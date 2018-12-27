В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян И как с ними справиться
Сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах Почти всю Малую Бронную
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай «Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Очереди на вход в метро из-за пропускного режима На въезде в Москву тоже пробки
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах
Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
«Яндекс.Карты» теперь показывают очереди в магазинах Скоро к проекту подключатся банки и аптеки
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено)
Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
На время карантина велопрокатом смогут пользоваться только курьеры и волонтеры (обновлено) Когда покататься на велосипедах смогут москвичи, непонятно
Сколько москвичи добираются от дома до работы
На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
Сколько москвичи добираются от дома до работы На дорогу хотят тратить в два раза меньше времени
Загруженность аэропортов достигнет пика 30 декабря Выезжайте за три часа до вылета
«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации
На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба
«Нам такого не надо»: Жители Покровского-Стрешнева обсудили 72-этажку по реновации На публичных слушаниях горожане выразили свое недовольство строительством небоскреба
Москвичей предупредили о пробках 1 сентября В этом году День знаний выпал на воскресенье
Москва вошла в топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами
При этом, по данным голландской компании, пробки в столице уменьшились
Москва вошла в топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами При этом, по данным голландской компании, пробки в столице уменьшились
Самые загруженные по пятницам дороги Москвы
Для исследования использовали данные с 15:00 до 00:00
Самые загруженные по пятницам дороги Москвы Для исследования использовали данные с 15:00 до 00:00
Пассажиры пожаловались на загруженность фиолетовой ветки после открытия Некрасовской линии
Утром на «Выхино» горожане не могли попасть в поезд с первой попытки
Пассажиры пожаловались на загруженность фиолетовой ветки после открытия Некрасовской линии Утром на «Выхино» горожане не могли попасть в поезд с первой попытки
Создать в России платные перекрестки Чтобы бороться с пробками
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
Отказаться от машин из-за ограничений и международных визитов высшего уровня
На юго-востоке закрыты восемь станций метро
На ТТК перевернулся грузовик. Движение перекрыто на двух полосах
Авария произошла около Рижского вокзала
На ТТК перевернулся грузовик. Движение перекрыто на двух полосах Авария произошла около Рижского вокзала
Пробки в Москве достигли десяти баллов
В ЦОДД связали их с празднованием 8 Марта и длинными выходными
Пробки в Москве достигли десяти баллов В ЦОДД связали их с празднованием 8 Марта и длинными выходными
Города мира с наибольшими пробками на дорогах
Власти с сомнением отнеслись к положению Москвы в рейтинге
Города мира с наибольшими пробками на дорогах Власти с сомнением отнеслись к положению Москвы в рейтинге
Дорожные координаторы проведут встречу с жителями Москвы
Обсудить дорожное движение с его организаторами можно уже завтра