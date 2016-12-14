Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсы Переводные татуировки, массажеры для лица, яркие палетки и многое другое
Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых, The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам. Мы уже рассказывали о подарках для домоседов и фуди, самое время поделиться идеями презентов для всех неравнодушных к косметике и бьюти-девайсам.
Текст: Роксана Киселева
Подарки до 1 000 рублей
Антибактериальный гель для рук Bath and Body Works, 200 рублей
С доставкой у американской марки на данный момент, одним словом, беда, но если вдруг будете в Химках, загляните в их магазин за антибактериальными гелями с ароматами из рождественской коллекции. Такой не стыдно подарить гостю с новогодней вечеринки, которого вы совсем не знаете, но без внимания оставить не хотите. А если приобретете нарядный холдер в пару к гелю, то звание самого милого человека вечера точно станет вашим.
Маски для лица I'm Sorry For My Skin,
от 199 рублей
Подругу — любительницу вечеринок или коллегу, которая часто засиживается допоздна на работе, порадует набор тканевых масок I'm Sorry For My Skin. В серии есть средствах для тех, кто злоупотребляет кофе, еще не избавился от вредных привычек, не может устоять при виде плитки шоколада или систематически не высыпается. Долгосрочного эффекта от одной маски ждать не стоит, зато краткосрочный хорошо заметен.
Мыло Nesti Dante, 410 рублей
Мыло Dr. Bronner's, 590 рублей
Пылесборники с символикой синей козы, красной змеи и других животных из китайского календаря — лучший подарок для человека, в ненависти к которому вы решились признаться. Практически универсальная альтернатива для подарков коллегам — ароматное мыло (только не берите глицериновые елки) и коробка вкусных конфет.
Накладные ногти H&M, 499 рублей
У H&M Beauty в коллекции этого сезона снова экстравагантные накладные ногти, и все очень симпатичные. Положите один из таких наборов под елку прогрессивной подружке, для которой пластик на ногтях не mauvais ton из начала нулевых, а актуальная замена лаку.
Зубная паста со вкусом лакрицы Marvis,
от 390 рублей
У лакрицы, мягко скажем, специфический вкус, но для тех, кто влюблен в лакричные конфеты всей душой, лучше подарка не придумать. Кстати, лакрицу Marvis поставляет Amarelli — итальянская фабрика с многовековой историей.
Соль для ванн «Мечта путешественника» Kneipp, 112 рублей
Kneipp делают приятную продукцию для банного релакса: в ассортименте марки — пены, соли и масла с натуральными ароматами. Вообще, эта соль для ванн детская, но небольшой трюк приведет в восторг и впечатлительного взрослого: содержимое саше поделено на две части, синюю и красную, — смешайте их, и вода окрасится в фиолетовый. Волшебство!
Переводные татуировки «Ласка»,
700 рублей
Команда «Ласки» предлагает переводные татуировки невероятной красоты, изготовленные из экологически чистых и гипоаллергенных материалов. Носить их, конечно, лучше летом с открытой одеждой, а дарить можно уже сейчас.
Косметичка Wanderlast 5 AM, 998 рублей
Сама по себе косметичка — так себе подарок, но если есть возможность ее наполнить, выбирайте дуохромную Wanderlast (похожая золотая есть у Monki) и забивайте до упора приятными мелочами вроде лаков для ногтей, кремов для рук и тканевых масок.
Кольцевая лампа для смартфона,
около 500 рублей
Мини-лампы кольцевого света на прищепке смело берите на небезызвестном китайском сайте, а если сроки не терпят долгой доставки, поищите у местных перекупщиков из Instagram. Такие лампы — находка для начинающих визажистов, часто не имеющих возможности снимать результаты своей работы в правильном освещении. Но и тем, кто не прочь красиво щелкнуться для фейсбука, такой подарок будет в радость.
Бальзам для губ 22|11 Cosmetics, 920 рублей
Зимой увлажнение должно лечь в основу любого ритуала по уходу за собой: кожа страдает от морозного воздуха на улице, и сухого — в помещении. Больше всего достается открытым участкам — рукам и лицу. Завести крем для рук лучше разом и дома, и на рабочем столе, а бальзамы и увлажняющие стики распихать по всем карманам и сумкам. Подарить подружке можно и традиционный Carmex или круглый Eos, но интереснее выглядит лаконичный и плотный бальзам 22|11 Cosmetics. Главный плюс (помимо черной упаковки) — нежный аромат груши и интенсивное увлажнение.
Подарки до 5 000 рублей
Подписка на Lookfantastic Beauty Box,
от 1 000 рублей
Подписка на коробочный сервис — идеальный подарок для дальнего друга, который очень любит сюрпризы. На российские боксы даже не смотрите, а обратите внимание на коробки зарубежных интернет-магазинов: их наполнение не раздают в ближайшем сетевом магазине. Подписку на Lookfantastic Beauty Box можно оформить на один, три, шесть или 12 месяцев. Сумма будет ежемесячно списываться с вашей карты.
Накладные стрелки Sergey Naumov,
1 490 рублей
Легко и просто с ними не будет, но по красоте этим стрелкам равных нет: их рисунок повторяет срезы природных минералов. Такие хочется и себе, конечно, а подругам — в первую очередь.
