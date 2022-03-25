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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном

Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном

Финляндия закроет железные дороги для пассажиров из России с 28 марта
25 марта 2022

Финляндия закроет железные дороги для пассажиров из России с 28 марта

Предложение дня
11 декабря 2021

Разрешить пассажирам поезда с верхними местами поесть за столом внизу

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск» Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»
Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»

Как финский режиссер снял роуд-муви в поезде «Москва — Мурманск»
Интервью с Юхо Куосманеном — режиссером «Купе номер 6»

21 ноября 2021

РЖД отменит или сократит более 40 поездов из-за падения спроса

31 августа 2021

На «Каширской» снова будут останавливаться поезда с 1 сентября

На МЦК запустили двухэтажный поезд
25 августа 2021

На МЦК запустили двухэтажный поезд

Список
24 августа 2021

Куда москвичи поедут путешествовать на поездах этой осенью

Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году
26 мая 2021

Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году

5 марта 2021

С 30 апреля из Москвы начнут ходить поезда в Феодосию

Дептранс запустит тематический поезд для медиков. Можно проголосовать за дизайн
24 декабря 2020

Дептранс запустит тематический поезд для медиков. Можно проголосовать за дизайн

В поездах «Сапсан» можно будет прилечь. РЖД хочет сделать там спальные купе
26 ноября 2020

В поездах «Сапсан» можно будет прилечь. РЖД хочет сделать там спальные купе

С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»
обновлено30 апреля 2021

С 30 апреля между Москвой и Минском начали ходить «Ласточки»

4 ноября 2020

РЖД добавила функцию отслеживания освободившихся мест в поездах

В Москве «дачные» электрички пропали из расписания
25 октября 2020

В Москве «дачные» электрички пропали из расписания

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
История первой дипломированной машинистки электропоезда

5 августа 2020

Доехать до Калининграда на поезде теперь могут все россияне

До 40 % на верхние полки от РЖД

Акция продлится до 15 июля

До 40 % на верхние полки от РЖД

Школьники смогут ездить в купе двухэтажных вагонов за полцены

Пониженный тариф действует на время учебного года

Школьники смогут ездить в купе двухэтажных вагонов за полцены

РЖД возвращает отмененные «Сапсаны»

И другие поезда

РЖД возвращает отмененные «Сапсаны»

РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето

Все из-за падения спроса в период пандемии

РЖД массово отменяют поезда по России на майские праздники и лето

РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию

В купе смогут ехать только два человека вместо четырех

РЖД начнет рассаживать пассажиров в поездах на безопасную дистанцию

Стоимость билетов на поезда заморозили

Рейсов будет меньше, но цены повышать не станут

Стоимость билетов на поезда заморозили

К концу года в Москве обновят вагоны метро и поезда на МЦД

Собянин назвал это «главной транспортной премьерой года»

К концу года в Москве обновят вагоны метро и поезда на МЦД

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

А духи считаются?

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Эвакуация россиян из Китая продолжается

Россия прекратила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР из-за коронавируса (обновлено)

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

Но стоимость проекта соседи пока не знают

Финские власти хотят продлить скоростную железную дорогу из Москвы до Хельсинки

РЖД разрешила пассажирам с верхних полок сидеть внизу. Но только днем

Зато стол всегда общий

РЖД разрешила пассажирам с верхних полок сидеть внизу. Но только днем

На МЦД-2 произошел сбой

Поезда следуют с увеличенными интервалами

На МЦД-2 произошел сбой

Как выглядит обновленный «Сапсан» с интерьером в коричнево-бежевых тонах

В нем есть игровая зона для детей и розетки у каждого кресла

Как выглядит обновленный «Сапсан» с интерьером в коричнево-бежевых тонах

Доставка еды прямо к вагонам поездов

Услугу запустила «дочка» РЖД, пока заказать можно только пиццу

Доставка еды прямо к вагонам поездов

«Как мы 13 часов ехали на поезде из Москвы в Москву и сняли об этом фильм»
«Как мы 13 часов ехали на поезде из Москвы в Москву и сняли об этом фильм» «Вы снимаете нас, а я буду снимать вас!»
«Как мы 13 часов ехали на поезде из Москвы в Москву и сняли об этом фильм»

«Как мы 13 часов ехали на поезде из Москвы в Москву и сняли об этом фильм»
«Вы снимаете нас, а я буду снимать вас!»

