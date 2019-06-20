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Реакция20 июня 2019

Голунов, шаурма и DDoS-атаки: Чем запомнилась прямая линия Путина И как на нее реагировали в соцсетях

РедакторРоман Чернянский

Сегодня, 20 июня, прошла очередная прямая линия Владимира Путина — уже 17-я по счету. Активное участие в мероприятии приняли не только простые россияне. В студию в Гостином дворе пришли актер Александр Петров, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов и нападающий Артем Дзюба, а также директор Пушкинского музея Марина Лошак — им, правда, задать вопрос президенту не удалось. Зато к прямой линии подключили нескольких блогеров, бизнесменов, актеров и общественных деятелей.

The Village рассказывает, с кем Путин успел обсудить самые ожидаемые темы и как на происходящее реагировали в соцсетях. Главные ответы президента мы собрали отдельно.

Тема № 1: Мусорные полигоны

Первой известной собеседницей Путина стала 15-летняя видеоблогерка Катя Адушкина. Именно ей дали возможность задать президенту один из самых популярных вопросов — про мусор. И это несмотря на обращение, которое для прямой линии записали около 500 протестующих против строительства полигона на станции Шиес.

Путин в очередной раз напомнил, что заниматься проблемой отходов в России начали два-три года назад, и отметил собственные заслуги в ее решении: «Толчком была очередная прямая линия, когда люди в Балашихе пожаловались. С этого момента, когда прошел с моей стороны сигнал коллегам, начали об этом говорить. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор и никто этим не занимался».

Также президент не забыл про огромные острова пластика в Тихом океане, которые он уже упоминал во время декабрьского разговора с журналистами. «Надеюсь, что нам удастся навести порядок в ближайшее время. Это вроде непривлекательная тема — мусор, — но и я тоже буду за этим поглядывать», — заключил Путин.

Тема № 2: Дело Голунова

Тему наркотиков подняла учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер — она попросила Путина перестать наказывать врачей по 228-й статье. По ее словам, медики не выписывают пациентам обезболивающие, поскольку боятся уголовной ответственности за случайные ошибки вроде закатившейся куда-то ампулы.

Путин, в свою очередь, выступил против послаблений по статье за наркотики и призвал вместо этого усилить контроль за силовиками — «чтобы ради галок в тюрьму людей не сажали». Тогда же президент вспомнил и про увольнение двух генералов по делу Ивана Голунова, однако по фамилии журналиста не назвал — за него это сделал ведущий.

Тема № 3: Ограничения в интернете

Для разговора на темы, связанные с интернетом, на прямой линии собрали сразу трех блогеров. Выступали они один за другим. Первым вопрос о преследованиях пользователей из-за закона о неуважении к власти задал создатель паблика MDK Роберто Панчвидзе. Ему Путин ответил, что критика властей должна быть свободной, а нововведения направлены лишь на борьбу с поношением символов государства и «каждого из нас». Как по этому закону наказали за оскорбление одного из таких символов — самого Путина, — мы уже рассказывали.

Следующим слово взял блогер и переводчик Дмитрий Пучков, он же Гоблин. Пучков поинтересовался, не пора ли в России ввести уголовную ответственность за распространение фейковых новостей. Путин проблему подтвердил, но не стал спешить с положительным ответом на вопрос Гоблина.

Наконец, слово дали автору блога «Дневник хача» Амирану Сардарову — тот затронул закон о суверенном интернете, а в конце речи прорекламировал собственную шаурму. Путин похвалил Сардарова за предприимчивость и чуть не забыл вопрос, но все-таки отметил, что поправки ввели не для ограничений, а для того, чтобы обезопасить Рунет от внешнего отключения серверов.

О чем еще говорил президент

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина спросила Путина, можно ли в России сделать прогрессивный правовой режим, чтобы было проще вводить новые технологии вроде беспилотных машин. Президент этой идеей не проникся: «Там, где русскому хорошо, немцу может быть смерть — и наоборот. У нас вот без подготовки взять и разрешить беспилотники, которые будут доставлять почту… Кто-то может воспользоваться этой дорогой услугой, а те, у кого нет денег, будут все время посматривать в небо, не упадет ли им что-нибудь на голову».

За время прямой линии Путин также без особого энтузиазма поговорил с:

  • сооснователем LavkaLavka Борисом Акимовым — о развитии местных продуктовых брендов;
  • актером Егором Бероевым — о коррупции в психоневрологических интернатах;
  • президентом группы InfoWatch Натальей Касперской — о продвижении продукции российских IT-компаний.

Тем временем в колл-центре на протяжении эфира жаловались на DDoS-атаки из-за рубежа. Нападали, по заявлению Маргариты Симоньян, с территории Украины.

Как реагировали на прямую линию в соцсетях?

Качественных мемов после прямой линии, кажется, из года в год появляется все меньше. Однако и в этот раз не обошлось без классических для события шуток.

Обложка:  Алексей Дружинин/пресс-служба президента

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Комментарии

2 комментария
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ФФеминатор

ты просто недостаточно отчетливо сделал комплимент Собянину, Валентин

https://daily.afisha.ru/cities/10260-wylsacom-o-rabote-v-pravitelstve-moskvy-navalnom-i-obraze-prekrasnoy-rossii/

научись стелиться как Дневник Хача - и на следующей линии будешь 

и своё шоу со "звёздами" у тебя будет, продакшен, вся хурма

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