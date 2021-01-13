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МЫ В СОЦСЕТЯХ

13 января 2021

В «Горбушке» пройдет маркет виниловых пластинок

9 октября 2020

Noor Bar выпустил пластинку в честь своего десятилетия. На презентации выступит «Интурист»

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

Гид по Tsvetnoy Central Market Сегодня открылся универмаг Tsvetnoy Central Market. The Village сходил в «Цветной» и составил подробный гид по каждому этажу универмага

Гид по Tsvetnoy Central Market

Коллекционеры винила
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.
Коллекционеры винила

Коллекционеры винила
Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница