Первой известной собеседницей Путина стала 15-летняя видеоблогерка Катя Адушкина. Именно ей дали возможность задать президенту один из самых популярных вопросов — про мусор. И это несмотря на обращение, которое для прямой линии записали около 500 протестующих против строительства полигона на станции Шиес.



Обращение активистов: «Обращаюсь к народу Российской Федерации. Не верьте тому, что говорят на федеральных каналах. Здесь находятся люди, которые защищают свою жизнь, свое право жить на чистом севере. Будьте с нами, приезжайте на Шиес. Руки прочь от Шиеса!». pic.twitter.com/eP8sDGXihn — Znak.com (@znak_com) 20 июня 2019 г.

классно вышло с вопросом про мусор, который Путину задавали не протестующие в Шиесе, которых прессует ОМОН, а 15-летняя блогер Катя Адушкина. и проблему обсудили, и так называемую молодеждь привлекли и с темы протестов удобно съехали — Liza Fokht (@lizafoht) 20 июня 2019 г.

Сколько стоит PR на прямой линии? — Wylsacom Beta 2 (@wylsacom) 20 июня 2019 г.

Путин в очередной раз напомнил, что заниматься проблемой отходов в России начали два-три года назад, и отметил собственные заслуги в ее решении: «Толчком была очередная прямая линия, когда люди в Балашихе пожаловались. С этого момента, когда прошел с моей стороны сигнал коллегам, начали об этом говорить. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор и никто этим не занимался».

Также президент не забыл про огромные острова пластика в Тихом океане, которые он уже упоминал во время декабрьского разговора с журналистами. «Надеюсь, что нам удастся навести порядок в ближайшее время. Это вроде непривлекательная тема — мусор, — но и я тоже буду за этим поглядывать», — заключил Путин.



Тема № 2: Дело Голунова



Тему наркотиков подняла учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер — она попросила Путина перестать наказывать врачей по 228-й статье. По ее словам, медики не выписывают пациентам обезболивающие, поскольку боятся уголовной ответственности за случайные ошибки вроде закатившейся куда-то ампулы.

Путин, в свою очередь, выступил против послаблений по статье за наркотики и призвал вместо этого усилить контроль за силовиками — «чтобы ради галок в тюрьму людей не сажали». Тогда же президент вспомнил и про увольнение двух генералов по делу Ивана Голунова, однако по фамилии журналиста не назвал — за него это сделал ведущий.



На «Прямой линии» спросили про Голунова pic.twitter.com/Ry5MVgxlCA — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 20 июня 2019 г.

Как вы думаете, сколько поступило вопросов про Голунова на прямую линию? Из миллиона.



Четыре. ЧЕТЫРЕ.



Из миллиона, май френдз. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 20 июня 2019 г.

Путин мялся пять секунд, то ли вспоминая фамилию Голунова, то ли, думая, произносить ее или нет. В итоге не назвал — решил не делиться популярностью. Две недели назад Голунов чаще упоминался в СМИ и интернете, чем Путин. Ревнивым дед стал! — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 20 июня 2019 г.

Тема № 3: Ограничения в интернете

Для разговора на темы, связанные с интернетом, на прямой линии собрали сразу трех блогеров. Выступали они один за другим. Первым вопрос о преследованиях пользователей из-за закона о неуважении к власти задал создатель паблика MDK Роберто Панчвидзе. Ему Путин ответил, что критика властей должна быть свободной, а нововведения направлены лишь на борьбу с поношением символов государства и «каждого из нас». Как по этому закону наказали за оскорбление одного из таких символов — самого Путина, — мы уже рассказывали.



Следующим слово взял блогер и переводчик Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Пучков поинтересовался, не пора ли в России ввести уголовную ответственность за распространение фейковых новостей. Путин проблему подтвердил, но не стал спешить с положительным ответом на вопрос Гоблина.



ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Я ВАС КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРИВЕТСТВУЮ. ПРОШУ ВВЕСТИ ЗАКОН О РАССТРЕЛЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕБИЛОВ — # тип из модного подвала (@black_headed) 20 июня 2019 г.

Хм, и этот человек требует ввести уголовное наказание за фейковые новости?

Это смело! pic.twitter.com/2MdtZmoVo5 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 20 июня 2019 г.

Наконец, слово дали автору блога «Дневник хача» Амирану Сардарову — тот затронул закон о суверенном интернете, а в конце речи прорекламировал собственную шаурму. Путин похвалил Сардарова за предприимчивость и чуть не забыл вопрос, но все-таки отметил, что поправки ввели не для ограничений, а для того, чтобы обезопасить Рунет от внешнего отключения серверов.



Реакция Артема Дзюбы на рекламу шаурмы от Амирана Сардарова. Бесценно. pic.twitter.com/lgo2G2weXH — Григорий Турцев (@Npisaka) 20 июня 2019 г.

Путин назвал Петербург малой родиной, какой-то москаль рекламирует шаурму. Никогда ещё Ингрия не была так сильна — Dave Frenkel (@merr1k) 20 июня 2019 г.

О чем еще говорил президент



Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина спросила Путина, можно ли в России сделать прогрессивный правовой режим, чтобы было проще вводить новые технологии вроде беспилотных машин. Президент этой идеей не проникся: «Там, где русскому хорошо, немцу может быть смерть — и наоборот. У нас вот без подготовки взять и разрешить беспилотники, которые будут доставлять почту… Кто-то может воспользоваться этой дорогой услугой, а те, у кого нет денег, будут все время посматривать в небо, не упадет ли им что-нибудь на голову».



За время прямой линии Путин также без особого энтузиазма поговорил с:

сооснователем LavkaLavka Борисом Акимовым — о развитии местных продуктовых брендов;

актером Егором Бероевым — о коррупции в психоневрологических интернатах;

президентом группы InfoWatch Натальей Касперской — о продвижении продукции российских IT-компаний.

Тем временем в колл-центре на протяжении эфира жаловались на DDoS-атаки из-за рубежа. Нападали, по заявлению Маргариты Симоньян, с территории Украины.



ddos-атака - это, видимо, вопросы про то, не пора ли на покой — Dasha Poligaeva (@Poligaeva) 20 июня 2019 г.

Когда проводишь МАССИВНУЮ ДДОС АТАКУ ИЗ-ЗА РУБЕЖА pic.twitter.com/jj8WSzNDEe — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 20 июня 2019 г.

Как реагировали на прямую линию в соцсетях?



Качественных мемов после прямой линии, кажется, из года в год появляется все меньше. Однако и в этот раз не обошлось без классических для события шуток.



Единственная прямая линия, которая нужна мне сейчас. pic.twitter.com/rGcmHDxmWk — Некстджен и Усиление (@turbojedi) 20 июня 2019 г.

Зачем Путин столько записей в журнал делает. Достаточно было бы просто написать " Всё хорошо" и закончить прямую линию. #ПрямаяЛиния — Denis Romanov (@RomanovFeed) 20 июня 2019 г.

А теперь к действительно важным вопросам:



Около 200 россиян попросили президента России Владимира Путина рассказать в ходе прямой линии, на чем он ест окрошку



@#ПрямаяЛиния pic.twitter.com/RgvkeAQdIg — Бровеносец в потёмках (@mono_brov) 20 июня 2019 г.

"Проблем очень много, но в принципе отрасль развивается"

универсальный ответ Путина на любой вопрос — Aleksey Shaburov (@lierr_A) 20 июня 2019 г.