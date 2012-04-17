Недалеко от метро «Чистые пруды» открылся небольшой магазин фототехники Wonderfoto, который специализируется на продаже камер Polaroid и сменных кассет для них. Wonderfoto вырос из одноименного интернет-магазина и закупает продукцию у нидерландской фирмы Impossible, которая после закрытия в 2008 году всех заводов Polaroid выкупила права на производство и решила выпускать камеры и кассеты самостоятельно.

Как рассказал The Village владелец магазина Леонид Воложин, несколько лет назад он решил поснимать на Polaroid, но найти сменные картриджи не смог. В результате Леонид нашел нидерландскую фирму Impossible, которую открыли поклонники марки в здании бывшего завода Polaroid в городе Энсхеде, и договорился с ними о сотрудничестве. На той же фабрике можно было купить подержанные отреставрированные камеры, большинство из которых в Россию никогда не привозили. Часть фотоаппаратов нашли на барахолках. И в декабре прошлого года Леонид совместно с коллегой из Петербурга решил открыть интернет-магазин Wonderfoto. В Москве открылся музей Apple Музей игровых автоматов сменил адрес

Со временем стало понятно, что перед покупкой камеры многие люди хотят подержать ее в руках, убедиться в том, что она работает. Поэтому Леонид открыл магазин в офлайне. Сегодня в небольшом помещении в переулке Огородная Слобода можно найти более 30 моделей камер Polaroid. Большинство фотоаппаратов привезли в Россию впервые. В Москве откроют магазин игрушек Hamleys

Цены на камеры начинаются от 2 000 рублей, однако представлены и более дорогие экземпляры — за 10–15 тысяч. Ко всем камерам можно приобрести кассеты, чехлы, сумки, боксы для хранения снимков и другие аксессуары. Картридж для Polaroid на восемь кадров обойдется в 1 200 рублей, а пленка на десять кадров у Fujifilm — около 400 рублей. Также в продаже есть советские камеры «Зенит» и фотоаппараты моментальных снимков Fujifilm.

Леонид Воложин, владелец магазина Wonderfoto: «Всего Polaroid произвел 150–200 различных камер, однако в России были распространены только несколько моделей. У нас в магазине более 30 моделей, они различаются конструкцией: какие-то гармошкой, какие-то раскладные, как чемоданчики. Проблемы найти сегодня камеры Fujifilm нет, эти камеры рассчитаны на тех, кому нравится сама концепция моментальных снимков, но пользоваться Polaroid дорого. У них заметная разница в ценах на картриджи: скажем, пленка для Polaroid на восемь кадров стоит 1 200 рублей, а пленка на 10 кадров у Fujifilm — около 400 рублей. При этом снимки у них разные: Fujifilm — вроде как цифровая эра, а какие снимки получатся с Polaroid, никогда не известно, они всегда разные по цветам и свету. Момент ожидания снимка гораздо больше значит для фотографа, чем результат».