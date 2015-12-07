«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов
Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music
«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок
«Озера»: «В 2018 году все — клише» Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi» Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
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«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе The Village поговорил с «лучшим диджеем на свете»
«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе The Village поговорил с «лучшим диджеем на свете»
Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыкеThe Village поговорил с четырьмя хитмейкерами российской эстрады о принципах работы, процессе создания хитов и взаимоотношениях с артистами
Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыке The Village поговорил с четырьмя хитмейкерами российской эстрады о принципах работы, процессе создания хитов и взаимоотношениях с артистами
От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему в голове «заедает» музыка? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности