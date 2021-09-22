Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала
Купаться можно будет и в прохладные дни
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом
Власти хотят сделать район более зеленым
В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком
Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА
Новый центр притяжения в русле реки
Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»
Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал
Приходите на обсуждение
Какими будут набережные Балчуга после благоустройства
Они будут одновременно под старину и современными
Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками
Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны
«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького
Перестановки пройдут в ближайший месяц
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект
Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам
Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Какой будет экотропа с перголами в парке «Филатов луг»
Длина маршрута составит около двух километров, на нем организуют 16 зон отдыха
В парке «Патриот» построят центр «АВАНГАРД». Туда хотят отправлять школьников на военные сборы
«А — армейская, В — воля, А — атака, Н — напор, Г — гордость, А — активность, Р — России, Д — дозор»
Как благоустроят набережную от Филевского парка до Дорогомилова
На маршруте появятся вело- и беговые дорожки
В парке на набережной в Капотне сделают экомаршруты по местам обитания редких животных
Всего оборудуют две тропы с десятком смотровых площадок
В парке в пойме реки Яузы сделают смотровые площадки с экотропой
Длина маршрута составит 400 метров
«Остров мечты» не откроют в сентябре, как обещали. Показываем, как идут работы
Точное время открытия назовут в середине лета
В Лосином Острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, новых дорог и жилого комплекса Власти обманывают граждан и говорят о расширении леса
В 40 парках Москвы откроются мобильные поликлиники. В «Усадьбе Воронцово» прошли протесты
Местные жители выяснили, что стройка велась незаконно
Чем заняться в парках Москвы этим летом От бокса в парке Горького до глэмпинга в «Северном Тушине»
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр-трансформер «Пионер» с лекциями и йогой
Сезон стартует 1 мая
Каким будет парк «Зеленая река» с висячими садами и перголой в Лефортово
Часть парка откроется уже летом
Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием
В зоопарке появятся батуты для коз и горки для уток
Какими будут экотропа и пешеходный маршрут в виде ленты Мебиуса на ВДНХ
Они появятся в акватическом саду, который откроют в этом году
В «Зарядье» бетонная плита упала на ребенка. Теперь парк проверяет все конструкции
Семье девочки могут выплатить компенсацию
В Москве откроется первый индустриальный парк
Планируемая деятельность парка — научные исследования
В обновленный исторический парк на ВДНХ добавили новые залы и аттракционы
Первые 2 019 посетителей смогут посетить экспозиции и квесты бесплатно
Парки Москвы объявили программу на Новый год
Всю новогоднюю ночь гостям будут раздавать бенгальские огни и мандарины
В «Зарядье» благоустроят протоптанные посетителями дорожки
Также в парке может появиться главный вход
На ВДНХ откроется «Город зимы»
В зимний сезон в парке можно будет посетить два катка, поиграть в керлинг и юкигассен
Каток в парке Горького в индустриальном стиле начнет работать 22 ноября
В этом году площадка превратится в «фабрику счастливых людей»
Как выглядит благоустроенный рельефный парк в Северном Бутове
Теперь там появилась набережная, амфитеатр и футбольное поле
Сергей Кузнецов — о рекламном эффекте новостей о сексе в «Зарядье»
Главный архитектор сообщил, что новости положительно сказались на имидже парка
Как выглядит обновленный парк имени Святослава Федорова с сухим фонтаном
В парке появились спортивные тренажеры, детские аттракционы и танцплощадка
Каким будет новый парк с секретными садами на ЗИЛе
Благоустройство территории начнут в 2019 году
На Хохловской площади открылся онлайн-парк Tele2 с вечеринками и кинопоказами
Павильон будет работать до 20 октября
В Москве открылся второй тактильный сад с лекарственными травами и ручьем
Сад расположен на юго-востоке Москвы
В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi
Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа
На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга
Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования
На юге Москвы создадут два сквера и парк вместо торговых центров
Также в районе Царицыно отменили строительство аквапарка
Руководство «Зарядья» — об ответственности за секс в парке
По словам директора парка, за время работы «Зарядья» сотрудники зафиксировали всего несколько нарушителей
Как выглядит парк на Ходынском поле после благоустройства
На территории создали искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр
В парке «Ходынское поле» открылся сухой фонтан
Площадь фонтана — 778 квадратных метров, он состоит из 245 струй
В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек
Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности
В московских дворах пройдут бесплатные медицинские осмотры
Их проведут врачи больницы имени Виноградова в честь 60-летия клиники
В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью
Открытие парка планируют на 2019 год
В «Зарядье» завершили строительство концертного зала
Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов