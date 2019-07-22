Машинист поезда взял в кабину клиентов BlaBlaCar. РЖД отстранила его от работы (обновлено) Состав следовал из Петербурга в Москву
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РЖД отстранила от работы машиниста, который провез клиента BlaBlaCar в кабине поезда.
Также машинисту и его помощнику вынесли дисциплинарное взыскание за нарушение служебных инструкций. В дальнейшем машиниста могут восстановить в должности, отметили в пресс-службе РЖД.
18 июля, 19:40
РЖД проверит информацию о поездке клиента автомобильного сервиса BlaBlaCar в кабине машиниста поезда, следовавшего из Петербурга в Москву.
Телеграм-канал Baza писал, что москвич, который хотел вернуться домой из Петербурга 15 июля, договорился с одним из водителей BlaBlaCar на поездку за 1 300 рублей. При встрече оказалось, что это машинист поезда, который провез молодого человека и еще одного пользователя сервиса в кабине.
Если данные подтвердятся, сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в РЖД. Проверку начал и сам сервис, профиль машиниста уже заблокировали.
Источники: агентство «Москва», ТАСС
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