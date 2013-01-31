Отменить двойки после нападения на школу в Бурятии
Полученная низкая оценка могла повлиять на атаковавшего школьника
Отменить двойки после нападения на школу в Бурятии Полученная низкая оценка могла повлиять на атаковавшего школьника
В ЛДПР объяснили расходы на «девок румяных»
Депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов пояснил, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте»
В ЛДПР объяснили расходы на «девок румяных» Депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов пояснил, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте»
Facebook не пострадал из-за прекращения сотрудничества с Zynga
В первом квартале 2013 года доходы c пользовательских платежей увеличились на 15%
Facebook не пострадал из-за прекращения сотрудничества с Zynga В первом квартале 2013 года доходы c пользовательских платежей увеличились на 15%
Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились
В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей
Доходы печатных СМИ от рекламы впервые заметно снизились В первом квартале этого года рекламодатели потратили на продвижение в газетах и журналах 8-8,3 млрд рублей
Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР
«Седьмой континент» оказался прибыльнее X5 и «Дикси»
За 2012 год компания увеличила выручку на 13,3% до 61,7 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7,4 раза до 2,61 млрд рублей
«Седьмой континент» оказался прибыльнее X5 и «Дикси» За 2012 год компания увеличила выручку на 13,3% до 61,7 млрд рублей, а чистую прибыль — в 7,4 раза до 2,61 млрд рублей
LinkedIn увеличила чистую прибыль в 4,5 раза
Наибольший рост выручки (80%) зафиксирован от платных объявлений работодателей и соискателей
LinkedIn увеличила чистую прибыль в 4,5 раза Наибольший рост выручки (80%) зафиксирован от платных объявлений работодателей и соискателей
Чистая прибыль Amazon снизилась на 37% Выручка увеличилась на 22% и составила $22 млрд
Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы
Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Доходы «Яндекса» растут за счёт контекстной рекламы Выручка компании выросла на 36% за I квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
У «ВКонтакте» снизилась чистая прибыль, но увеличивается посещаемость
Чистая прибыль «ВКонтакте» за прошлый год составила 30,5 млн рублей
У «ВКонтакте» снизилась чистая прибыль, но увеличивается посещаемость Чистая прибыль «ВКонтакте» за прошлый год составила 30,5 млн рублей
Mail.ru Group восстановила выручку от рекламы
Компания пришла в себя после прошлогоднего спада