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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дейтинг от Facebook, редизайн «ВКонтакте» и нейросеть — определитель ориентации

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.
Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid

Восставший из ада: Как убивали и воскрешали Polaroid
Обанкротившись дважды, легендарный производитель фотокамер снова встал на ноги. Вот история их провала и взлёта.

Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте»

У камеры будет сенсорный дисплей и подключение к Wi-Fi

Polaroid представила камеру на Android в своей группе во «ВКонтакте»

На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid Купить около 30 моделей фотоаппаратов легендарной марки и кассеты для моментальных снимков теперь можно в небольшом магазинчике Wonderfoto.

На «Чистых прудах» открылся магазин Polaroid

Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.

Комиссионный фотоподвал