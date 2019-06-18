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Новости18 июня 2019

В июле в Бибиреве откроют парк Света Там установят светящиеся качели и лавочки

РедакторАлена Дергачева

Парк Света в Бибиреве планируют открыть для посетителей в середине июля. Он расположен между улицами Костромской и Пришвина. Работы там проходят по программе «Мой район».

Помимо 170 фонарей, в центральной части парка установят качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. Также там появятся пространство для отдыха со светящимися фигурами. Светиться в парке будут и скамейки.

Проект: сайт мэрии Москвы
Проект: сайт мэрии Москвы

Одну из спортивных площадок оградят светодиодным забором, что позволит заниматься там поздно вечером или ночью. Помимо этого, в парке обустроят еще две спортивные и две игровые площадки, место для выгула собак, велодорожку. Кроме того, там установят арт-объект «Семейство бобров», высадят 37 деревьев и 3 160 кустарников, а также разобьют цветники и восстановят газоны.

Источник: сайт мэрии Москвы

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