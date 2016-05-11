Кинопоказы, спектакли и чтения: С 24 по 26 мая в Петербурге поведут «Бродский Фест»
Участниками события станут поэты Дмитрий Воденников и Сергей Гандлевский, художник Борис Мессерер и другие деятели культуры
Кинопоказы, спектакли и чтения: С 24 по 26 мая в Петербурге поведут «Бродский Фест» Участниками события станут поэты Дмитрий Воденников и Сергей Гандлевский, художник Борис Мессерер и другие деятели культуры
Телефонные будки «Позвони поэту» в Петербурге
После набора номера в трубке можно услышать запись голосов Маяковского, Есенина и других русских поэтов