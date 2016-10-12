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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

Как выглядят первые в России скейтпарки под мостами

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб И построят ли на его месте жилье для миллиардеров
«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб

«Смерть яхтинга»: Почему в Петербурге закрыли главный яхт-клуб
И построят ли на его месте жилье для миллиардеров

Как Петровский остров становится элитным

Как Петровский остров становится элитнымВсе приключения некогда тихого петербургского острова перед ЧМ-2018: новый мост, «строительный ад», элитное жилье и умирающий яхт-клуб

Как Петровский остров становится элитным

Как Петровский остров становится элитным
Все приключения некогда тихого петербургского острова перед ЧМ-2018: новый мост, «строительный ад», элитное жилье и умирающий яхт-клуб

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболуЖитель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу

Я живу в доме, который снесут к чемпионату мира по футболу
Житель трехэтажки на Петровском острове в Петербурге — о том, что происходит, когда на месте твоего дома решают построить мост