Москва заняла пятое место в рейтинге загруженности дорог в 2018 году. Об этом говорится в исследовании голландской компании TomTom, которая занимается производством навигационных систем и составлением карт.

Специалисты фирмы впервые использовали новую систему расчетов — анализировали дорожную ситуацию не только в самой столице, но и части Московской области. Эксперты отметили, что в Москве загруженность магистралей с 2017 года снизилась на 4 %. При этом на Садовом кольце она упала на 12–16 %. По данным компании, ситуация улучшилась и на Третьем транспортном кольце, а также на Никитском и Гоголевском бульварах.

Там объяснили, что на результат повлияло активное развитие каршеринга и системы общественного транспорта, что привело к снижению числа поездок на личных автомобилях. Кроме того, все большую популярность у москвичей приобретают велосипеды. При этом в ЦОДД усомнились в объективности рейтинга, заявив, что компания не обращалась за данными к властям города.

Первое место в рейтинге занял Мумбаи, где транспортная перегрузка составила 65 %. На втором месте — столица Колумбии Богота (63 %), за ней идут столица Перу Лима и индийский Нью-Дели (по 58 %).