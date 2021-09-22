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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Хорошево-Мневниках появится парк с выходом на набережную
22 сентября 2021

В Хорошево-Мневниках появится парк с выходом на набережную

Новое в старинном районе Лефортово
Промо
Новое в старинном районе Лефортово Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами
Новое в старинном районе Лефортово
Промо

Новое в старинном районе Лефортово
Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Вход бесплатный

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала

Купаться можно будет и в прохладные дни

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала

В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию? Показываем на примере Елагина острова
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?

В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом

Власти хотят сделать район более зеленым

В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

В Москве закрыли крупные парки

Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться

В Москве закрыли крупные парки

Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА

Новый центр притяжения в русле реки

Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Больше никаких тусовок по ночам

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Строительством занимается девелоперская компания «А101»

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал

Приходите на обсуждение

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства

Они будут одновременно под старину и современными

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Также его убрали из природоохранной зоны

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького

Перестановки пройдут в ближайший месяц

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

И что будет внутри музея

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам

Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам

Какой будет экотропа с перголами в парке «Филатов луг»

Длина маршрута составит около двух километров, на нем организуют 16 зон отдыха

Какой будет экотропа с перголами в парке «Филатов луг»

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы

«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»

В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова

На маршруте появятся вело- и беговые дорожки

Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова

Объявлена программа Дня молодежи

Основные мероприятия пройдут в парке Горького

Объявлена программа Дня молодежи

В июле в Бибиреве откроют парк Света

Там установят светящиеся качели и лавочки

В июле в Бибиреве откроют парк Света

В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных

Всего оборудуют две тропы с десятком смотровых площадок

В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

Длина маршрута составит 400 метров

В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой

«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы

Точное время открытия назовут в середине лета

«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса

В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса
Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса

В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты

Местные жители выяснили, что стройка велась незаконно

В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты

Чем заняться в парках Москвы этим летом
Чем заняться в парках Москвы этим летом От бокса в парке Горького до глэмпинга в «Северном Тушине»
Чем заняться в парках Москвы этим летом

Чем заняться в парках Москвы этим летом
От бокса в парке Горького до глэмпинга в «Северном Тушине»

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой

Сезон стартует 1 мая

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой

Каким будет парк «Зеленая река» с висячими садами и перголой в Лефортово

Часть парка откроется уже летом

Каким будет парк «Зеленая река» с висячими садами и перголой в Лефортово

Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием

В зоопарке появятся батуты для коз и горки для уток

Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием

Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ

Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году

Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ

В «Зарядье» бетонная плита упала на ребенка. Теперь парк проверяет все конструкции

Семье девочки могут выплатить компенсацию

В «Зарядье» бетонная плита упала на ребенка. Теперь парк проверяет все конструкции

В Москве откроется первый индустриальный парк

Планируемая деятельность парка — научные исследования

В Москве откроется первый индустриальный парк

В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы

Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно

В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы

Парки Москвы объявили программу на Новый год

Всю новогоднюю ночь гостям будут раздавать бенгальские огни и мандарины

Парки Москвы объявили программу на Новый год

В «Зарядье» благоустроят протоптанные посетителями дорожки

Также в парке может появиться главный вход

В «Зарядье» благоустроят протоптанные посетителями дорожки

Не будить спящих ежей в московских парках

От этого зверьки могут стать агрессивными

Не будить спящих ежей в московских парках

На ВДНХ откроется «Город зимы»

В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен

На ВДНХ откроется «Город зимы»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»

Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября

Как выглядит благоустроенный рельефный парк в Северном Бутове

Теперь там появилась набережная, амфитеатр и футбольное поле

Как выглядит благоустроенный рельефный парк в Северном Бутове

Сергей Кузнецов — о рекламном эффекте новостей о сексе в «Зарядье»

Главный архитектор сообщил, что новости положительно сказались на имидже парка

Сергей Кузнецов — о рекламном эффекте новостей о сексе в «Зарядье»

Как выглядит обновленный парк имени Святослава Федорова с сухим фонтаном

В парке появились спортивные тренажеры, детские аттракционы и танцплощадка

Как выглядит обновленный парк имени Святослава Федорова с сухим фонтаном

Каким будет новый парк с секретными садами на ЗИЛе

Благоустройство территории начнут в 2019 году

Каким будет новый парк с секретными садами на ЗИЛе

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

Павильон будет работать до 20 октября

На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами

В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем

Сад расположен на юго-востоке Москвы

В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi

Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

На юге Москвы создадут два сквера и парк вместо торговых центров

Также в районе Царицыно отменили строительство аквапарка

На юге Москвы создадут два сквера и парк вместо торговых центров

Руководство «Зарядья» — об ответственности за секс в парке

По словам директора парка, за время работы «Зарядья» сотрудники зафиксировали всего несколько нарушителей

Руководство «Зарядья» — об ответственности за секс в парке

Как выглядит парк на Ходынском поле после благоустройства

На территории создали искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр

Как выглядит парк на Ходынском поле после благоустройства

В парке «Ходынское поле» открылся сухой фонтан

Площадь фонтана — 778 квадратных метров, он состоит из 245 струй

В парке «Ходынское поле» открылся сухой фонтан

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек

Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек

В московских дворах пройдут бесплатные медицинские осмотры

Их проведут врачи больницы имени Виноградова в честь 60-летия клиники

В московских дворах пройдут бесплатные медицинские осмотры

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

Открытие парка планируют на 2019 год

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