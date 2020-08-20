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МЫ В СОЦСЕТЯХ

20 августа 2020

Власти утвердили проекты планировок кварталов еще в нескольких районах

Как научиться планировать свое время
Как научиться планировать свое время Чтобы не жить одной работой
Как научиться планировать свое время

Как научиться планировать свое время
Чтобы не жить одной работой

Планировать удовольствия
Планировать удовольствия Чтобы не сдохнуть от работы
Планировать удовольствия

Планировать удовольствия
Чтобы не сдохнуть от работы

Как правильно спланировать свой день
Как правильно спланировать свой день Чтобы выполнить то, что задумали, и не сойти с ума от множества задач
Как правильно спланировать свой день

Как правильно спланировать свой день
Чтобы выполнить то, что задумали, и не сойти с ума от множества задач

«Яндекс.Погода» поможет туристам выбрать направление с подходящим климатом

Сервис запустил интерактивные таблицы со сравнением погоды в городах мира

«Яндекс.Погода» поможет туристам выбрать направление с подходящим климатом

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

Консультанты помогут выбрать решение для кухни или гардеробной

Как выглядит первая в России компактная студия IКЕА в «Авиапарке»

В Москве нашли квартиру с входом в метро

Сейчас на месте бывшей коммуналки располагается аптека

В Москве нашли квартиру с входом в метро

Как спланировать дела, чтобы успеть все до Нового года
Как спланировать дела, чтобы успеть все до Нового года Переработки, таблицы со списками, алгоритм приоритетных ставок и еще несколько способов
Как спланировать дела, чтобы успеть все до Нового года

Как спланировать дела, чтобы успеть все до Нового года
Переработки, таблицы со списками, алгоритм приоритетных ставок и еще несколько способов

Как спланировать рабочий день?
Как спланировать рабочий день? Что нужно сделать, чтобы все успеть и уйти из офиса не поздно
Как спланировать рабочий день?

Как спланировать рабочий день?
Что нужно сделать, чтобы все успеть и уйти из офиса не поздно

Что беспокоит директоров российских компаний

Большинство из них опасается негативных последствий действий властей, а не сил рынка

Что беспокоит директоров российских компаний

Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету
Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта
Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету

Как сэкономить на ремонте и правильно составить смету
The Village узнал у практикующего дизайнера, как обращаться со строительной сметой и можно ли сэкономить во время ремонта

Как на ладони: 7 приложений для планирования
Как на ладони: 7 приложений для планирования The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.
Как на ладони: 7 приложений для планирования

Как на ладони: 7 приложений для планирования
The Village нашёл семь приложений, которые помогут спланировать всю жизнь от покупки продуктов до свадьбы.

Будущее покажет: Футурологи о том, какой станет Москва The Village опросил исследователей будущего и составил прогноз о том, какой станет Москва через несколько десятилетий

Будущее покажет: Футурологи о том, какой станет Москва

Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.
Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес

Стефан Сигель: как построить свой модный бизнес
В рамках проекта Practicum: British Fashion, Стефан Сигель — создатель Not Just a Label, одной из наиболее уважаемых сегодня платформ для начинающих модных дизайнеров в интернете, – рассказал о бюджете и планировании модного бизнеса. The Village публикует его советы для молодых дизайнеров, планирующих создать свой модный бизнес.