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Кинопоказы, спектакли и чтения: С 24 по 26 мая в Петербурге поведут «Бродский Фест»

Участниками события станут поэты Дмитрий Воденников и Сергей Гандлевский, художник Борис Мессерер и другие деятели культуры

Кинопоказы, спектакли и чтения: С 24 по 26 мая в Петербурге поведут «Бродский Фест»
Участниками события станут поэты Дмитрий Воденников и Сергей Гандлевский, художник Борис Мессерер и другие деятели культуры

Телефонные будки «Позвони поэту» в Петербурге

После набора номера в трубке можно услышать запись голосов Маяковского, Есенина и других русских поэтов

Телефонные будки «Позвони поэту» в Петербурге
После набора номера в трубке можно услышать запись голосов Маяковского, Есенина и других русских поэтов

Молодые поэты — о своих стихах и новом языке

Молодые поэты — о своих стихах и новом языкеThe Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе

Молодые поэты — о своих стихах и новом языке

Молодые поэты — о своих стихах и новом языке
The Village поговорил с тремя петербургскими поэтами о том, как избежать штампов, нужно ли быть голодным и как писать о сексе