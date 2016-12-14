Новогодние подарки: Косметика и бьюти-девайсы

Маска для лица 100 % Pure Organic Ghassoul Maroccan Lava Clay Powder, 1 500 рублей

Многофункциональная маска в виде сухой пудры, которую нужно собственноручно замешивать с водой, хороша по двум причинам. Во-первых, ее можно кастомизировать, добавив обычную или минеральную воду, кокосовое масло, мицеллярный раствор, пару капель лимона или даже сухие овсяные хлопья. Отсюда второй плюс — в зависимости от жидкой основы средство можно наносить как на проблемные участки, так и на все лицо, а также на тело и даже на кожу головы для стимуляции роста волос. В общем, хороший подарок для тех, у кого после новогодних праздников останутся силы и время на эксперименты.