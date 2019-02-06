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Сделать 1 июля Днем Конституции

И устроить выходной

Сделать 1 июля Днем Конституции
И устроить выходной

Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят

Большинство влюбленных предпочитают дорогим подаркам символические презенты

Сколько пар отмечают 14 Февраля и какие подарки дарят
Большинство влюбленных предпочитают дорогим подаркам символические презенты

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки

Их повторно используют для украшения к следующему Новому году

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году

Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год

Горы печенья с предсказаниями

Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год
Горы печенья с предсказаниями

Крещенские купания в снимках инстаграма

Прорубь безо льда, но все равно холодно

Крещенские купания в снимках инстаграма
Прорубь безо льда, но все равно холодно

Лифт в «Авиапарке» превратили в резиденцию Деда Мороза

Заряжаемся новогодним настроением

Лифт в «Авиапарке» превратили в резиденцию Деда Мороза
Заряжаемся новогодним настроением

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое И как правильно его выпить
Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
ПРОМО

Первая новогодняя необходимость: Как выбрать игристое
И как правильно его выпить

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам Но возможно вам захочется оставить их себе
От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
ПРОМО

От декантера до массажа шеи: Гид по новогодним подаркам
Но возможно вам захочется оставить их себе

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»

До этого его площадкой традиционно становился парк Горького

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»
До этого его площадкой традиционно становился парк Горького

На концерт в честь Дня флага на Поклонной горе потратили 28 миллионов рублей

Закупки разместили спустя месяц после мероприятия

На концерт в честь Дня флага на Поклонной горе потратили 28 миллионов рублей
Закупки разместили спустя месяц после мероприятия

Объявлена программа Дня молодежи

Основные мероприятия пройдут в парке Горького

Объявлена программа Дня молодежи
Основные мероприятия пройдут в парке Горького

Гете-Институт объявил программу летнего праздника

Мероприятие посвятили экологии и переработке

Гете-Институт объявил программу летнего праздника
Мероприятие посвятили экологии и переработке

В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией

Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября

В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией
Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху

Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Сколько россиян знают, что празднуется в Пасху
Половина граждан сами пекут куличи и красят яйца

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц

Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц

Eggesellent отметит Пасху на Даниловском рынке специальным меню и битвой яиц
Гости смогут забрать домой 15 тысяч раскрашенных вручную яиц

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю

В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В творческом квартале Vernissage за один день отпразднуют всю масленичную неделю
В программе — блины, танцы и день воровства в «Свалке»

В здании «Мемориала» попытались сорвать дискуссию о комедии про блокадный Ленинград

В московский офис организации ворвались около 20 человек с георгиевскими ленточками

В здании «Мемориала» попытались сорвать дискуссию о комедии про блокадный Ленинград
В московский офис организации ворвались около 20 человек с георгиевскими ленточками

На ВДНХ можно сыграть в ящик и посетить салон ужасающей красоты

Праздник состоится 9 февраля

На ВДНХ можно сыграть в ящик и посетить салон ужасающей красоты
Праздник состоится 9 февраля

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