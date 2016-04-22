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Бессмысленные и беспощадные: Самые странные ответы Путина на прямой линии

Сам себе твиттер

Бессмысленные и беспощадные: Самые странные ответы Путина на прямой линии
Сам себе твиттер

Вакцинация, Украина и цена на бананы — о чем говорил Путин на прямой линии
Вакцинация, Украина и цена на бананы — о чем говорил Путин на прямой линии
Вакцинация, Украина и цена на бананы — о чем говорил Путин на прямой линии

Вакцинация, Украина и цена на бананы — о чем говорил Путин на прямой линии

Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина
Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина И как на нее реагировали в соцсетях
Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина

Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина
И как на нее реагировали в соцсетях

12 ответов Владимира Путина — о росте зарплат, банде единороссов и земном происхождении
12 ответов Владимира Путина — о росте зарплат, банде единороссов и земном происхождении Президент провел очередную прямую линию без сюрпризов
12 ответов Владимира Путина — о росте зарплат, банде единороссов и земном происхождении

12 ответов Владимира Путина — о росте зарплат, банде единороссов и земном происхождении
Президент провел очередную прямую линию без сюрпризов

«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина
«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина The Village собрал самые яркие комментарии россиян
«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина

«Володя, ты не устал?»: Пользователи соцсетей — о прямой линии Владимира Путина
The Village собрал самые яркие комментарии россиян

Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину

Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»

Матери фигуранток дела «Нового величия» обратились за помощью к Путину
Женщин обвиняют в предполагаемой организации экстремистского сообщества «провокаторов из спецслужб»

Владимир Путин — о невозможности отправить Мутко на пенсию

Президент отметил потенциал вице-премьера

Владимир Путин — о невозможности отправить Мутко на пенсию
Президент отметил потенциал вице-премьера

Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным

И как зависит уровень доверия к президенту от возраста

Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным
И как зависит уровень доверия к президенту от возраста

Критические вопросы во время прямой линии с президентом спланировала пресс-служба Кремля

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»

Критические вопросы во время прямой линии с президентом спланировала пресс-служба Кремля
Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си»

Социологи разошлись в оценках популярности прямой линии с Путиным

Телевизионный рейтинг трансляции снизился, а число следивших за диалогом с президентом выросло

Социологи разошлись в оценках популярности прямой линии с Путиным
Телевизионный рейтинг трансляции снизился, а число следивших за диалогом с президентом выросло

Сколько москвичей посмотрели прямую линию с Путиным

С прошлого года показатель практически не изменился

Сколько москвичей посмотрели прямую линию с Путиным
С прошлого года показатель практически не изменился

Проводить прямую линию с президентом раз в квартал

Предполагается, что это позволит оперативнее решать проблемы на местах

Проводить прямую линию с президентом раз в квартал
Предполагается, что это позволит оперативнее решать проблемы на местах

Обратившаяся к Путину на прямой линии женщина получила компенсацию

Жительница села Краснокумского в Ставрополье получила долгожданные деньги

Обратившаяся к Путину на прямой линии женщина получила компенсацию
Жительница села Краснокумского в Ставрополье получила долгожданные деньги

Самые неожиданные для эфира СМС-обращения к Путину

The Village собрал необычные вопросы прямой линии с президентом

Самые неожиданные для эфира СМС-обращения к Путину
The Village собрал необычные вопросы прямой линии с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным The Village в режиме онлайн следит за тем, как президент отвечает на вопросы россиян
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным
The Village в режиме онлайн следит за тем, как президент отвечает на вопросы россиян

СМИ узнали подробности подготовки к прямой линии с Путиным

Президент сам готовится к вопросам, а в Подмосковье проводят репетицию прямого включения

СМИ узнали подробности подготовки к прямой линии с Путиным
Президент сам готовится к вопросам, а в Подмосковье проводят репетицию прямого включения

Кремль объявил дату «Прямой линии» с Путиным

Ранее «РБК» называло эту же дату

Кремль объявил дату «Прямой линии» с Путиным
Ранее «РБК» называло эту же дату

Стала известна возможная дата прямой линии с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев

Стала известна возможная дата прямой линии с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев

Песков сообщил о переносе прямой линии с Путиным с апреля на август

Это связано с рабочим графиком президента

Песков сообщил о переносе прямой линии с Путиным с апреля на август
Это связано с рабочим графиком президента

Сколько россиян остались довольны ответами Путина на прямой линии

Уровень удовлетворения населения выступлением президента продолжил снижаться

Сколько россиян остались довольны ответами Путина на прямой линии
Уровень удовлетворения населения выступлением президента продолжил снижаться

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