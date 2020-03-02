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Общественные пространства2 марта 2020

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты» Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

В эти выходные на месте парка 60-летия Октября открылся долгожданный парк развлечений «Остров мечты». Несмотря на высокие цены, в первый уик-энд в «русском Диснейленде» побывало 150 тысяч человек. Новый парк тут же раскритиковали в соцсетях: помимо цен, горожане возмущались низким качеством архитектуры и транспортным решением, хаосом в гардеробе, грудами строительного мусора и пылью. Масла в огонь подлил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что «Остров мечты» ничем не уступает Диснейленду. Корреспондент The Village съездила на объект и рассказывает, почему Песков неправ.

Фотографии

Сергей Петров

Как добраться до парка

От станции метро «Технопарк» к парку можно пройти через застекленный надземный переход. Нужно искать выход под номером 8 и дальше просто двигаться в сторону башни, которую невозможно не заметить. От станций метро «ЗИЛ» и «Кожуховская» запустили бесплатные шаттлы, которые ходят каждые 10 минут, а от «Автозаводской» до «Острова мечты» едут городские автобусы № 156 и 263.

Чтобы попасть к самому тематическому парку, нужно пройти через бесплатный торговый центр. Это зона, которая лучше всего расскажет о социальном неравенстве в Москве: семьи мигрантов и не самых обеспеченных горожан социализируются в ТЦ и дальше не проходят. Они фотографируются на фоне пластиковых фасадов и пальм, рядом с витриной еще не открытого магазина или за столиком на фуд-корте.

Но больше всего впечатляет масштаб парковки перед «русским Диснейлендом» — она вмещает 4 тысячи автомобилей и выглядит едва ли не больше, чем весь парк. Почему парковку нельзя было сделать сбоку или построить специальный паркинг — неизвестно. Жители района уже ожидают, что парк будет создавать дополнительные пробки на проспекте Андропова, которые и так регулярно собираются около метромоста. Почему «Остров мечты» вообще не вынесли за пределы города, как это делают в Европе или США, — еще один вопрос, на который мы не узнаем ответа.

Чем себя развлечь

За время строительства, то есть с 2016 года, парк несколько раз успел сменить концепцию. Изначально одним из партнеров выступал «Союзмультфильм», и потому в «Острове мечты» должны были появиться известные персонажи из «Ну, погоди!» и «Простоквашина». Это был бы логичный ответ империи Диснея. Однако в 2018 году студия расторгла договор, посчитав его невыгодным, и потому тематические зоны посвятили другим персонажам — смурфикам, черепашкам-ниндзя и Снежной королеве. Кроме двух островков с иконами, в парке нет никакого намека на российский колорит, который мог бы привлекать иностранных гостей.

Сравнений «Острова мечты» с другим европейским парком развлечений — парижским Диснейлендом — избежать не получится. Даже один из поддельных мошеннических аккаунтов московского парка в Instagram так и называется — disnaylandmoscow. Настоящий – dream_island_park. Но, помимо качества архитектуры, между двумя парками есть важное различие: «Остров мечты» находится под куполом. С одной стороны, это помогает сделать его всесезонным. Но, с другой стороны, купол существенно ограничивает высоту аттракционов, и потому там нет ни одной горки или карусели, где бы у посетителя по-настоящему захватывало дух.

Любителям острых ощущений подойдут разве что «Летная школа», «Кобра», «Храм огня» и «Молот судьбы». Хотя в «Острове мечты» можно получить дозу адреналина и в самом неожиданном месте. Безобидная с виду карусель в зоне смурфиков с кабинками в виде клубничек поднимала и опускала пассажиров несколько раз — и заработала только с третьей попытки. Люди в кабинках могли наблюдать за оператором, по выражению лица которого было понятно, что с каруселью что-то не так, и заезд после этого стал намного более пугающим.

Кроме двух островков с сувенирами и иконами, в парке нет никакого намека на русский колорит, который мог бы привлекать иностранных гостей

Планируется, что «Остров мечты» будут посещать до 50 миллионов гостей ежегодно. Для этого в парк должны приезжать не только московские семьи с детьми, но и большие туристические группы. Перед парижским Диснейлендом вполне реально увидеть автобус, из которого выходят десятки человек, и среди них нет ни одного ребенка, но представить такую картину в «Острове мечты» трудно. Большинство развлечений здесь ориентированы именно на детей, и взрослым остаются несколько страшных горок и «Заброшенный дом». Туристам заняться здесь попросту нечем: никакой российской специфики здесь нет.

