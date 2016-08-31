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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владелец «Л’Этуаль» выкупил косметическую сеть «Подружка»

Владелец «Л’Этуаль» выкупил косметическую сеть «Подружка»

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы
Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу

Botavikos: Как бренд натуральной косметики попал на полки «Вкусвилла» и в Европу
Сарафанное радио вместо рекламы, свои корнеры и запуск франшизы

«Ведомости»: «Подружка» откроет несколько сотен магазинов после сделки с «Л’Этуаль»

После этого компания станет одной из крупнейших сетей дрогери в России

«Ведомости»: «Подружка» откроет несколько сотен магазинов после сделки с «Л’Этуаль»

В России начнет продаваться марка Vaseline

Есть вазелин для губ, лица и тела с разными добавками

В России начнет продаваться марка Vaseline

Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсы

Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсыПереводные татуировки, массажеры для лица, яркие палетки и многое другое

Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсы

Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсы
Переводные татуировки, массажеры для лица, яркие палетки и многое другое

Что покупать в «Подружке», «Элизэ» и «Бьюти Маркете»
Что покупать в «Подружке», «Элизэ» и «Бьюти Маркете» Рассказываем о ключевых бьюти-находках в районных сетевых магазинах
Что покупать в «Подружке», «Элизэ» и «Бьюти Маркете»

Что покупать в «Подружке», «Элизэ» и «Бьюти Маркете»
Рассказываем о ключевых бьюти-находках в районных сетевых магазинах