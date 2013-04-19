Самые популярные электронные услуги Россия занимает девятое место в мире по количеству
На портале мэрии обновили раздел экологических услуг
Теперь некоторые услуги доступны только в электронном режиме
На портале мэрии обновили раздел экологических услуг Теперь некоторые услуги доступны только в электронном режиме
Сервис «Автокод» полностью переедет на портал мэрии до конца года
Уже сейчас на сайте mos.ru доступны многие функции сервиса
Сервис «Автокод» полностью переедет на портал мэрии до конца года Уже сейчас на сайте mos.ru доступны многие функции сервиса
На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено)
Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо
На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено) Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо
Портал московских госуслуг переехал на сайт mos.ru
Ранее сервис размещался на портале городских услуг
Портал московских госуслуг переехал на сайт mos.ru Ранее сервис размещался на портале городских услуг
На портале госуслуг появилась возможность подобрать группы раннего развития для детей
Для детей от года доступны более 430 различных вариантов, для детей от двух лет — более двух тысяч групп
На портале госуслуг появилась возможность подобрать группы раннего развития для детей Для детей от года доступны более 430 различных вариантов, для детей от двух лет — более двух тысяч групп
Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг
Услуга доступна с 31 марта
Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг Услуга доступна с 31 марта
К 2018 году всех москвичей хотят перевести на электронные медкарты
Первыми на электронные карты переведут детские поликлиники
К 2018 году всех москвичей хотят перевести на электронные медкарты Первыми на электронные карты переведут детские поликлиники
Штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн
Функция онлайн-оплаты штрафа появилась на портале госуслуг
Штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн Функция онлайн-оплаты штрафа появилась на портале госуслуг
Оформлять резидентное разрешение на парковку теперь снова можно через интернет
Подать заявку могут только те горожане, которые зарегистрированы на портале госуслуг
Оформлять резидентное разрешение на парковку теперь снова можно через интернет Подать заявку могут только те горожане, которые зарегистрированы на портале госуслуг
Портал госуслуг Москвы перезапустили
В интернете появилась обновлённая версия портала городских услуг, разработанная студией AIC.
Портал госуслуг Москвы перезапустили В интернете появилась обновлённая версия портала городских услуг, разработанная студией AIC.
Началось голосование за новый портал госуслуг
Департамент информационных технологий подвёл промежуточные итоги конкурса на лучший дизайн обновлённого портала и объявил голосование.
Началось голосование за новый портал госуслуг Департамент информационных технологий подвёл промежуточные итоги конкурса на лучший дизайн обновлённого портала и объявил голосование.
Начался конкурс на разработку нового портала госуслуг
Департамент информационных технологий объявил конкурс на разработку нового портала госуслуг, который должен стать понятнее нынешней версии.