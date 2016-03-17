«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
«Вам не нравится, а мне нравится»: Создатель «Острова мечты» отвечает на критику парка Амиран Муцоев — о кордонах полиции, пластиковых фасадах и гигантской парковке перед входом
«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты»Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму
«Диснейленд» для грустных: Как устроен «Остров мечты» Стоит ли ехать с детьми в Нагатинскую пойму
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл
Автобусы будут ходить от метро и МЦК
До парка развлечений «Остров мечты» пустят бесплатный шаттл Автобусы будут ходить от метро и МЦК
Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты»Ждем запуск самого большого тематического парка в России
Как в Нагатинской пойме строят «Остров Мечты» Ждем запуск самого большого тематического парка в России
В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью
Открытие парка планируют на 2019 год
В парке «Остров мечты» появятся русские горки с виртуальной реальностью Открытие парка планируют на 2019 год
В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев
Они расположатся на территории в 32 гектара
В парке «Остров мечты» высадят 3 тысячи новых деревьев Они расположатся на территории в 32 гектара
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку
На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары
К «Острову мечты» построят мост через Москву-реку На мосту будут три полосы для движения и широкие тротуары
Началось строительство «Острова мечты» в Нагатинской пойме
Парк должен стать российским аналогом Диснейленда