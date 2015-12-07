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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

Победители конкурса подпишут контракт с лейблом StartUp Music

«ВКонтакте» поддержит начинающих музыкантов

«Озера»: «В 2018 году все — клише»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок

«Озера»: «В 2018 году все — клише»

«Озера»: «В 2018 году все — клише»
Первое и последнее интервью с московским дуэтом — без масок

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»

Feduk: «„Розовое вино“ — попса, но это круче группы Hi-Fi»
Соавтор летнего боевика — о смене стиля, английских хулиганах и московских чиновниках

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года 20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать
«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года

«В магазине Gucci тает розовое вино»: Гид по русскоязычным хитам 2017 года
20 самых прилипчивых песен уходящего года — и где мы их могли услышать

«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе
«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе The Village поговорил с «лучшим диджеем на свете»
«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе

«Я — свой единственный конкурент»: Kane West о славе и русской попсе
The Village поговорил с «лучшим диджеем на свете»

Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыке

Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыкеThe Village поговорил с четырьмя хитмейкерами российской эстрады о принципах работы, процессе создания хитов и взаимоотношениях с артистами

Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыке

Авторы поп-хитов — о своём творчестве и любимой музыке
The Village поговорил с четырьмя хитмейкерами российской эстрады о принципах работы, процессе создания хитов и взаимоотношениях с артистами

От чего зависит музыкальный вкус?
От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
От чего зависит музыкальный вкус?

От чего зависит музыкальный вкус?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Почему в голове «заедает» музыка?
Почему в голове «заедает» музыка? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему в голове «заедает» музыка?

Почему в голове «заедает» музыка?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности