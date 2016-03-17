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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка

«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка
Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»

«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»
Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Автобусы будут ходить от метро и МЦК

До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»Ждем запуск самого большого тематического парка в России

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»

Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»
Ждем запуск самого большого тематического парка в России

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

Открытие парка планируют на 2019 год

В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

Они расположатся на территории в 32 гектара

В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары

К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку

Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме

Парк должен стать российским аналогом Диснейленда

Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме