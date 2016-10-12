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Фоторепортаж
Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами
Фоторепортаж
Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
Ситуация
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
На месте
Как Петровский остров становится элитным
Все приключения некогда тихого петербургского острова перед ЧМ-2018: новый мост, «строительный ад», элитное жилье и умирающий яхт-клуб
На месте
Как Петровский остров становится элитным
Все приключения некогда тихого петербургского острова перед ЧМ-2018: новый мост, «строительный ад», элитное жилье и умирающий яхт-клуб
Личный опыт
Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу
Житель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост
Личный опыт
Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу
Житель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост