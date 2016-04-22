Бессмысленные и беспощадные: Самые странные ответы Путина на прямой линии Сам себе твиттер
Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина И как на нее реагировали в соцсетях
12 ответов Владимира Путина — о росте зарплат, банде единороссов и земном происхождении Президент провел очередную прямую линию без сюрпризов
«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина The Village собрал самые яркие комментарии россиян
Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину
Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»
Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»
Владимир Путин — о невозможности отправить Мутко на пенсию
Президент отметил потенциал вице-премьера
Владимир Путин — о невозможности отправить Мутко на пенсию Президент отметил потенциал вице-премьера
Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным
И как зависит уровень доверия к президенту от возраста
Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным И как зависит уровень доверия к президенту от возраста
Критические вопросы во время прямой линии с президентом спланировала пресс-служба Кремля
Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»
Критические вопросы во время прямой линии с президентом спланировала пресс-служба Кремля Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»
Социологи разошлись в оценках популярности прямой линии с Путиным
Телевизионный рейтинг трансляции снизился, а число следивших за диалогом с президентом выросло
Социологи разошлись в оценках популярности прямой линии с Путиным Телевизионный рейтинг трансляции снизился, а число следивших за диалогом с президентом выросло
Сколько москвичей посмотрели прямую линию с Путиным
С прошлого года показатель практически не изменился
Сколько москвичей посмотрели прямую линию с Путиным С прошлого года показатель практически не изменился
Проводить прямую линию с президентом раз в квартал
Предполагается, что это позволит оперативнее решать проблемы на местах
Проводить прямую линию с президентом раз в квартал Предполагается, что это позволит оперативнее решать проблемы на местах
Обратившаяся к Путину на прямой линии женщина получила компенсацию
Жительница села Краснокумского в Ставрополье получила долгожданные деньги
Обратившаяся к Путину на прямой линии женщина получила компенсацию Жительница села Краснокумского в Ставрополье получила долгожданные деньги
Самые неожиданные для эфира СМС-обращения к Путину
The Village собрал необычные вопросы прямой линии с президентом
Самые неожиданные для эфира СМС-обращения к Путину The Village собрал необычные вопросы прямой линии с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным The Village в режиме онлайн следит за тем, как президент отвечает на вопросы россиян
СМИ узнали подробности подготовки к прямой линии с Путиным
Президент сам готовится к вопросам, а в Подмосковье проводят репетицию прямого включения
СМИ узнали подробности подготовки к прямой линии с Путиным Президент сам готовится к вопросам, а в Подмосковье проводят репетицию прямого включения
Кремль объявил дату «Прямой линии» с Путиным Ранее «РБК» называло эту же дату
Стала известна возможная дата прямой линии с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев
Стала известна возможная дата прямой линии с Владимиром Путиным Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев
Песков сообщил о переносе прямой линии с Путиным с апреля на август
Это связано с рабочим графиком президента