Студенты «Британки» представили городские проекты Автомат для обогрева рук, интерактивные снежки, снеговик-предсказатель и другие реализованные проекты студентов Британской высшей школы дизайна.
Этой зимой в московских парках и на разных площадках города показали изобретения студентов курса «Дизайн в интерактивной среде» Британской высшей школы дизайна. За четыре недели студенты должны были придумать и реализовать в Москве необычные и полезные проекты. Как рассказал The Village куратор курса Дмитрий Карпов, это задание учит взаимодействовать с общественной средой, а поэтому самой важной тут была не оценка преподавателя, а реакция обычных людей.
В итоге больше всего внимания привлек проект Summer Box студентов Алексея Архипова, Ивана Волкова и Сергея Косенко. Они придумали уличный автомат для обогрева рук в морозную погоду. Принцип действия прост: нужно просунуть руки внутрь — и оттуда дует теплый воздух. В начале января автомат установили в парке Горького, сначала планировали, что простоит он всего пару недель, но Summer Box был так популярен у посетителей, что его решили оставить до конца зимы.
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Студенты Ксения Аперсян, Сергей Лемешев и Алексей Кухта придумали для парка Горького интерактивные снежки Snowbattle. Цель игры — уничтожить кроликов, крадущих подарки. Игрок должен попасть виртуальным снежком в кролика, скачущего на большом экране.
Еще один проект студентов «Британки» реализован в парке «Сокольники». Он стал самым масштабным и трудоемким. Татьяна Пустовских, Евгения Матюшко, Ольга Терехова и Борис Ефанов построили в снежном городке Moroz City ледяные скульптуры, которые меняли цвет, реагируя на движения людей и разные звуки. Световые инсталляции простоят в «Сокольниках» до конца зимы.
Одной из самых интересных стала инсталляция «Снеговик-предсказатель», которую придумали Анастасия Васюхина, Георгий Евдокимов, Максим Кривов и Яна Миронова. Снеговик выдавал шуточные предсказания вроде «Скоро будешь танцевать на столе», «Берегись лысых», «Заведешь собачку».
Дмитрий Карпов, куратор курса «Дизайн в интерактивной среде»: «Смысл задания очень прост: студентам предстоит в будущем решать задачи, с которыми они никогда не сталкивались. Особенно это важно в области цифровых коммуникаций: студенты должны быть готовы придумать интересное продвижение бренда или городской культуры. Причем делать это вне зависимости от бюджета — это важное качество не только дизайнера, но и продюсера».
Комментарии
реальная городская проблема - это, когда у меня замерзли руки (и ноги тоже) в очереди за коньками, и никакое кофе не помогает их отогреть. с этой точки зрения Summer Box - отличное решение. во всех парках такие нужно установить.
а про деньги, заграницу и Германию - это круто! люблю, когда архитекторы, оценивают интерактивные проекты! спасибо! просто здорово!
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