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Новости

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

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Новости

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Новости

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома

В составе напитка кубинский ром и сок маракуйи

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Новости

В Noor Bar подают коктейль от «Ситимобил» с промокодом на такси до дома В составе напитка кубинский ром и сок маракуйи

Новости

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

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Новости

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

Новости

Промокоды «Убир» и «Индекс» в приложении «Ситимобил»

Сервисы такси решили прорекламировать друг друга

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Новости

Промокоды «Убир» и «Индекс» в приложении «Ситимобил» Сервисы такси решили прорекламировать друг друга

Новости

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами

По ним можно получить скидку 40 %

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Новости

Delivery Club запустил на МЦК ролики с промокодами По ним можно получить скидку 40 %

Новости

Пользователи Delivery Club пожаловались на массовые отмены заказов по промокоду (обновлено)

Сервис доставки не справился с большим числом клиентов в рамках акции

0
Новости

Пользователи Delivery Club пожаловались на массовые отмены заказов по промокоду (обновлено) Сервис доставки не справился с большим числом клиентов в рамках акции

Новости

Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов

Промокод позволял бесплатно оформить жилье по всему миру

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Новости

Airbnb массово отменил бронирования по купону на 200 долларов Промокод позволял бесплатно оформить жилье по всему миру

Ситуация

Пиццерия Papa John’s предложила бесплатную пиццу за промокод «Иосифсталин»

Представители заведения уже принесли извинения возмутившимся клиентам за акцию

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Ситуация

Пиццерия Papa John’s предложила бесплатную пиццу за промокод «Иосифсталин» Представители заведения уже принесли извинения возмутившимся клиентам за акцию