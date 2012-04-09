Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
В конце марта в Киеве прошел первый российско-украинский форум «Ресторанные практики». В течение трех дней рестораторы, шеф-повара, бар-менеджеры, создатели служб доставок и другие профессионалы выступали с докладами на актуальные темы о ресторанном бизнесе двух стран, делясь опытом с друг другом. The Village побывал на мероприятии и записал самые интересные тезисы выступавших. Во втором выпуске: Дмитрий Борисов, киевский ресторатор («Барсук», GastroRock, Foodtourist), о том, что атмосфера важна так же, как и еда; Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети стейк-хаусов Torro Grill, о том, что ради качества часть кухни можно отдать на аутсорс, и Яков Лившиц, генеральный управляющий Aroma Espresso Bar на Украине, о менталитете потребителей и адаптации к нему сетей.
ДОКЛАД: «FUN — РЕСТОРАН»
Дмитрий Борисов
Киевский ресторатор и бренд-шеф в одном лице. В его гастрономические бары «Барсук», Foodtourїst и GastroRock вечером и в выходные нередко выстраивается очередь. В ближайших планах ресторатора — открыть в Киеве еще два места: детский центр при ресторане BabyRock и ресторан с паназиатской кухней.
Мои гости должны получать удовольствие от атмосферы заведения, а не только от добротной стряпни.
Работу, которую на кухне ресторана в Европе могут сделать четыре человека, у нас делают восемь. Не знаю, почему так происходит
Gastrorock — гастрономический паб — это не «паб-выпить-пива», это паб как public place. Здесь собирается хорошая компания, проходят вечера с живой музыкой, кавер-вечеринки, и при этом можно выпить хорошего гастрономического пива с едой ресторанного уровня.
Мало кто знает, что часть мебели в «Барсуке» — из моего дома. Это то, что мы срочно довозили за день до открытия. Изначально была только идея, концепция: открытая кухня, гастрономическая школа, сэндвич-сервис, сам ресторан и продажа деликатесов — всё. Это важнее, чем стулья и столы.
Скидки — это что-то сродни коррупции. Ты считаешь цену, ставишь ее в меню, а позже начинаешь давать скидку. За счет чего, более дешевых продуктов?
Подавать пиво, закрытое в банке, с бычком на газете — это же стандартная советская фишка. Я не знаю, почему она так пошла сейчас. День убитого сервиса (когда посетители, записываясь заранее, становятся барменами и официантами и обсуживают остальных), трансляция спортивных матчей в 3D, фестивальные дегустационные сеты от гастролирующих шефов, зарядные устройства для всех типов мобильных телефонов у стола, шкатулка с предметами гигиены для девушек в туалетах — это наши обязательные fun-фишки которые все знают, любят и идут на них.
ДОКЛАД: «МЯСНОЙ РЕСТОРАН: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА»
Кирилл Мартыненко
Управляющий партнер сети стейк-хаусов Torro Grill. Вместе с Антоном Лялиным открыл первый ресторан сети в 2007 году на проспекте Вернадского. С тех пор в Москве появилось еще четыре Torro Grill.
У всех гостей с Torro Grill есть негласный договор: «Я заплачу вам за стейк, если вы попадете мне в прожарку».
Для того, чтобы мясной ресторан хорошо работал, необходимо чтобы владелец бизнеса и шеф-повар обладали глубоким знанием основного продукта — мяса.
Все рестораны продают сервис, а еда — это только его составляющая. И именно от уровня сервиса зависит средний чек заведения.
Мясным может называться тот ресторан, в котором количесство блюд из мяса составляет не менее 40% от общего количества блюд в меню. Сейчас у нас стейки составляют 30% от продаж, еще 10% — бургеры. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу кухни и накормить максимльное количество гостей, мы используем большое количество профессиональных полуфабрикатов высокой степени готовности: хлеб, десерты и первые блюда для ланчей.
На комплименты для гостей у нас выделен специальный бюджет. У каждого официанта есть свой лимит, который зависит от стажа и опыта работы. Мы стараемся брать на работу опытных сотрудников и делаем все для того, чтобы они оставались с нами. Обучение каждого нового сотрудника стоит около $1500 — проще удержать и создать хорошие условия работы для опытных.
Концепция ресторана — это как головоломка, как пазл — если все ее части сложились, ресторан будет работать успешно.
ДОКЛАД: «AROMA НА УКРАИНЕ.
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА И ПРАВИЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Яков Лившиц
Генеральный управляющий Aroma Espresso Bar на Украине. Сеть Aroma появилась в Израиле в 1994 году, это был первый эспрессо-бар в Иерусалиме. Сейчас в сети Aroma Espresso Bar 136 заведений, три из которых находятся в Киеве.
Aroma — это новый районный паб XXI века, где пиво мы заменили на кофе и здоровую еду. Aroma — это fast food, но не junk food.
Ультимативная свежесть — модель поведения продуктов на нашей кухне. Качество, качество и качество — это концепция. О чистоте мы даже не говорим, это само собой разумеется. В самом начале мне сказали: «Главное, не станьте хуже». Тогда я не понял, но понял позже, насколько это непросто.
Когда приехали израильтяне с рекомендациями по адаптации меню на Украине, они подумали, что логично ввести в меню картошку и селедку. А попробовав боржоми, спросили: «Что это за тухлая вода?» — и больше не давали советов по адаптации. Теперь на Украине есть самое большое отделение Aroma Espresso Bar в мире, караоке и алкоголь — это история про менталитет.
Слава богу, гости жалуются! Если они этого не делают, тогда мы живем в красивом мире, за спиной которого проходят процессы, ведущие к краху.
Бухгалтер и налоговые органы думают, что они главные люди в бизнесе. Они хотят диктовать, как тебе жить.
Мы не стремимся быть модными: мода изменчива, а мы пришли сюда надолго. У нас нет своих суперзвезд. Если уйдет шеф-повар, мы не умрем, а найдем нового. Стабильное качество, рецептура, ультимативная свежесть продуктов и простота — так мы работаем.
Мы дадим вам то, что вы хотите, с наивысшим качеством, для нас это большая радость. Но мы будем делать это по своим правилам. Это наша жесткая гибкость по отношению к гостю.
У нас нет скидок. Гости, приезжающие на Bentley и на метро, платят одну и ту же цену.
Комментарии
Скидки — это что-то сродни коррупции. Ты считаешь цену, ставишь ее в меню, а позже начинаешь давать скидку. За счет чего, более дешевых продуктов?
Прекрасная фраза, самая актуальная. Похоже, все перестали понимать, что если покупают купон за -60%, да купонный сайт берет себе, то еда то стоит 20% от обычной цены. И что бы ресторан заработал 10%, я не знаю, какаю каку надо покупать и кто должен. Все закрывают глаза и дружно покупают купоны. смерть для ресторана, унижение для гостя. Или идиоты рестораны, раздающие карты тысячами? Через месяц понимают, что большинство гостей приносит розданные карты -30%, чешет мозжечок и гипофиз, и... правильно, поднимает цены на 30%. Что бы получить прибыть и с "Карточников". Карточники перестают ходить, а новичков нет. Они без карт приходят, видят цены +30% от обычных и уходят. Смерть ресторана, унижение гостя.
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