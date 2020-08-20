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Как спланировать дела, чтобы успеть все до Нового года Переработки, таблицы со списками, алгоритм приоритетных ставок и еще несколько способов
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Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта
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Как на ладони: 7 приложений для планирования The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
Как на ладони: 7 приложений для планирования The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
Будущее покажет: Футурологи о том, какой станет Москва The Village опросил исследователей будущего и составил прогноз о том, какой станет Москва через несколько десятилетий
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.