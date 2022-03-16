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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Туристы попали в многочасовые пробки по дороге на южные курорты России

Туристы попали в многочасовые пробки по дороге на южные курорты России

На границе России и Грузии большая пробка
16 марта 2022

На границе России и Грузии большая пробка

22 декабря 2021

ЦОДД: 23 декабря на дорогах будут большие пробки

В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки
15 декабря 2021

В канун Нового года в Москве начнутся 10-балльные пробки

10 декабря 2021

В Москве максимальные пробки — 10 баллов

В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог
12 февраля 2021

В Москве из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Это максимальная загрузка дорог

В Москве сугробы по колено и восьмибалльные пробки
14 января
14 января 2021

В Москве сугробы по колено и восьмибалльные пробки

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
13 января 2021

Москву признали городом с самыми большими пробками в мире

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

И как с ними справиться

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

Сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах

Почти всю Малую Бронную

Сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима

На въезде в Москву тоже пробки

Очереди на вход в метро из-за пропускного режима

«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах

Скоро к проекту подключатся банки и аптеки

«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно

На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)

Сколько москвичи добираются от дома до работы

На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени

Сколько москвичи добираются от дома до работы

Загруженность аэропортов достигнет пика 30 декабря

Выезжайте за три часа до вылета

Загруженность аэропортов достигнет пика 30 декабря

«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации

На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба

«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации

Москвичей предупредили о пробках 1 сентября

В этом году День знаний выпал на воскресенье

Москвичей предупредили о пробках 1 сентября

Москва вошла в топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами

При этом, по данным голландской компании, пробки в столице уменьшились

Москва вошла в топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами

Самые загруженные по пятницам дороги Москвы

Для исследования использовали данные с 15:00 до 00:00

Самые загруженные по пятницам дороги Москвы

Пассажиры пожаловались на загруженность фиолетовой ветки после открытия Некрасовской линии

Утром на «Выхино» горожане не могли попасть в поезд с первой попытки

Пассажиры пожаловались на загруженность фиолетовой ветки после открытия Некрасовской линии

Создать в России платные перекрестки

Чтобы бороться с пробками

Создать в России платные перекрестки

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

На юго-востоке закрыты восемь станций метро

Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня

На ТТК перевернулся грузовик. Движение перекрыто на двух полосах

Авария произошла около Рижского вокзала

На ТТК перевернулся грузовик. Движение перекрыто на двух полосах

Пробки в Москве достигли десяти баллов

В ЦОДД связали их с празднованием 8 Марта и длинными выходными

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Города мира с наибольшими пробками на дорогах

Власти с сомнением отнеслись к положению Москвы в рейтинге

Города мира с наибольшими пробками на дорогах

Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы

Обсудить дорожное движение с его организаторами можно уже завтра

Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы

Пораньше приезжать в аэропорт 30 декабря

В самый загруженный день предсказывают пробки на дорогах и очереди на регистрацию

Пораньше приезжать в аэропорт 30 декабря

Водителей предупредили о начале периода предновогодних пробок

Заторы на дорогах будут с 15 по 30 декабря

Водителей предупредили о начале периода предновогодних пробок

Самые загруженные улицы в центре Москвы

Перегруженность парковок негативно влияет на дорожную ситуацию 200 улиц внутри Садового кольца

Самые загруженные улицы в центре Москвы

Сегодня вечером москвичей попросили отказаться от автомобилей

Это поможет городу избежать транспортного коллапса

Сегодня вечером москвичей попросили отказаться от автомобилей

Московские пробки достигли максимума

Движение затруднено во всех частях столицы

Московские пробки достигли максимума

На Большой Ордынке ограничили движение из-за провалившегося под землю грузовика

Машина перекрыла две дорожные полосы

На Большой Ордынке ограничили движение из-за провалившегося под землю грузовика

На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей

В массовом ДТП пострадали два человека

На Крымском Валу образовалась пробка из-за столкновения семи автомобилей

В Москве запустили службу велопатрулирования

Сотрудники помогут починить велосипед и оформят ДТП

В Москве запустили службу велопатрулирования

Мэрия Москвы назвала неточными данные «Яндекса» о десятибалльных пробках

В ЦОДД заявили, что средняя скорость движения вечером 18 апреля соответствовала девяти баллам

