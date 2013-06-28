На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов
По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса
На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса
«ВКонтакте» представила обновленные истории в виде сюжетов
В один сюжет можно включить до 20 фото и видео
«ВКонтакте» представила обновленные истории в виде сюжетов В один сюжет можно включить до 20 фото и видео
Единственное в России движение по освобождению рабов заблокировала «ВКонтакте». Зачем? Методы активистов конфликтуют с требованиями соцсети
Блокировать группы в соцсетях с контентом об убийстве животных
Соответствующий проект депутаты рассмотрят совместно с Роскомнадзором
Блокировать группы в соцсетях с контентом об убийстве животных Соответствующий проект депутаты рассмотрят совместно с Роскомнадзором
Как работают известные паблики во «ВКонтакте» К десятилетию соцсети The Village поговорил с создателями MDK, Dead Dynasty, «Страдающего Средневековья» и других популярных пабликов
Кроме ботов: Как получить подписчиков «ВКонтакте» Недавно H&F рассказывал, как продвигать страницы в Facebook. Сегодня — о том, как завоевать расположение пользователей другой социальной сети.
Рекламу в сообществах в соцсети «ВКонтакте» теперь можно купить через биржу
Уже сейчас для рекламодателей доступны свыше 160 сообществ, готовых опубликовать их объявления за сумму от 200 до 30 000 рублей в зависимости от охвачиваемой ими аудитории
Рекламу в сообществах в соцсети «ВКонтакте» теперь можно купить через биржу Уже сейчас для рекламодателей доступны свыше 160 сообществ, готовых опубликовать их объявления за сумму от 200 до 30 000 рублей в зависимости от охвачиваемой ими аудитории
Администрация «ВКонтакте» заблокировала паблик MDK
В качестве причины закрытия называется несоблюдение сообществом правил сайта, а именно публикация ссылки на вредоносный ресурс