Обойти весь парк можно примерно за 20–30 минут, а если захочется прокатиться на большинстве аттракционов, за исключением тех, что рассчитаны на совсем маленьких детей, то получится уложиться часа в три. Неспешную прогулку по парку с несколькими заездами на особо понравившихся горках и обедом в кафе вполне реально растянуть и на шесть часов. Еще примерно полчаса уйдет на то, чтобы обойти торговый центр, с которым совмещен парк развлечений. Набор магазинов (Zolla, Colin's, Kari, Familia, «Мираторг») здесь пока что уступает «Мегам» и «Вегасам». На фуд-корте запустилось меньше половины точек, и нет ни одного заведения масс-маркет-фастфуда. Зато можно выбрать между гирос, брускеттами, пастой, корейской кухней и бургерами.

Есть ли очереди

Во второй день работы парка, выпавшего на воскресенье, в «Острове мечты» нет особого ажиотажа. Несмотря на то что входная группа с башней напоминает не сказочный замок из Диснейленда, а здание на Сущевском Валу, где раньше находился офис «Лукойла», перед ним фотографируется десяток человек. За вход в торговый центр платить не нужно. Толпа доходит до турникетов парка развлечений и останавливается: дальше идут только люди с билетами, которых меньшинство. Остальные просто стоят на этой границе и пытаются рассмотреть, что происходит в тематических зонах.

На кассах нет объявлений с ценами, потому гости вынуждены выяснять все у кассиров. Часто разговор затягивается: многие пытаются получить скидку

Перед аттракционами провести можно максимум 15 минут. Самая длинная очередь — в «Заброшенный дом», но продвигается она достаточно быстро. Даже если перед горкой или каруселью стоит много народа, кататься могут пойти не все: часто родители отправляют на аттракцион только детей, а сами остаются внизу, и это тоже ускоряет процесс прохода. Люди, купившие Fast Pass, стоят в отдельных очередях и проходят первыми, но так экономят они максимум 5–10 минут перед каждым аттракционом.

Единственная длинная очередь выстраивается за билетами, причем долго стоять в ней приходится вовсе не из-за большого количества людей. На самом стеклянном киоске нет объявлений с ценами, потому гости вынуждены выяснять всю необходимую информацию у кассиров. Часто этот разговор затягивается: многие пытаются получить скидку, например по студенческому билету. Рядом есть автоматы с билетами, но их не так просто заметить, а кассы стоят в самом центре павильона, потому большинство все же идет к ним.

Сколько это стоит

Дети ростом менее 90 сантиметров могут пройти бесплатно

Билет для ребенка до 10 лет — 2 600 рублей

Fast Pass с возможностью не стоять в очередях на аттракционы —
5 100 рублей

Взрослый билет (для всех старше 10 лет) — 2 900 рублей

Fast Pass — 5 400 рублей

Билет для семьи из двух взрослых и двух детей — 9 900 рублей

Билет для пенсионера (только по понедельникам и вторникам) —
1 900 рублей

Билет для члена многодетной семьи — 1 650 рублей

Час парковки — 200 рублей

Помимо входного билета, здесь придется потратиться еще и на перекус. На одного человека вместе с напитками он обойдется примерно в 500 рублей. Тем, кто идет в парк с детьми, вряд ли удастся избежать еще и трат на игрушки, значки, блокноты и другие мелочи. Через сувенирные лавки здесь устроены и входы, и выходы, а отказать ребенку в покупке плюшевого паука или футболки с Hello Kitty может быть непросто.

Стоит ли идти в «Остров мечты»

Цена за входной билет для такого скромного количества развлечений кажется довольно высокой. Совсем непонятно, зачем в московский «Остров мечты» ехать иностранным туристам. Для сравнения: взрослый билет в парижский Диснейленд обойдется в 6 500 рублей, но аттракционов и прочих активностей там в несколько раз больше. Сходить в гонконгский Ocean Park можно за 4 300 рублей, и там, помимо катания на по-настоящему страшных горках с мертвыми петлями, получится еще и посмотреть на аллигаторов, панд и пингвинов. Для компании взрослых «Остров мечты» явно маловат и скучноват, сходить туда стоит разве что с ребенком, и то, если он еще не успел побывать в европейских и азиатских парках развлечений.

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Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь Слушать панк в цирке и изучать югославский театр
Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь

Что делать в Белграде? Выпуск № 2, октябрь
Слушать панк в цирке и изучать югославский театр

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Тайвань и Марокко отменили ковидные ограничения для туристов

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

Москвича арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»

«Азбука вкуса» теряет покупателей из-за «массового отъезда целевой аудитории»