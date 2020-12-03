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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
3 декабря 2020

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома

В составе напитка кубинский ром и сок маракуйи

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Промокоды «Убир» и «Индекс» в приложении «Ситимобил»

Сервисы такси решили прорекламировать друг друга

Промокоды «Убир» и «Индекс» в приложении «Ситимобил»

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами

По ним можно получить скидку 40 %

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами

Пользователи Delivery Club пожаловались на массовые отмены заказов по промокоду (обновлено)

Сервис доставки не справился с большим числом клиентов в рамках акции

Пользователи Delivery Club пожаловались на массовые отмены заказов по промокоду (обновлено)

Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов

Промокод позволял бесплатно оформить жилье по всему миру

Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов

Пиццерия Papa John’s предложила бесплатную пиццу за промокод «Иосифсталин»

Представители заведения уже принесли извинения возмутившимся клиентам за акцию

Пиццерия Papa John’s предложила бесплатную пиццу за промокод «Иосифсталин»