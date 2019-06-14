Самые загруженные по пятницам дороги Москвы Для исследования использовали данные с 15:00 до 00:00
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список самых загруженных по пятницам дорог Москвы.
Место
Дороги
Ленинский проспект
Ленинградское шоссе
Варшавское шоссе
Проспект Маршала Жукова
Профсоюзная улица
Волоколамское шоссе
Липецкая улица
Рублевское шоссе
Дмитровское шоссе
Каширское шоссе
Исследование проводили с помощью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая измеряла загруженность дорог с 15:00 до 00:00.
Источник: ЦОДД
Читайте также:
Власти отказались от продления метро в Мытищи
Строительство новых станций оранжевой ветки только ухудшит транспортную ситуацию, считают в правительстве
Власти отказались от продления метро в Мытищи Строительство новых станций оранжевой ветки только ухудшит транспортную ситуацию, считают в правительстве
Значительно увеличить штрафы за повторные нарушения на дорогах
В ГИБДД считают, что сейчас водители относятся к ним как к плате за проезд
Значительно увеличить штрафы за повторные нарушения на дорогах В ГИБДД считают, что сейчас водители относятся к ним как к плате за проезд
Власти отказались от продления метро в Мытищи
Строительство новых станций оранжевой ветки только ухудшит транспортную ситуацию, считают в правительстве