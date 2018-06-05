Как Петровский остров становится элитным

Под мостом

Петровский — остров в дельте Невы между четырьмя другими (Петроградским, Крестовским, Декабристов и Васильевским) — до недавнего времени был чем-то вроде городской деревни с элементами промышленной окраины. Сейчас это остров строек. В феврале на Петровском продали под застройку предпоследний участок. К 2025 году на острове площадью в 132 гектара планируют возвести полтора миллиона квадратных метров, здесь поселят 20 тысяч новых жителей. На Петровском строят ЛСР, Setl City, RBI и другие. Это дома бизнес- и элит-класса с видом на Малую Неву и Малую Невку. Старожилы острова — люди, работавшие на местных предприятиях — обитают в коммуналках, ветхих квартирах, бывших общежитиях.

Все — недалеко от нового моста Бетанкура. Неразводной шестиполосный мост с вело- и пешеходной дорожками разрезал Петровский остров на две части. Несмотря на открытие 13 мая, под переправой продолжаются отделочные работы: рядом все еще функционируют строительные городки, в центре каждого — нарядная стенгазета с фотографиями передовиков компании «Пилон».

Если идти со стороны станции метро «Спортивная», мимо опустевшего стадиона «Петровский» (футбольная жизнь переместилась на новый стадион «Санкт-Петербург»), с правой стороны будет парк, с левой — мини-пляж у пруда: в жаркий день здесь загорают и жарят шашлыки, зимой — ходят на лыжах. Это остатки былой пасторали. Далее — новостройки. На переправе Бетанкура висит баннер: «Новый мост любимому Петербургу». В окнах жилой семиэтажки, расположенной в 65 сантиметрах от моста, висит императив: «Путин, помоги!»

Почти под мостом — аккуратное конструктивистское здание: еще один жилой дом с продуктовым магазином (чуть ли не единственным на весь остров). На балконе молодой человек развешивает выстиранное белье: «Мост не мешает — я целый день на работе. Слышно его, наверное, тем, кто с другой стороны живет. Тут коммуналка, 26 комнат. Пластиковые окна нам в марте поставили. По мосту я уже ходил. Мост как мост, ничего особенного».

Недалеко — жилая водонапорная башня с флигелем: единственное, что осталось от построенного в конце XIX века городка Сан-Галли — «базы отдыха» для рабочих. Рядом грохочет стройка: возводят апарт-отель премиум-класса. В парадной — объявление в прозрачном файлике: «В вашем доме выполняются работы по замене окон на металлопластиковые». Во дворе — олдскульный «Москвич» и дорогие автомобили жильцов соседних домов.

Если идти вглубь острова — мимо деревянного особняка Гота, Дома ветеранов сцены, судостроительной фирмы «Алмаз» — попадете на территорию Речного яхт-клуба. Зимой это был странный сонный, как будто наспех, хаотично покинутый мир — с началом сезона он оживает.

Пройдите насквозь, до конца — и с пристани откроется вид на три главные мегаломанские стройки 2010-х: ЗСД, стадион на Крестовском и «Лахта-центр».