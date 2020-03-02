«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

Как добраться до парка

От станции метро «Технопарк» к парку можно пройти через застекленный надземный переход. Нужно искать выход под номером 8 и дальше просто двигаться в сторону башни, которую невозможно не заметить. От станций метро «ЗИЛ» и «Кожуховская» запустили бесплатные шаттлы, которые ходят каждые 10 минут, а от «Автозаводской» до «Острова мечты» едут городские автобусы № 156 и 263.

Чтобы попасть к самому тематическому парку, нужно пройти через бесплатный торговый центр. Это зона, которая лучше всего расскажет о социальном неравенстве в Москве: семьи мигрантов и не самых обеспеченных горожан социализируются в ТЦ и дальше не проходят. Они фотографируются на фоне пластиковых фасадов и пальм, рядом с витриной еще не открытого магазина или за столиком на фуд-корте.

Но больше всего впечатляет масштаб парковки перед «русским Диснейлендом» — она вмещает 4 тысячи автомобилей и выглядит едва ли не больше, чем весь парк. Почему парковку нельзя было сделать сбоку или построить специальный паркинг — неизвестно. Жители района уже ожидают, что парк будет создавать дополнительные пробки на проспекте Андропова, которые и так регулярно собираются около метромоста. Почему «Остров мечты» вообще не вынесли за пределы города, как это делают в Европе или США, — еще один вопрос, на который мы не узнаем ответа.