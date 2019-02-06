Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят
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С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год
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Лифт в «Авиапарке» превратили в резиденцию Деда Мороза Заряжаемся новогодним настроением
Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»
До этого его площадкой традиционно становился парк Горького
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На концерт в честь Дня флага на Поклонной горе потратили 28 миллионов рублей
Закупки разместили спустя месяц после мероприятия
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Объявлена программа Дня молодежи Основные мероприятия пройдут в парке Горького
Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке
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В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией
Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября
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Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
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Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
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Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
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В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»
В здании «Мемориала» попытались сорвать дискуссию о комедии про блокадный Ленинград
В московский офис организации ворвались около 20 человек с георгиевскими ленточками