Маска для лица 100 % Pure Organic Ghassoul Maroccan Lava Clay Powder, 1 500 рублей
Многофункциональная маска в виде сухой пудры, которую нужно собственноручно замешивать с водой, хороша по двум причинам. Во-первых, ее можно кастомизировать, добавив обычную или минеральную воду, кокосовое масло, мицеллярный раствор, пару капель лимона или даже сухие овсяные хлопья. Отсюда второй плюс — в зависимости от жидкой основы средство можно наносить как на проблемные участки, так и на все лицо, а также на тело и даже на кожу головы для стимуляции роста волос. В общем, хороший подарок для тех, у кого после новогодних праздников останутся силы и время на эксперименты.
Палетка помад Vice Blackmail Urban Decay, 4 500 рублей
Подзастрявшие в конформизме Urban Decay в этом году предложили вполне себе дельную Naked Ultimate Basics. Завсегдатаев рейвов и вечеринок марка порадовала палеткой компактных шиммеров Moondust. И практически всем нужна новая палетка помад Vice Blackmail — как повод интересно красить губы каждый день.
Румяна в шариках Paul and Joe, 2 150 рублей
За самым очаровательным дизайном упаковки идите к Paul and Joe. И это как раз тот случай, когда функциональность не столь важна, но она в порядке: такие румяна пылиться в ящике стола точно не будут. В России это чудо не купить, но если возьмете экспресс-доставку на Asos, посылка успеет к 31 декабря.
Свеча Le Labo, 4 500 рублей
Парфюмированных свечей сейчас — на любой вкус. Где искать классику, вы знаете, а в измятых консервных банках продают свои свечи только Le Labo. Класть под елку мы рекомендуем Petit Grain, потому что это настоящий праздничный запах: цитрусовые на праздничном столе, их аромат, витающий в воздухе — вот это все.
Набор миниатюр Benefit, 3 400 рублей
Самые занятные подарочные наборы для макияжа всегда найдутся у Benefit. Например, Girls Gone Wow собрал в себе бестселлеры марки в мини-формате: объемную тушь They’re Real, жидкий пигмент Benetint, знаменитый праймер Pore Minimizer, основу под тушь и гель для бровей Gimme Brow.
Массажер для лица Secret Key, 2 900 рублей
Массажеры для лица — незаслуженно обделенная вниманием категория, и понятно почему: пока не пройдете полный курс массажа, не поймете, за что вы заплатили деньги. В этот Новый год позаботьтесь о светлом будущем овала лица любимой подруги и вручите ей классический роллер, а у Secret Key такой девайс выглядит еще и суперпразднично.
Тушь Eccentrico (оттенок Rouge Iron) Giorgio Armani, 2 646 рублей
Красные тени для век уже давно не революция даже в масс-маркете, чего не скажешь про красную тушь. У Eccentrico сумасшедшая пигментация, а ее пластичная текстура исключает осыпание и облегчает наслаивание для самого насыщенного цвета. Если среди ваших подруг есть королева рейва, то будьте уверены: у Дедушки Мороза эту тушь она уже попросила.
Подарки до 15 000 рублей
Набор кистей Annbeauty, от 8 900 рублей
Кисти собственной марки российского мейкап-артиста Анны Карташовой изготавливаются вручную на японских фабриках и, как пишут в отзывах, не уступают по качеству кистям именитых японских брендов. Начинающему визажисту дарите сразу набор. Продвинутому любителю хватит и парочки для знакомства.
Книга «Dior: The Art of Color»,
112 долларов вместе с доставкой
«The Art of color» — ода колористике в 12-ти главах — послужит источником вдохновения каждому, кто работает с цветом, и особенно будет интересна людям, для кого визаж — это история в первую очередь об искусстве, а не о борьбе с несовершенствами.
Палетка теней Chantecaille, 8 980 рублей
Иногда решительно необходимо позволить духу неокупечества победить и побаловать себя чем-то безрассудно дорогим. Впрочем, на покупку палетки теней, даже самой прекрасной, по цене билетов до Будапешта и обратно мало кто способен решиться, отчего вдвойне приятно подобные вещи дарить и получать.
Подарочный набор The Experimenter Lush,
5 100 рублей
Сет из десяти бомбочек для ванн (восемь на каждый день январских праздников, и еще две для выходных после первой рабочей недели) — не просто подарок, а намек дорогому другу на необходимость брать иногда отпуск или хотя бы сеанс флоатинга.
Масло и крем для тела Jo Malone,
4 900 рублей и 5 750 рублей
Покупая подарок в корнере Jo Malone, об оформлении можете даже не беспокоиться: консультанты марки — мастера изысканной упаковки. Если боитесь не угадать с парфюмом, но знаете вкусы адресата — дарите средства из банной линейки для роскошной жизни, например расслабляющее масло для ванн или крем для тела.
Напольные весы Withings WS-50 BK,
12 599 рублей
WS-50 BK — весы нового поколения: помимо определения индекса массы тела и процента жира в организме, они измеряют пульс и уровень насыщения воздуха оксидом углерода, а синхронизация с компьютером или смартфоном позволяет сохранять историю взвешивания и управлять процессом работы над своим телом как профессионал.
Урок макияжа в M.A.C., 5 500 рублей
В качестве подарка отправьте маму или подругу на урок по базовому макияжу к специалистам M.A.C., где клиентам подбирают несложные схемы классического макияжа на каждый день и учат повторять их самостоятельно. А внесенную в качестве оплаты за урок сумму можно сразу же потратить на приглянувшиеся в процессе урока продукты.
Комментарии
На прошлой неделе была в MAC-мне сказали,что урок макияжа с последующим выкупом косметики стоит не 5000,а 3500руб
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