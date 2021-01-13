9 октября 2020
Noor Bar выпустил пластинку в честь своего десятилетия. На презентации выступит «Интурист»
В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket
В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки
Гид по Tsvetnoy Central Market Сегодня открылся универмаг Tsvetnoy Central Market. The Village сходил в «Цветной» и составил подробный гид по каждому этажу универмага
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.
Коллекционеры винила Героями этого выпуска стали Тимур и Соня Омар, ди-джеи, занимающиеся коллекционированием разных вещей с самого детства, но все же главное их увлечение — винил.
I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...
Звуковой Барьер — виниловая сокровищница Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.