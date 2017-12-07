Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят
Большинство влюбленных предпочитают дорогим подаркам символические презенты
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год
Горы печенья с предсказаниями
Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»
До этого его площадкой традиционно становился парк Горького
На концерт в честь Дня флага на Поклонной горе потратили 28 миллионов рублей
Закупки разместили спустя месяц после мероприятия
Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке
В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией
Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца
Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц
Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В здании «Мемориала» попытались сорвать дискуссию о комедии про блокадный Ленинград
В московский офис организации ворвались около 20 человек с георгиевскими ленточками
Кибертурнир, дебаты и бесплатные катки: В Москве ко Дню студента откроют 32 тематические площадки
Праздник впервые проведут на общегородском уровне
«Интерфакс»: Режиссера комедии о блокадном Ленинграде пригласили на допрос
Алексея Красовского вызвали на беседу со следователем по экономическим делам
С YouTube удалили комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде (обновлено)
Позже доступ к картине вернули
Защита животных, отмена роуминга и другие подарки Путина Президент принял сразу несколько полезных законов, но не удержался от новых штрафов
В новогоднюю ночь «Яндекс» покажет собственный «Голубой огонек» с блогерами
Также компания запустила новогодний канал, где можно круглосуточно смотреть «Иронию судьбы»
Парки Москвы объявили программу на Новый год
Всю новогоднюю ночь гостям будут раздавать бенгальские огни и мандарины
На ВДНХ пройдет праздник супергероев
Гости смогут поучаствовать в тематических квестах и переодеться в любимых персонажей
В парке Горького пройдет «космическая елка» с квестом и танцами
На спектакль приглашают детей от трех до девяти лет
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки
Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Yoga Space проведет бесплатные лекции в честь дня рождения
Также в программе — медитация и веганский ланч
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
Самые популярные видеоуроки на YouTube для подготовки к Хеллоуину
Идеи костюма для себя и собаки, а также жуткий макияж
На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу
Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
В честь дня рождения «Золотое яблоко» подарит бьюти-боксы и макияж
Бесплатный макияж сделают приглашенные визажисты
В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Абхазии
Гостей праздника ждут кинопаказы, дегустация блюд и выступления музыкантов
В Vernissage пройдет семейный фестиваль Mam Chill Kids c йогой и тортом
Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классах и выиграть призы в конкурсах
Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок
Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах города
На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк
На празднике соберутся мастера ручной вышивки, народной игрушки, керамики и ювелирного искусства
На фестивале к 90-летию парка Горького выступят Луна и Нене Черри
Хедлайнером первых дней станет театральная команда Liquid Theatre
adidas устроит праздник в парке Горького в честь завершения ЧМ-2018
На мероприятии организуют финал международного турнира по уличному футболу с музыкальным лайнапом
Для москвичей на день откроют все автобусные парки и трамвайные депо
День открытых дверей пройдет в рамках Дня московского транспорта 14 июля
Парк Горького закроют на день в связи с проведением городского выпускного
Выпускников ждет насыщенная программа в семи зонах по всему парку
Возле мечетей введут ограничение движения на время празднования Ураза-байрама
Перекрытия продлятся только в первой половине дня
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу
Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене
В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры
Тверскую улицу сделают пешеходной на два дня
11 и 12 июня в центре отметят фестиваль «День России. Московское время»
Школьники выбрали программу и артистов городского выпускного
Больше всего 11-классники хотят увидеть рэпера Feduk
Куличи, разноцветные яйца и шашлыки: Как россияне празднуют Пасху
Пасха-2018 в снимках Instagram
В «Москино» пройдут бесплатные кинопоказы ко Дню работника культуры
Всего состоится девять кинопоказов
«Мегафон» подарит букеты тюльпанов за разговоры с мамой
Абоненту надо за неделю проговорить с мамой 2,5 часа
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам
Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью
Праздник организуют в марте
«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино
Прийти на праздник можно с детьми
ЦТИ «Фабрика» анонсировал новые выставки и распродажу книг
Мероприятия приурочены ко дню рождения центра
Средняя стоимость продуктов на новогоднем столе
Росстат подсчитал, во сколько обойдется праздничный стол на четырех человек