Мэрия Москвы назвала неточными данные «Яндекса» о десятибалльных пробках

Московские пробки достигли десяти баллов

Движение затруднено из-за дождя

Московские пробки достигли десяти баллов

Провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта

Городские службы уже проводят ремонтные работы

Провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта

Самые страдающие от пробок города Европы

Половина первой десятки списка пришлась на города России

Самые страдающие от пробок города Европы

Власти объяснили демонтаж наземных переходов безопасностью москвичей

ЦОДД рассказал об увеличении числа ДТП и пробках из-за зебр

Власти объяснили демонтаж наземных переходов безопасностью москвичей

Сколько времени москвичи провели в пробках в 2017 году

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге стран с самыми загруженными дорогами

Сколько времени москвичи провели в пробках в 2017 году

«Яндекс» — о слухах о сговоре с ЦОДД для ликвидации пробок

Компания отрицает обвинения

«Яндекс» — о слухах о сговоре с ЦОДД для ликвидации пробок

Москвичей предупредили о пробках в девять баллов из-за снегопада

По данным «Яндекса», пиковая нагрузка придется на 19:00

Москвичей предупредили о пробках в девять баллов из-за снегопада

В ЦОДД объяснили увеличение пробок активностью столичных властей

Ведомство прокомментировало исследование «Яндекса» о загруженности центра столицы

В ЦОДД объяснили увеличение пробок активностью столичных властей

Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет

«Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика

Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год

В Москве заработала система умных светофоров

Она может анализировать трафик и корректировать настройки светофорных фаз

В Москве заработала система умных светофоров

Citymapper начал учитывать закрытие станций метро при построении маршрута

Также в приложении будут учитываться пробки на пути автобусов

Citymapper начал учитывать закрытие станций метро при построении маршрута

Вечером в Москве из-за снегопада могут образоваться девятибалльные пробки

Водителей предупредили о гололедице на дорогах

Вечером в Москве из-за снегопада могут образоваться девятибалльные пробки

«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать о ситуации на дорогах в фоновом режиме

Для этого водителю не придется строить маршрут

«Яндекс.Навигатор» будет предупреждать о ситуации на дорогах в фоновом режиме

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

Это позволит определить оптимальный вариант пути

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

Власти Москвы предупреждают о возможных 10-балльных пробках в начале сентября

Они советуют избегать поездок через центр Москвы

Власти Москвы предупреждают о возможных 10-балльных пробках в начале сентября

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Синоптики сообщают, что за день в столице выпали 15 % от месячной нормы осадков

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Как устроен «Яндекс.Навигатор»
Как устроен «Яндекс.Навигатор» Как алгоритм строит маршрут, откуда берутся данные о пробках и будет ли сервис платным
Как устроен «Яндекс.Навигатор»

Как устроен «Яндекс.Навигатор»
Как алгоритм строит маршрут, откуда берутся данные о пробках и будет ли сервис платным

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

Пробки связаны с предпраздничными днями и дачным сезоном

Водителям не рекомендуется выезжать за пределы Москвы в час пик 9 июня

ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона

Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область

ЦОДД предупредил о вечерних пробках из-за открытия дачного сезона

ЦОДД предупредил о вечерних пробках в девять баллов

Серьезные затруднения движения могут возникнуть по направлению в область

ЦОДД предупредил о вечерних пробках в девять баллов

В Москве снова образовались девятибалльные пробки

Это происходит третий день подряд

В Москве снова образовались девятибалльные пробки

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером 10 неожиданных мест на карте города
Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
ПРОМО

Ожидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города

Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии

Серпуховской тоннель подтопило из-за прорыва холодной воды

Движение на Садовом кольце ограничено из-за коммунальной аварии

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