В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах
Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Сколько москвичи добираются от дома до работы
На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации
На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба
Москва вошла в топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами
При этом, по данным голландской компании, пробки в столице уменьшились
Самые загруженные по пятницам дороги Москвы
Для исследования использовали данные с 15:00 до 00:00
Пассажиры пожаловались на загруженность фиолетовой ветки после открытия Некрасовской линии
Утром на «Выхино» горожане не могли попасть в поезд с первой попытки
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
На ТТК перевернулся грузовик. Движение перекрыто на двух полосах
Авария произошла около Рижского вокзала
Пробки в Москве достигли десяти баллов
В ЦОДД связали их с празднованием 8 Марта и длинными выходными
Города мира с наибольшими пробками на дорогах
Власти с сомнением отнеслись к положению Москвы в рейтинге
Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы
Обсудить дорожное движение с его организаторами можно уже завтра
Пораньше приезжать в аэропорт 30 декабря
В самый загруженный день предсказывают пробки на дорогах и очереди на регистрацию
Водителей предупредили о начале периода предновогодних пробок
Заторы на дорогах будут с 15 по 30 декабря
Самые загруженные улицы в центре Москвы
Перегруженность парковок негативно влияет на дорожную ситуацию 200 улиц внутри Садового кольца
Сегодня вечером москвичей попросили отказаться от автомобилей
Это поможет городу избежать транспортного коллапса
На Большой Ордынке ограничили движение из-за провалившегося под землю грузовика
Машина перекрыла две дорожные полосы
На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей
В массовом ДТП пострадали два человека
В Москве запустили службу велопатрулирования
Сотрудники помогут починить велосипед и оформят ДТП
Мэрия Москвы назвала неточными данные «Яндекса» о десятибалльных пробках
В ЦОДД заявили, что средняя скорость движения вечером 18 апреля соответствовала девяти баллам
Провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта
Городские службы уже проводят ремонтные работы
Самые страдающие от пробок города Европы
Половина первой десятки списка пришлась на города России
Власти объяснили демонтаж наземных переходов безопасностью москвичей
ЦОДД рассказал об увеличении числа ДТП и пробках из-за зебр
Сколько времени москвичи провели в пробках в 2017 году
Россия опустилась на одну строчку в рейтинге стран с самыми загруженными дорогами
Москвичей предупредили о пробках в девять баллов из-за снегопада
По данным «Яндекса», пиковая нагрузка придется на 19:00
В ЦОДД объяснили увеличение пробок активностью столичных властей
Ведомство прокомментировало исследование «Яндекса» о загруженности центра столицы
Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет
«Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год
В Москве заработала система умных светофоров
Она может анализировать трафик и корректировать настройки светофорных фаз
Citymapper начал учитывать закрытие станций метро при построении маршрута
Также в приложении будут учитываться пробки на пути автобусов
Вечером в Москве из-за снегопада могут образоваться девятибалльные пробки
Водителей предупредили о гололедице на дорогах
«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать о ситуации на дорогах в фоновом режиме
Для этого водителю не придется строить маршрут
«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин
Это позволит определить оптимальный вариант пути
Власти Москвы предупреждают о возможных 10-балльных пробках в начале сентября
Они советуют избегать поездок через центр Москвы
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Синоптики сообщают, что за день в столице выпали 15 % от месячной нормы осадков
Как устроен «Яндекс.Навигатор» Как алгоритм строит маршрут, откуда берутся данные о пробках и будет ли сервис платным
Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня
Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном
ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона
Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в девять баллов
Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область
Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии
Серпуховской тоннель подтопило из-за прорыва холодной воды