дети покупали. Ведь недостаточно построить парк и сделать тематическую зону, нужно вкладывать сотни миллионов долларов, чтобы развивать этот бренд. Дисней шел к этому 100 лет, а мы только начали, причем мы пошли по сложному пути. Все же 60 % парка занимают наши бренды, про которые мы написали новые истории. Вот есть «Маугли» Киплинга, есть советский мультфильм про Маугли, есть мультфильм у Диснея. Все пишут новые истории по старой сказке, и мы сделали так же. У нас получился «Маугли в стране динозавров». Снежная королева у нас не злая, а добрая. Мы написали сказку, в которой рассказали, почему она украла мальчика Кая.
— То есть перед походом в парк нужно сначала подготовиться и прочитать сказку, не оригинальную, а именно вашу, чтобы понимать, как устроены зоны и аттракционы?
— Мы сейчас снимаем мультфильм по нашему аттракциону. Перед ним мы покажем всю историю, и ребенок уже будет все знать про этого персонажа. Это сложная, кропотливая работа. Мы могли бы взять и просто фиксиков сюда поставить, но мы привлекли художников, мультипликаторов, написали сказки, нарисовали героев. Это тоже российский продукт, он ничем не хуже фиксиков или Маши и медведя. Кто сказал, что наши герои не станут популярными? У нас есть и совсем новые сказки, например «Альфрея и изумрудное ожерелье».
— Если говорить о западном и российском, почему на фуд-корте нет того же «Макдоналдса»?
— Это исключено! Хватит им зарабатывать! Садятся «Макдоналдс», KFC — и они убивают многих арендаторов. Мы сделали свой фуд-молл, многие пришли к нам из «Депо». Это молодые талантливые ребята, у них вкусно и еда полезнее, чем в «Макдоналдсе». А «Макдоналдс» пусть в другом месте зарабатывает, вон напротив в торговом центре.
Мечта с парковкой
— Многие считают, что цена за вход высокая, даже возмутились этим.
— Можно было построить парк за 10 миллионов долларов и сделать билеты по 100 рублей, но потом бы все говорили: «Что за дерьмо у нас построили? Вот во всем мире нормальные парки, а мы как не умели строить, так и не умеем!» Та цена билета, которая есть сейчас, уже бросает нас на 13–14 лет окупаемости, и то, если в год пройдет 7 миллионов человек. В будни должно быть по 5 тысяч, а сейчас пока тысячи полторы. Это риск — вкладывать такие деньги в парк развлечений. Все консультанты нам поставили планку в 5 800 рублей за стандартный билет — это на основе анализа цен по Москве, по аналогии с парками во всем мире. Мы же сделали 2 600 рублей. В «Диснейленд» за 5 600 можно сходить только в низкий сезон, а летом — за 8–9 тысяч. У нас в низкий сезон 2 200 — взрослый и 1 900 — детский билет по будням. Но вы сравните: поход в кино — 400–500 рублей, поиграть в боулинг — 800–1 000 рублей за час максимум. А у нас тут и аттракционы, и кукольный театр, скоро будет театрализованное шоу. Я бы мог построить ангар и просто напичкать его аттракционами и сказать: «Получайте удовольствие!»
— А почему вы не вынесли парк за город? Здесь же и так постоянные пробки, даже без парка можно было простоять час.
— Самые успешные парки в мире, у которых частота посещений больше, находятся в черте города. Диснейленд в Токио, Universal Park в Лос-Анджелесе, Lotte Mall в Сеуле, American Dream в Нью-Джерси. Парк приносит пользу городу, привлекает туристов, они остаются на несколько дней. Это дополнительные доходы в бюджет, новые рабочие места, развитие внутреннего туризма.
— Парк в городе прекрасно зарабатывает, не сомневаюсь, но как быть людям? Допустим, я не еду в парк, а просто хочу по проспекту Андропова куда-то попасть, как и большинство горожан.
