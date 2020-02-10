Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади
По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
Москвичи выступили против 4-метрового памятника Маршаку на Лялиной площади По мнению жителей Басманного района, монумент изменит историческое пространство до неузнаваемости
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову»
В поддержку журналистов
Памятник первопечатнику Ивану Федорову с заклеенным ртом и плакатом «Свободу слову» В поддержку журналистов
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит
Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
В Москве установили памятник курьерам. Вот как он выглядит Создатели монумента решили поблагодарить доставщиков за работу во время эпидемии
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено) Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу
Пятиметровая скульптура из бронзы появится на Никольской
В Москве установят памятник чемпионату мира по футболу Пятиметровая скульптура из бронзы появится на Никольской
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей
Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
На реставрацию памятника Минину и Пожарскому потратят 58 миллионов рублей Работы планируют закончить к 150-летию Исторического музея
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа
На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты
Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
Найденный белокаменный фундамент храма на Ильинке решили сохранить. Ранее об этом просили активисты Речь идет о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест», которую снесли в 1933 году
Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России
Наказание предусматривает и миллионные штрафы
Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России Наказание предусматривает и миллионные штрафы
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста
Он стоит 18 миллионов рублей
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста Он стоит 18 миллионов рублей
Возле здания СК за счет сотрудников установят памятник архангелу Михаилу
Стоимость проекта оценивают в 13 миллионов рублей
Возле здания СК за счет сотрудников установят памятник архангелу Михаилу Стоимость проекта оценивают в 13 миллионов рублей
Мэрия Москвы перенесла сроки установки памятника погибшим журналистам
Первое постановление о монументе приняли еще в 2015 году
Мэрия Москвы перенесла сроки установки памятника погибшим журналистам Первое постановление о монументе приняли еще в 2015 году
В Таганском районе открыли памятник Солженицыну
На постаменте изображены Матрена и Иван Денисович
В Таганском районе открыли памятник Солженицыну На постаменте изображены Матрена и Иван Денисович
Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве
Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя
Как выглядит памятник Чингизу Айтматову в Москве Открытие посвятили 90-летию со дня рождения писателя
В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию
Монумент установят на территории ландшафтного парка «Хуамин»
В Москве появится четырехметровый памятник Конфуцию Монумент установят на территории ландшафтного парка «Хуамин»
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве
Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
Как выглядит первый памятник Тургеневу в Москве Монумент стал частью «Тургеневского квартала» на Остоженке
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
Мемориал называется «Стена памяти»
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка» Мемориал называется «Стена памяти»
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации
Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
Собянина попросят не устанавливать памятник советскому архитектору Алабяну
В Москве начали сбор подписей