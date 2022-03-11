Власти Москвы одобрили проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом
Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса
Проект уже утвержден Москомархитектурой
В Москве откроют экодом Всемирного фонда дикой природы
Здание появится по адресу 1-й Кожевнический переулок, 5, строение 1
Сколько стоил проект Российского духовно-культурного центра в Париже
Только на проектирование и строительство комплекса было потрачено 93 миллиона евро
Как будет выглядеть цирковое училище на Каретном Ряду
Победителями конкурса стали британские архитекторы Марьян Фазель и Белинда Эркан
Власти согласовали строительство Центра современного искусства на Ходынке
В ГЦСИ обустроят выставочные залы, аудитории для конференций, медиатеку и книжный магазин
«Цветной» запускает образовательную программу Tsvetnoy University
Проект стартует 22 августа
Цифра дня: Сколько работ прислали на конкурс проектов «Зарядья»
Жюри закончило принимать заявки, присланные на конкурс проектов парка на месте гостиницы «Россия».
Мэрия одобрила проект реконструкции Тверской Заставы
На площади Тверская Застава построят автомобильную эстакаду и парковку, а путепровод реконструируют.