18 июля, 19:40



РЖД проверит информацию о поездке клиента автомобильного сервиса BlaBlaCar в кабине машиниста поезда, следовавшего из Петербурга в Москву.

Телеграм-канал Baza писал, что москвич, который хотел вернуться домой из Петербурга 15 июля, договорился с одним из водителей BlaBlaCar на поездку за 1 300 рублей. При встрече оказалось, что это машинист поезда, который провез молодого человека и еще одного пользователя сервиса в кабине.

Если данные подтвердятся, сотрудника привлекут к дисциплинарной ответственности, отметили в РЖД. Проверку начал и сам сервис, профиль машиниста уже заблокировали.

Источники: агентство «Москва», ТАСС