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

На МЦД два раза за утро произошли сбои

Последний — «из-за удержания дверей пассажирами»

На МЦД два раза за утро произошли сбои

Удлиненные поезда на МЦД-1 запустят на неделю раньше

На Белорусско-Савеловском направлении они появятся уже в понедельник

Удлиненные поезда на МЦД-1 запустят на неделю раньше

Между Савеловским и Белорусским вокзалами построят пешеходный переход

Он нужен, чтобы пассажиры не перебегали через пути

Между Савеловским и Белорусским вокзалами построят пешеходный переход

Проезд по МЦД сделали бесплатным из-за проблем с билетами

По словам мэра, на ближайшие две недели

Проезд по МЦД сделали бесплатным из-за проблем с билетами

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

На вокзалах начали продавать билеты на поезда в Крым

Их также можно купить на сайте перевозчика

На вокзалах начали продавать билеты на поезда в Крым

«Аэроэкспресс» из Шереметьева продлят до Одинцова. Остановку на Белорусском сократят до 2 минут

Маршрут интегрируют в МЦД-1

«Аэроэкспресс» из Шереметьева продлят до Одинцова. Остановку на Белорусском сократят до 2 минут

Из Москвы запустят поезд в Карелию через Петербург

Билеты можно купить уже сейчас

Из Москвы запустят поезд в Карелию через Петербург

6 плюсов долгой дороги до офиса
ПРОМО
6 плюсов долгой дороги до офиса И почему сериалы лучше смотреть в поезде
6 плюсов долгой дороги до офиса
ПРОМО

6 плюсов долгой дороги до офиса
И почему сериалы лучше смотреть в поезде

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов

Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву

Для тех, кто готов прокатиться через Калугу и Тулу

РЖД запустит ночные поезда из Москвы в Москву

«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря

Время в пути составит более шести часов

«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря

Сайт о МЦД с интерактивной картой

Там также можно узнать о поездах и сроках строительства

Сайт о МЦД с интерактивной картой

Какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

В поездах установят столики, розетки и урны

Какими будут новые поезда «Иволга» для МЦД

Сколько пассажиров беспокоятся, что перепутают вокзал

12 % путали станцию отправления, путешествуя между Москвой и Петербургом

Сколько пассажиров беспокоятся, что перепутают вокзал

Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе

Скоростной поезд преодолеет путь за семь часов

Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе

Машинист поезда взял в кабину клиентов BlaBlaCar. РЖД отстранила его от работы (обновлено)

Состав следовал из Петербурга в Москву

Машинист поезда взял в кабину клиентов BlaBlaCar. РЖД отстранила его от работы (обновлено)

Какие ошибки чаще всего совершают россияне при покупке билетов на поезд

Иногда они делают их намеренно

Какие ошибки чаще всего совершают россияне при покупке билетов на поезд

Сколько россиян не пускают соседей на свою нижнюю полку в поезде

В три раза меньше, чем тех кто предлагает присесть

Сколько россиян не пускают соседей на свою нижнюю полку в поезде

Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)

Задержки коснулись 26 поездов дальнего следования

Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)

Обновленные поезда «Москва» появятся на четырех ветках

Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях

Обновленные поезда «Москва» появятся на четырех ветках

РЖД потратит на новые «Сапсаны» более миллиарда евро

Первые купленные поезда выйдут на пути к 2022 году

РЖД потратит на новые «Сапсаны» более миллиарда евро

РЖД начала тестировать поезда с приятными запахами (обновлено)

Пассажиры смогут почувствовать запах цитрусов и чистоты

РЖД начала тестировать поезда с приятными запахами (обновлено)

РЖД заказала плацкартные вагоны с холодильниками, микроволновками и душевыми

В апреле «Трансмашхолдинг» уже представил аналогичные купе

РЖД заказала плацкартные вагоны с холодильниками, микроволновками и душевыми

До 40 % на поездки в общих и сидячих вагонах РЖД по всей России

Скидка распространяется на поездки с 21 мая по 31 августа

До 40 % на поездки в общих и сидячих вагонах РЖД по всей России

Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено)

Эксперты сомневаются в экономической эффективности проекта

Власти вернулись к идее строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург (обновлено)

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