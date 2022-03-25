Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск» Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»
Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
Школьники смогут ездить в купе двухэтажных вагонов за полцены
Пониженный тариф действует на время учебного года
РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето
Все из-за падения спроса в период пандемии
РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию
В купе смогут ехать только два человека вместо четырех
К концу года в Москве обновят вагоны метро и поезда на МЦД
Собянин назвал это «главной транспортной премьерой года»
Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)
Эвакуация россиян из Китая продолжается
Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки
Но стоимость проекта соседи пока не знают
Как выглядит обновленный «Сапсан» с интерьером в коричнево-бежевых тонах
В нем есть игровая зона для детей и розетки у каждого кресла
Доставка еды прямо к вагонам поездов
Услугу запустила «дочка» РЖД, пока заказать можно только пиццу
«Как мы 13 часов ехали на поезде из Москвы в Москву и сняли об этом фильм» «Вы снимаете нас, а я буду снимать вас!»
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
Удлиненные поезда на МЦД-1 запустят на неделю раньше
На Белорусско-Савеловском направлении они появятся уже в понедельник
Между Савеловским и Белорусским вокзалами построят пешеходный переход
Он нужен, чтобы пассажиры не перебегали через пути
Проезд по МЦД сделали бесплатным из-за проблем с билетами
По словам мэра, на ближайшие две недели
Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда
Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД
«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще
Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут
На вокзалах начали продавать билеты на поезда в Крым
Их также можно купить на сайте перевозчика
«Аэроэкспресс» из Шереметьева продлят до Одинцова. Остановку на Белорусском сократят до 2 минут
Маршрут интегрируют в МЦД-1
РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов
Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет
РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву
Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу
«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря
Время в пути составит более шести часов
Сколько пассажиров беспокоятся, что перепутают вокзал
12 % путали станцию отправления, путешествуя между Москвой и Петербургом
Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе
Скоростной поезд преодолеет путь за семь часов
Машинист поезда взял в кабину клиентов BlaBlaCar. РЖД отстранила его от работы (обновлено)
Состав следовал из Петербурга в Москву
Какие ошибки чаще всего совершают россияне при покупке билетов на поезд
Иногда они делают их намеренно
Сколько россиян не пускают соседей на свою нижнюю полку в поезде
В три раза меньше, чем тех кто предлагает присесть
Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)
Задержки коснулись 26 поездов дальнего следования
Обновленные поезда «Москва» появятся на четырех ветках
Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях
РЖД потратит на новые «Сапсаны» более миллиарда евро
Первые купленные поезда выйдут на пути к 2022 году
РЖД начала тестировать поезда с приятными запахами (обновлено)
Пассажиры смогут почувствовать запах цитрусов и чистоты
РЖД заказала плацкартные вагоны с холодильниками, микроволновками и душевыми
В апреле «Трансмашхолдинг» уже представил аналогичные купе
До 40 % на поездки в общих и сидячих вагонах РЖД по всей России
Скидка распространяется на поездки с 21 мая по 31 августа
Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено)
Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта