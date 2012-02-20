Этой зимой в московских парках и на разных площадках города показали изобретения студентов курса «Дизайн в интерактивной среде» Британской высшей школы дизайна. За четыре недели студенты должны были придумать и реализовать в Москве необычные и полезные проекты. Как рассказал The Village куратор курса Дмитрий Карпов, это задание учит взаимодействовать с общественной средой, а поэтому самой важной тут была не оценка преподавателя, а реакция обычных людей. В итоге больше всего внимания привлек проект Summer Box студентов Алексея Архипова, Ивана Волкова и Сергея Косенко. Они придумали уличный автомат для обогрева рук в морозную погоду. Принцип действия прост: нужно просунуть руки внутрь — и оттуда дует теплый воздух. В начале января автомат установили в парке Горького, сначала планировали, что простоит он всего пару недель, но Summer Box был так популярен у посетителей, что его решили оставить до конца зимы.