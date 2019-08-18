Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала
Купаться можно будет и в прохладные дни
Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала Купаться можно будет и в прохладные дни
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено) Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами
В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом
Власти хотят сделать район более зеленым
В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом Власти хотят сделать район более зеленым
В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком
В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв Строительная техника засыпает кладки песком
В Москве закрыли крупные парки Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться
Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА
Новый центр притяжения в русле реки
Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА Новый центр притяжения в русле реки
Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе Больше никаких тусовок по ночам
Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка
Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой Территории облагородят вдоль реки Чермянка
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»
Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем Строительством занимается девелоперская компания «А101»
Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал
Приходите на обсуждение
Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал Приходите на обсуждение
Какими будут набережные Балчуга после благоустройства
Они будут одновременно под старину и современными
Какими будут набережные Балчуга после благоустройства Они будут одновременно под старину и современными
Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками
Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»
Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны
Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит Также его убрали из природоохранной зоны
«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького
Перестановки пройдут в ближайший месяц
«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького Перестановки пройдут в ближайший месяц
«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром И что будет внутри музея
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект