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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 марта 2022

«Такие дела» запустили краундфандинговый проект для читателей

Власти Москвы одобрили проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом
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2 октября 2020

Власти Москвы одобрили проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

Проект уже утвержден Москомархитектурой

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы

Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1

В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы

Сколько стоил проект Российского духовно-культурного центра в Париже

Только на проектирование и строительство комплекса было потрачено 93 миллиона евро

Сколько стоил проект Российского духовно-культурного центра в Париже

Как будет выглядеть цирковое училище на Каретном Ряду

Победителями конкурса стали британские архитекторы Марьян Фазель и Белинда Эркан

Как будет выглядеть цирковое училище на Каретном Ряду

Власти согласовали строительство Центра современного искусства на Ходынке

В ГЦСИ обустроят выставочные залы, аудитории для конференций, медиатеку и книжный магазин

Власти согласовали строительство Центра современного искусства на Ходынке

«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University

Проект стартует 22 августа

«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University

Цифра дня: Сколько работ прислали на конкурс проектов «Зарядья»

Жюри закончило принимать заявки, присланные на конкурс проектов парка на месте гостиницы «Россия».

Цифра дня: Сколько работ прислали на конкурс проектов «Зарядья»

Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы

На площади Тверская Застава построят автомобильную эстакаду и парковку, а путепровод реконструируют.

Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы

Студенты «Британки» представили городские проекты Автомат для обогрева рук, интерактивные снежки, снеговик-предсказатель и другие реализованные проекты студентов Британской высшей школы дизайна.

Студенты «Британки» представили городские проекты

В Москве выбрали Дом года Победителями архитектурной премии Best Building Awards стали четыре московских проекта, а в номинации «Дом года: Выбор народа» лидером оказался офисный центр от бюро Speech.

В Москве выбрали Дом года

В Москве открылась IV Биеннале современного искусства В рамках 4-й биеннале весь месяц в Москве будут проходить выставки современных художников из 33 стран мира.

В Москве открылась IV Биеннале современного искусства

По горячим следам: Проекты Елены Батуриной в Москве
По горячим следам: Проекты Елены Батуриной в Москве Накануне стало известно, что супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина продала свой бизнес. The Village вспомнил, как создавалась строительная империя «Интеко» и какое наследие она оставила городу.
По горячим следам: Проекты Елены Батуриной в Москве

По горячим следам: Проекты Елены Батуриной в Москве
Накануне стало известно, что супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина продала свой бизнес. The Village вспомнил, как создавалась строительная империя «Интеко» и какое наследие она оставила городу.

Студенты «Сколково» сходили на «Стрелку» Сколковцы обсудили со студентами "Стрелки" свои проекты

Студенты «Сколково» сходили на «Стрелку»

Виды на город
Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Виды на город

Виды на город
Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...
3 высказывания об игре на «Красном октябре»

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...

Creative Cities на Биеннале: как это было
Creative Cities на Биеннале: как это было С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.
Creative Cities на Биеннале: как это было

Creative Cities на Биеннале: как это было
С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.