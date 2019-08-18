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Новое в старинном районе Лефортово
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Новое в старинном районе Лефортово Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами
Новое в старинном районе Лефортово
Промо

Новое в старинном районе Лефортово
Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк

Вход бесплатный

Рядом с «Островом Мечты» открыли огромный ландшафтный парк
Вход бесплатный

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала

Купаться можно будет и в прохладные дни

Какой будет пляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала
Купаться можно будет и в прохладные дни

В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию? Показываем на примере Елагина острова
В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?

В Петербурге наконец-то открыли парки. Как в них соблюдают дистанцию?
Показываем на примере Елагина острова

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)

Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

ВДНХ, «Сокольники» и «Лосиный остров» объединят в суперпарк. Вот каким он будет (обновлено)
Зоны вдоль реки Яузы соединят удобными пешеходными и веломаршрутами

В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом

Власти хотят сделать район более зеленым

В Нижегородском районе создадут ландшафтный парк с водоемом
Власти хотят сделать район более зеленым

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв

Строительная техника засыпает кладки песком

В Братеевской пойме уничтожают гнезда чаек и крякв
Строительная техника засыпает кладки песком

В Москве закрыли крупные парки

Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться

В Москве закрыли крупные парки
Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться

Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА

Новый центр притяжения в русле реки

Каким будет новый парк Москвы на набережной ЗИЛа с водным садом и плавучим СПА
Новый центр притяжения в русле реки

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе

Больше никаких тусовок по ночам

Забор вокруг парка «Горка» на Китай-городе
Больше никаких тусовок по ночам

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой

Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Каким будет новый парк на севере с зонами для медитаций и экотропой
Территории облагородят вдоль реки Чермянка

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем

Строительством занимается девелоперская компания «А101»

Возле «Прокшино» построят VR-парк и крытый курорт с пляжем
Строительством занимается девелоперская компания «А101»

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал

Приходите на обсуждение

Каким может стать переулок Чернышевского, превращенный в творческий квартал
Приходите на обсуждение

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства

Они будут одновременно под старину и современными

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства
Они будут одновременно под старину и современными

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками

Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Хаски-парк в Измайлове временно закрыли. В соцсетях жаловались, что там издеваются над собаками
Парк будет закрыт «до выяснения обстоятельств»

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит

Также его убрали из природоохранной зоны

Апарт-комплекс Loft River исключили из перечня самостроя. Снос теперь ему не грозит
Также его убрали из природоохранной зоны

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького

Перестановки пройдут в ближайший месяц

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького
Перестановки пройдут в ближайший месяц

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром

И что будет внутри музея

«Яма-2»: Как выглядит парк Политехнического музея с амфитеатром
И что будет внутри музея

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект

Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам

Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»

Как выглядит парк «Феникс» на востоке Москвы, посвященный русским сказкам
Его создал европейский дизайнер в рамках фестиваля «Цветочный джем»

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