События недели: Винтажный базар, концерт Хью Лори и спортивный фестиваль Дайджест городских событий этой недели: концерт Хью Лори в «Сокольниках», спортивный фестиваль в парке Горького, трансляция TED из Эдинбурга и ещё три мероприятия из календаря The Village.
События недели: Винтажный базар, концерт Хью Лори и спортивный фестиваль Дайджест городских событий этой недели: концерт Хью Лори в «Сокольниках», спортивный фестиваль в парке Горького, трансляция TED из Эдинбурга и ещё три мероприятия из календаря The Village.
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
В Месте: Глинтвейн на катке в парке Горького Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о глинтвейне в кафе «Медео», «Булка» и «Мороз и солнце».
Итоги недели в Москве: смотровая площадка на Живописном мосту, «Оливковый пляж» в парке Горького The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Круглый стол: Каким был и каким должен стать парк Горького? На «Стрелке» прошли круглые столы с архитекторами и общественными деятелями о будущем ЦПКиО им. Горького. The Village публикует первую дискуссию «Наследие: парк вчера и завтра».
В парке Горького появились велопрокаты, стол для пинг-понга и настольные игры Этим летом в парке Горького можно будет брать в аренду спортивный инвентарь и бесплатно заниматься йогой и танцами
Итоги недели: раздельный сбор отходов, гастрономический рынок и фуд-корты на вокзалах The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.
Глобальная реконструкция: карта нового Парка им. Горького The Village нарисовал карту Парка им. Горького и обозначил на ней объекты, которые появятся на территории после реконструкции.
На «Стрелке» пройдет цикл открытых круглых столов «Новый парк Горького» Архитекторы, дизайнеры, урбанисты и все желающие обсудят новый план развития ЦПКиО им. Горького в институте "Стрелка"
Прямая речь: Директор ЦПКиO им. Горького о реконструкции парка и летней программе Директор Парка им. Горького Сергей Капков рассказал The Village о реконструкции парка, общественном креативном совете проекта, последних нововведениях и летней программе
В Парке им. Горького будут раздавать бесплатные елки 13 мая на территории ЦПКиО им. Горького и в гипермаркетах «Ашан» горожанам будут раздавать елки и проводить мастер-класс по посадке деревьев
В Парке Горького появится пляж Этим летом в ЦПКиО им. Горького планируют открыть пляж и установить деревянные лежаки
Парк Горького будет производить собственное мороженое и сахарную вату Дирекция ЦПКиО им. Горького планирует увеличить число посетителей до 9 млн человек в год и открывает собственный комбинат питания
В Парке им. Горького демонтировали советскую сцену На выходных в Парке Горького демонтировали сцену на Большом массовом поле и принимали мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал примерные сроки капитальной реконструкции
Итоги недели: развитие транспорта, православные ночные клубы и реконструкция Парка им. Горького The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Парк им. Горького лишится старого колеса обозрения В Парке им. Горького демонтируют старое колесо обозрения и установят копию знаменитого советского памятника «Девушка с веслом»
Вход в Парк Горького сделали бесплатным В Парке Горького сделали бесплатный вход, демонтировали входные турникеты и начали избавляться от нелегальных кафе
Новый проект Парка им. Горького будет разработан при участии института «Стрелка» В Парке им. Горького за 2 млрд долларов восстановят памятники архитектуры, построят каток, детский центр, центр современного искусства, сеть кафе и проведут бесплатный интернет
Найдено новое здание для центра современной культуры «Гараж» «Гараж» переезжает в шестигранное здание в Парке культуры и отдыха им. Горького
Парк Горького за 1 млдр долларов превратят в Disneyland Парк Горького перестроят на деньги города. Инвестиции в проект могут достичь 1 млрд долларов. Посещаемость сравнится с Disneyland
Аналог Гайд-парка может появиться на Васильевском спуске На Васильевском спуске может появиться аналог лондонского Гайд-парка. С таким предложение выступил председатель Ассоциации адвокатов России