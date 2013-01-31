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Новости

Отменить двойки после нападения на школу в Бурятии

Полученная низкая оценка могла повлиять на атаковавшего школьника

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Новости

Отменить двойки после нападения на школу в Бурятии Полученная низкая оценка могла повлиять на атаковавшего школьника

Новости

Средняя зарплата москвича

Мосгорстат представил данные с января по август 2017 года

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Новости

Средняя зарплата москвича Мосгорстат представил данные с января по август 2017 года

Новости

В ЛДПР объяснили расходы на «девок румяных»

Депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов пояснил, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте»

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Новости

В ЛДПР объяснили расходы на «девок румяных» Депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов пояснил, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте»

Новости

Facebook не пострадал из-за прекращения сотрудничества с Zynga

В первом квартале 2013 года доходы c пользовательских платежей увеличились на 15%

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Новости

Facebook не пострадал из-за прекращения сотрудничества с Zynga В первом квартале 2013 года доходы c пользовательских платежей увеличились на 15%

Новости

Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились

В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей

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Новости

Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей

Успех дня
Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССРАвторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР
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Успех дня

Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР

Новости

«Седьмой континент» оказался прибыльнее X5 и «Дикси»

За 2012 год компания увеличила выручку на 13,3% до 61,7 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7,4 раза до 2,61 млрд рублей

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Новости

«Седьмой континент» оказался прибыльнее X5 и «Дикси» За 2012 год компания увеличила выручку на 13,3% до 61,7 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7,4 раза до 2,61 млрд рублей

Новости

LinkedIn увеличила чистую прибыль в 4,5 раза

Наибольший рост выручки (80%) зафиксирован от платных объявлений работодателей и соискателей

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Новости

LinkedIn увеличила чистую прибыль в 4,5 раза Наибольший рост выручки (80%) зафиксирован от платных объявлений работодателей и соискателей

Новости

Чистая прибыль Amazon снизилась на 37%

Выручка увеличилась на 22% и составила $22 млрд

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Новости

Чистая прибыль Amazon снизилась на 37% Выручка увеличилась на 22% и составила $22 млрд

Новости

Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы

Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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Новости

Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Новости

У «ВКонтакте» снизилась чистая прибыль, но увеличивается посещаемость

Чистая прибыль «ВКонтакте» за прошлый год составила 30,5 млн рублей

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Новости

У «ВКонтакте» снизилась чистая прибыль, но увеличивается посещаемость Чистая прибыль «ВКонтакте» за прошлый год составила 30,5 млн рублей

Новости

Mail.ru Group восстановила выручку от рекламы

Компания пришла в себя после прошлогоднего спада

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Новости

Mail.ru Group восстановила выручку от рекламы Компания пришла в себя после прошлогоднего спада

Новости

Чистая прибыль Apple впервые снизилась

За первый квартал года она составила $9,55 млрд

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Новости

Чистая прибыль Apple впервые снизилась За первый квартал года она составила $9,55 млрд

На плохом счету: 7 распространённых ошибок в финансовой отчётности компании
Облако знаний
На плохом счету: 7 распространённых ошибок в финансовой отчётности компанииНалоговая проверка — один из самых сильных страхов бизнесменов. H&F выяснил, какие неточности больше всего раздражают налоговиков и как их можно избежать.
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На плохом счету: 7 распространённых ошибок в финансовой отчётности компании
Облако знаний

На плохом счету: 7 распространённых ошибок в финансовой отчётности компании Налоговая проверка — один из самых сильных страхов бизнесменов. H&F выяснил, какие неточности больше всего раздражают налоговиков и как их можно избежать.

Новости

Выручка Facebook в 2012 году составила $5 млрд

За год показатель увеличился на 37%

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Новости

Выручка Facebook в 2012 году составила $5 млрд За год показатель увеличился на 37%