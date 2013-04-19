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Новости

Самые популярные электронные услуги

Россия занимает девятое место в мире по количеству

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Новости

Самые популярные электронные услуги Россия занимает девятое место в мире по количеству

Новости

На портале мэрии обновили раздел экологических услуг

Теперь некоторые услуги доступны только в электронном режиме

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Новости

На портале мэрии обновили раздел экологических услуг Теперь некоторые услуги доступны только в электронном режиме

Новости

Сервис «Автокод» полностью переедет на портал мэрии до конца года

Уже сейчас на сайте mos.ru доступны многие функции сервиса

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Новости

Сервис «Автокод» полностью переедет на портал мэрии до конца года Уже сейчас на сайте mos.ru доступны многие функции сервиса

Новости

На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено)

Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо

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Новости

На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено) Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо

Город

Портал московских госуслуг переехал на сайт mos.ru

Ранее сервис размещался на портале городских услуг

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Город

Портал московских госуслуг переехал на сайт mos.ru Ранее сервис размещался на портале городских услуг

Дети

На портале госуслуг появилась возможность подобрать группы раннего развития для детей

Для детей от года доступны более 430 различных вариантов, для детей от двух лет — более двух тысяч групп

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Дети

На портале госуслуг появилась возможность подобрать группы раннего развития для детей Для детей от года доступны более 430 различных вариантов, для детей от двух лет — более двух тысяч групп

Образование

Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг

Услуга доступна с 31 марта

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Образование

Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг Услуга доступна с 31 марта

Ситуация

К 2018 году всех москвичей хотят перевести на электронные медкарты

Первыми на электронные карты переведут детские поликлиники

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Ситуация

К 2018 году всех москвичей хотят перевести на электронные медкарты Первыми на электронные карты переведут детские поликлиники

Транспорт

Штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн

Функция онлайн-оплаты штрафа появилась на портале госуслуг

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Транспорт

Штраф за безбилетный проезд теперь можно оплатить онлайн Функция онлайн-оплаты штрафа появилась на портале госуслуг

Транспорт

Оформлять резидентное разрешение на парковку теперь снова можно через интернет

Подать заявку могут только те горожане, которые зарегистрированы на портале госуслуг

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Транспорт

Оформлять резидентное разрешение на парковку теперь снова можно через интернет Подать заявку могут только те горожане, которые зарегистрированы на портале госуслуг

Город

Портал госуслуг Москвы перезапустили

В интернете появилась обновлённая версия портала городских услуг, разработанная студией AIC.

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Город

Портал госуслуг Москвы перезапустили В интернете появилась обновлённая версия портала городских услуг, разработанная студией AIC.

Город

Началось голосование за новый портал госуслуг

Департамент информационных технологий подвёл промежуточные итоги конкурса на лучший дизайн обновлённого портала и объявил голосование.

2
Город

Началось голосование за новый портал госуслуг Департамент информационных технологий подвёл промежуточные итоги конкурса на лучший дизайн обновлённого портала и объявил голосование.

Город

Начался конкурс на разработку нового портала госуслуг

Департамент информационных технологий объявил конкурс на разработку нового портала госуслуг, который должен стать понятнее нынешней версии.

1
Город

Начался конкурс на разработку нового портала госуслуг Департамент информационных технологий объявил конкурс на разработку нового портала госуслуг, который должен стать понятнее нынешней версии.