— Человек, который не хочет жить в мегаполисе, может переехать за город. Мегаполис развивается. Город нам открыл метро раньше, сделал переход с траволатором до нашего парка, до улицы Южнопортовой построил шестиполосную дорогу, через год будет еще одна станция метро, от МЦК «ЗИЛ» ходят 30 автобусов. Все в городе делается для того, чтобы люди перестали ездить на машинах и начали больше ездить на общественном транспорте.
— Тогда зачем эта гигантская парковка перед входом?
— Для такого проекта должно было быть минимум 12 тысяч парковочных мест, а у нас почти 4 тысячи. Мы не хотим, чтобы большое количество людей приезжало на машине.
— Но на рендерах там находится парк с деревьями.
— Там скоро будут деревья. Мы закупили липы в Германии, просто надо немного подождать. Дайте нам время.
— Как обустроена доступная среда для инвалидов в парке развлечений?
— Я прочитал комментарий: написал инвалид, что он приехал в парк и в итоге ни на один аттракцион не попал. Но инвалидам нельзя садиться на аттракционы, это опасно. Есть правила использования аттракционов. Не мы их придумали. Во всем мире так. Мы не можем рисковать жизнями. Есть много других развлечений. Можно посмотреть шоу, пройти по первому этажу «Дома ужасов».
Быстрый старт
— Почему перед парком так много полиции, стоят целые кордоны?
— Это было только на открытии. Я считаю, что лучше пусть будет безопаснее, и не произойдет ничего фатального. А если кто-то с оружием зайдет? Украдет ребенка? Вдруг появится какой-то педофил? Осторожность не помешает. За два дня прошло 150 тысяч человек. Город обеспечил нам безопасность на эти дни. Так всегда делается на больших мероприятиях — полиция, скорая. Сами посмотрите, по будням здесь нет такого количества полиции.
— Почему вы торопились открыться? Хуснуллин обещал открытие еще в прошлом году. Это городские власти на вас давили?
— Давление было только от меня. У меня ежемесячно идут проценты по кредитам, нужно платить зарплаты. Я должен был открыться, чтобы хотя бы часть расходов покрывать. Расходов у нас более 400 миллионов в месяц. Персонала у нас тут 2 600 человек. При этом арендный доход комплекса — всего 50 миллионов. Все парки открываются не сразу, где-то делают целые зоны годами, а иногда строят по десять лет. А у нас работает 90 % парка. Не работают четыре аттракциона, гардероб не сделан, не домыли какие-то фасады. А так все готово.
Конечно, есть недостатки. Например, с гардеробом нас подвел подрядчик. Очень много кто нас подвел, и мы за них доделывали. Автоматизированный гардероб будет готов через две недели. Изначально мы установили гардероб на минус первом этаже. Но люди, которые приходили в тематический парк, не могли выйти, чтобы забрать куртки, например, если ребенку стало холодно и надо одеться. В первый же день нам об этом написали. В итоге мы перенесли гардероб к парку, сейчас там 20 тысяч вешалок. Мы прислушиваемся к критике, к комментариям.
Обидно, когда люди говорят, что это очередная «Мега». Нигде в мире нет такого променада. Пусть мне скажут, где похожий комплекс, с таким стеклянным куполом, с такими фасадами, я лично завтра вылечу туда, посмотрю. Стеклянный купол у нас построен по системе «фри форм». Я мог бы сделать купол, как во всех торговых центрах, с балками, и это бы стоило в 20 раз дешевле. В торговых комплексах, в коммерческих объектах 70 % площадей сдается, а у нас здесь больше 60 % общественные пространства, мало островных конструкций. Мы здесь не зарабатываем. Но вместо того, чтобы восхищаться, нас ругают.
Мы всей командой работаем над этим парком семь дней в неделю. Я сам работаю круглые сутки, сплю в кабинете на раскладушке. Вот в Нью-Джерси открылся новый парк American Dream. Там вообще тематизации ноль, просто ангар с аттракционами. В Америке сколько лет уже есть и Диснейленд, и Universal park, — там люди уже многое видели. Но мы смотрели статистику, и только 0,0001 % писали про American Dream что-то плохое, у остальных одни позитивные эмоции.
Фотографии: Сергей Петров
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