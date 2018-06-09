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Новости

Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам

Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам

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Нелегальных мигрантов в Москве начали отлавливать по денежным переводам Это первый случай поиска нелегалов по цифровым следам

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«У всех валентинки, а у меня письмо от прокурора»: Голунову принесли извинения за уголовное дело

Теперь по-настоящему

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«У всех валентинки, а у меня письмо от прокурора»: Голунову принесли извинения за уголовное дело Теперь по-настоящему

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Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ

Она настаивала на тюремном сроке для Владислава Синицы

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Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ Она настаивала на тюремном сроке для Владислава Синицы

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Суд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» за рубежом (обновлено)

Прокуратура просила обязать лоукостер отказаться от этой практики

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Суд запретил платную регистрацию на рейсы «Победы» за рубежом (обновлено) Прокуратура просила обязать лоукостер отказаться от этой практики

Новости

Районный суд не стал рассматривать дело «Седьмой студии» из-за ошибок прокуратуры. Мосгорсуд против

При этом решение об отмене фигурантам меры пресечения оставили в силе

1
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Районный суд не стал рассматривать дело «Седьмой студии» из-за ошибок прокуратуры. Мосгорсуд против При этом решение об отмене фигурантам меры пресечения оставили в силе

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Суд не стал лишать родительских прав супругов Хомских за участие в акции 3 августа (обновлено)

Родителей предупредили, чтобы они изменили свое поведение

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Суд не стал лишать родительских прав супругов Хомских за участие в акции 3 августа (обновлено) Родителей предупредили, чтобы они изменили свое поведение

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Уголовное дело о покупке незарегистрированного лекарства «Фризиум» прекращено

Дело завели после задержания матери, которая заказала препарат для больного эпилепсией сына

0
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Уголовное дело о покупке незарегистрированного лекарства «Фризиум» прекращено Дело завели после задержания матери, которая заказала препарат для больного эпилепсией сына

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Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

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Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

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СК отозвал претензии к паре с ребенком на митинге 27 июля (обновлено)

Родителей обвиняли в том, что они передали сына неизвестному мужчине

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СК отозвал претензии к паре с ребенком на митинге 27 июля (обновлено) Родителей обвиняли в том, что они передали сына неизвестному мужчине

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В прокуратуре потребовали завести дело на полицейских, отпустивших отравителя с Чистых прудов

В ведомстве утверждают, что информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня

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В прокуратуре потребовали завести дело на полицейских, отпустивших отравителя с Чистых прудов В ведомстве утверждают, что информация об отравителе у правоохранителей появилась еще 8 июня

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Владельцы Little Craft Bar сообщили, что у них отобрали бар

Арендодатель потребовал внести 2,5 миллиона рублей

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Владельцы Little Craft Bar сообщили, что у них отобрали бар Арендодатель потребовал внести 2,5 миллиона рублей

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Соосновательницу кофейни для женщин «Симона» вызвали в прокуратуру

Ранее жалобу на заведение написал пользователь твиттера

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Соосновательницу кофейни для женщин «Симона» вызвали в прокуратуру Ранее жалобу на заведение написал пользователь твиттера

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Яшин обвинил прокуратуру в попытке выселить его бабушку из пансионата для престарелых

По словам оппозиционера, директору пансионата пригрозили закрытием

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Яшин обвинил прокуратуру в попытке выселить его бабушку из пансионата для престарелых По словам оппозиционера, директору пансионата пригрозили закрытием

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В московском отделе полиции по вопросам миграции два месяца незаконно работала иностранка

Женщину уже уволили и оштрафовали на 5 тысяч рублей, начальнику отдела вынесут «строгое наказание»

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В московском отделе полиции по вопросам миграции два месяца незаконно работала иностранка Женщину уже уволили и оштрафовали на 5 тысяч рублей, начальнику отдела вынесут «строгое наказание»

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Петербургская прокуратура подала иск к сторонникам Навального. На 11 миллионов рублей

Надзорное ведомство считает, что участники митинга 5 мая испортили зеленые насаждения в центре города

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Петербургская прокуратура подала иск к сторонникам Навального. На 11 миллионов рублей Надзорное ведомство считает, что участники митинга 5 мая испортили зеленые насаждения в центре города

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Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России

Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные

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Генпрокуратура составила портрет типичного коррупционера в России Оказалось, что коррупционеры обычно энергичные и активные

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Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов

По словам рэпера, в его песнях усмотрели призывы к каннибализму и пропаганду нацизма

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Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов По словам рэпера, в его песнях усмотрели призывы к каннибализму и пропаганду нацизма

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Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных

Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве

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Прокуратура: Разгонявшие митинг казаки получали деньги от мэрии на поддержку бездомных Казакам выдали почти 33 миллиона рублей не для нападения на митингующих, отметили в ведомстве

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Суд признал незаконным отказ полицейских расследовать нападение на мужа Любови Соболь

Руководство отдела МВД по Донскому району неоднократно отказывало Сергею Мохову в возбуждении дела

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Суд признал незаконным отказ полицейских расследовать нападение на мужа Любови Соболь Руководство отдела МВД по Донскому району неоднократно отказывало Сергею Мохову в возбуждении дела

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Прокуратура прекратила дело против обвиняемого в вандализме студента МГУ

Пикетчик, выступивший в защиту Дмитрия Петелина, получил штраф на 20 тысяч рублей

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Прокуратура прекратила дело против обвиняемого в вандализме студента МГУ Пикетчик, выступивший в защиту Дмитрия Петелина, получил штраф на 20 тысяч рублей

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